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З окупованих територій повернули ще двох дівчаток

Повернення дітей з окупації

З окупованих територій Донецької та Херсонської областей вдалось повернути 2 дівчаток.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"6-річна Марія жила разом із бабусею та дідусем у селищі окупованої Донецької області. Після загибелі бабусі дівчинка залишилася лише з дідусем. Він боявся, що окупаційна влада відбере онуку від нього, розуміючи, що єдиним порятунком для дитини є евакуація на безпечну територію. Сьогодні Марія у безпеці разом із мамою та молодшим братиком", - написав Єрмак.

Він також розповів, що друга дівчинка, 14-річна Вероніка потрапила до опікунської родини в Херсонській області. Однак через російську окупацію її села у 2022 році життя дівчинки змінилося.

"Постійний стрес і страх негативно впливали на здоров’я дитини, а відсутність стабільного зв’язку та електрики ускладнили процес навчання. Сьогодні Вероніка вже вдома", - уточнив глава ОП.

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Це добре, але 150 000 українців туди (на окуповані ткріторії) поїхало завдяки тупості (а може і спрямованим діям), крадійству зеленського і його шобли.
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26.11.2024 22:06 Відповісти
 
 