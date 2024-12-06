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Новости Видео Война
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"Вагнеровец" в российском военно-патриотическом центре учит маленьких детей тактике боя: "Быстрее, бл#дь! Хохлы ждут пока ты их убъешь". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, которая сделана в одном из российских военно-патриотических центров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи несколько маленьких детей с автоматами в руках под руководством "вагнеровца" изучают тактику боя.

"Прапорщик Даниил Шарган, ярый неонацист, дважды побывал на войне в Украине, в составе 35-й ОМСБр ВС РФ и ЧВК "Вагнер", а теперь работает инструктором в так называемом "военно-патриотическом центре". Что показательно, родители совсем не против, чтобы их потомков воспитывали моральными уродами", - пишет в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: Украина готова делиться со странами Африки опытом уничтожения "вагнеровцев" и технологиями, - Зеленский

Автор: 

дети (6481) нацизм (346) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+16
воюють з НАТО,
а вбивають та вчать ********* вбивати Українців в Україні, які не мають відношення до НАТО
етнос їпанатів
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06.12.2024 11:26
+15
Войовничі шизоїди...
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06.12.2024 11:13
+12
Джохар Дудаев- « отношение к русским, что к дохлому скоту пахнут одинаково»
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06.12.2024 13:01
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Войовничі шизоїди...
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06.12.2024 11:13 Ответить
і ещенарожалки пупсіків туди послали. жесть!
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06.12.2024 11:16 Ответить
А потім вони йдуть Кієв за трі дня брати, з парадною формою.
ЧСВ русні невикорінне.
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06.12.2024 11:18 Ответить
Так ти ще дебіл
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06.12.2024 12:07 Ответить
мяса мяса больше мяса...
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06.12.2024 11:18 Ответить
"Я думаю..." - приклад оксюморона від того, хто лише грає роль президента, причому погано.
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06.12.2024 11:51 Ответить
Хромосома....
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06.12.2024 11:23 Ответить
Православный джихад. Историческая миссия Украины пожертвовать собой ради будущего цивилизованного мира.
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06.12.2024 11:23 Ответить
Україна в ролі жертви не врятує цивілізований світ.
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06.12.2024 11:38 Ответить
ще чого не вистачало, щоб пшеки знову захопили землі українські? ні так не буде, мордор буде зуйнований, але не ціною України.
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06.12.2024 20:39 Ответить
воюють з НАТО,
а вбивають та вчать ********* вбивати Українців в Україні, які не мають відношення до НАТО
етнос їпанатів
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06.12.2024 11:26 Ответить
подобається рашистам вбивати «адін нарот» ..
бо той ослабений,
куди їм братися до НАТО..
НАТО вони стараються розложити з середини.., щоб не було єдноти..

та й як видно з їх дій,
Українців московські-імперіалісти- вбивці зовсім не вважали за народ..

а тут бац, ...
ціла українська нація чинить опір східному загарбнику..
рашисти в ****..
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06.12.2024 13:59 Ответить
О, дед мароз за харошую службу тим "дєткам" принесе по чорному пакету...
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06.12.2024 11:28 Ответить
До чого блдь дійшло.
Одна тварина лиса ботексна і його оточення смердючих старганів руйнують дитинство заради того щоб здохнути посеред руїн. Падалі.
Росія це гроб на гусінічному ходу.
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06.12.2024 11:36 Ответить
на Московії вже пора, ТРЕБА! вимикати тепло та енергопостачання войовничих, неляканих реальним життям воєнного часу, холопів *****, звісно, у першу чергу - поблизу військових об'єктів та виробництва зброї... враховуючи лише початок зими, наразі це буде максимально ефективно..
чи тисячі ракет "паляниця" та мільйон дронів від Зелі - то чергове Велике прездобольство Найвеличнівшивого, розраховане виключно на свідків секти ********* телелайнофону та кварталу?
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06.12.2024 11:47 Ответить
Але нацисти в Україні. Дивіться не переплутайте.
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06.12.2024 11:52 Ответить
Швабру в дупу шмаркачу - так швидше побіжить.
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06.12.2024 12:00 Ответить
Треба починати з загранотрядів, та пару розстріляти. Добре що російські діти матюки з пелюшок розуміють, вбирають з молоком матері
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06.12.2024 12:11 Ответить
Ето нужно показывать тем кто ждет от Сосии мира и расказывает что ва всем винават толька путен а росийские абматутые граждане нипричем и с них нужно снять санкции
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06.12.2024 12:38 Ответить
Кацапи - генетичні покидьки Людства!
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06.12.2024 12:39 Ответить
Готовлять "м"яско для майбутнього", " мальчіков в трусіках"...Ці генетичні абортарії не мають майбутнього,деграданти готують собі подібних...
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06.12.2024 12:49 Ответить
Джохар Дудаев- « отношение к русским, что к дохлому скоту пахнут одинаково»
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06.12.2024 13:01 Ответить
раϟϟисти ненавидять українських дітей більше,
ніж ******* своїх...

смерть московським нелюдям!
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06.12.2024 13:29 Ответить
Хахлам нужен качєствєнний чєрнозьом. Бистрее, удобрение, не отставай !
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06.12.2024 13:46 Ответить
не о б чем говорить , ОРКИ !!! покажите ЭТО нашим пид....ам , кто берет до сих пор руских в ПЛЕН !!!!(((( их внуки будут сражать с этими уже обученными босяками !!!(((
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06.12.2024 14:44 Ответить
А тепер з точки зору логіки і побаченого. Їм не шкода своїх дітей. Наших вони тим паче жаліти не будуть. Бажаю цим малим п..здюкам набратись мізків десь у майбутньому і зробити все, щоб не потрапити на війну та стати перегноєм. "Інструктару" скоріше стати перегноєм.
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06.12.2024 14:45 Ответить
меняйте их побольше ,чтоб они руских СВИНОМАТОК нашпилили и потом снова пришли к нам сеять СМЕРТИ и РАЗРУШЕНИЯ !!!(((
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06.12.2024 14:46 Ответить
1. Наших витягувати треба.
2. Ашоти і без русні впораються з завданням.
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06.12.2024 16:05 Ответить
Коли закінчиться війна, в будь-якому разі, буде обмін всіх на всіх. Тому, зараз, брати їх у полон немає сенсу.
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06.12.2024 21:48 Ответить
Міняти треба якнайшвидше і якнайбільше. Якщо цього не усвідомлюєте, вітаю, ментально ви - частинка русского міра.
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07.12.2024 09:03 Ответить
Можно скільки завгодно називати їх ********* але відсутність подібного військового виховання дітей в Україні дуже тішить кацапів.
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06.12.2024 16:34 Ответить
А хтось тут недавно казав, що вагнерівці наші союзники, бо в нас спільний ворог - путін...
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06.12.2024 16:41 Ответить
путлерюгент
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06.12.2024 19:41 Ответить
кацапы = ЗЛО
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07.12.2024 00:15 Ответить
АУЕ надеюсь ********* объяснили что такое? пора уже царапать везде на стенах возраст самое оно
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07.12.2024 04:53 Ответить
Московити відновлюють ссср2.0 з його "зарніцамі", і допоки це зло не буде покаране, воно ще багато біди принесе і не лише в Україну
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07.12.2024 09:04 Ответить
 
 