"Вагнеровец" в российском военно-патриотическом центре учит маленьких детей тактике боя: "Быстрее, бл#дь! Хохлы ждут пока ты их убъешь". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, которая сделана в одном из российских военно-патриотических центров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи несколько маленьких детей с автоматами в руках под руководством "вагнеровца" изучают тактику боя.

"Прапорщик Даниил Шарган, ярый неонацист, дважды побывал на войне в Украине, в составе 35-й ОМСБр ВС РФ и ЧВК "Вагнер", а теперь работает инструктором в так называемом "военно-патриотическом центре". Что показательно, родители совсем не против, чтобы их потомков воспитывали моральными уродами", - пишет в комментарии автор публикации.

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