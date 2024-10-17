Естонія визнала депортацію кримських татар геноцидом

16 жовтня парламент Естонії схвалив заяву про визнання депортації кримськотатарського народу у 1944 році актом геноциду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

"У заяві засуджується масове винищення кримських татар та їхня насильницька депортація з Кримського півострова. Також в документі наголошується, що Російська Федерація після окупації Криму у 2014 році продовжує політику геноциду щодо кримських татар, спрямовану на знищення їхньої ідентичності", - йдеться у повідомленні.

Своєю заявою естонські депутати закликали засудити продовження злочинів щодо кримських татар в окупованому Криму, "які тривають сьогодні через систематичні затримання, тортури, викрадення і заборони вивчати та використовувати рідну мову". Також у заяві вони закликали міжнародну спільноту "проявити солідарність та продовжувати засуджувати окупацію Криму Російською Федерацією", йдеться у повідомленні.

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