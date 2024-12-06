"Вагнеровец" в российском военно-патриотическом центре учит маленьких детей тактике боя: "Быстрее, бл#дь! Хохлы ждут пока ты их убъешь". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, которая сделана в одном из российских военно-патриотических центров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи несколько маленьких детей с автоматами в руках под руководством "вагнеровца" изучают тактику боя.
"Прапорщик Даниил Шарган, ярый неонацист, дважды побывал на войне в Украине, в составе 35-й ОМСБр ВС РФ и ЧВК "Вагнер", а теперь работает инструктором в так называемом "военно-патриотическом центре". Что показательно, родители совсем не против, чтобы их потомков воспитывали моральными уродами", - пишет в комментарии автор публикации.
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+16 Wild MadDog
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+15 Sergii Ustim
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+12 юрий #589519
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ЧСВ русні невикорінне.
а вбивають та вчать ********* вбивати Українців в Україні, які не мають відношення до НАТО
етнос їпанатів
бо той ослабений,
куди їм братися до НАТО..
НАТО вони стараються розложити з середини.., щоб не було єдноти..
та й як видно з їх дій,
Українців московські-імперіалісти- вбивці зовсім не вважали за народ..
а тут бац, ...
ціла українська нація чинить опір східному загарбнику..
рашисти в ****..
Одна тварина лиса ботексна і його оточення смердючих старганів руйнують дитинство заради того щоб здохнути посеред руїн. Падалі.
Росія це гроб на гусінічному ходу.
чи тисячі ракет "паляниця" та мільйон дронів від Зелі - то чергове Велике прездобольство Найвеличнівшивого, розраховане виключно на свідків секти ********* телелайнофону та кварталу?
ніж ******* своїх...
смерть московським нелюдям!
2. Ашоти і без русні впораються з завданням.