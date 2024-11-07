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Україна передала Туреччині списки тяжкохворих кримських політв’язнів, яких утримує РФ, - Лубінець

Україна передала Туреччині списки тяжкохворих кримських політв’язнів

Представник омбудсмана з прав жителів АР Крим та міста Севастополя Ельвін Кадиров взяв участь у десятій щорічній конференції з прав національних меншин у Туреччині, під час якої передав списки тяжкохворих кримських політв’язнів.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час виступу представник омбудсмана розповів про пріоритетні напрямки роботи Офісу Омбудсмана, зокрема про роботу над реалізацією пункту 4 Формули миру.

Також Ельвін Кадиров зустрівся з багатьма турецькими посадовцями, під час спілкування з якими розповів про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, які чинить Росія. Зокрема – про порушення свободи слова та заборону мирних зібрань, репресії щодо кримських татар у галузі вивчення рідної мови та численні безпідставні арешти за політичними та релігійними мотивами.

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"Мій представник наголосив на тому, що росіяни продовжують катувати незаконно засуджених громадян України, а також не надають належну медичну допомогу ув’язненим, унаслідок чого в російських застінках загинули вже двоє кримських політв’язнів", - зазначив Лубінець.

Також наголошується, що станом на сьогодні гостро потребують медичної допомоги понад 40 незаконно засуджених громадян України, більшість з яких – представники корінного кримськотатарського народу.

"На завершення учасникам зустрічей представник від мене надав списки тяжкохворих кримських політв’язнів, аби Турецька Республіка могла сприяти в отриманні ними медичної допомоги та у подальших діях щодо їхнього звільнення", - додав омбудсман.

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Автор: 

Туреччина (3638) політв’язні (1359) кримські татари (2005) Лубінець Дмитро (618)


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Так вони такою великою делегацією до Туреччини поїхали ? Мабуть безвозвратнот
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07.11.2024 16:30 Відповісти
А списки таких же українців кому передасте?
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07.11.2024 16:40 Відповісти
і всі вони на фото
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08.11.2024 11:20 Відповісти
 
 