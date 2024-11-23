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Украина готова делиться со странами Африки опытом уничтожения "вагнеровцев" и технологиями, - Зеленский

зеленський про досвід, яким Україна готова поділитися з країнами Африки

Украина готова предоставлять странам Африки технологии в сфере безопасности, а также делиться опытом противодействия российской дезинформации и давлению, в частности со стороны "вагнеровцев".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на третьей Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, кто такие "вагнеровцы". Мы знаем, как с ними бороться. Мы знаем, как их уничтожать. Это свидетельствует о том, что есть соответствующий опыт",- заявил глава государства.

По мнению президента, интерес для африканских стран должны представлять технологии безопасности, которые разработали и используют в Украине, например воздушные и морские дроны.

"Не надо ждать войны. Любых агрессоров, которые даже мысленно настроены к оккупации или недружественным шагам в другую страну, будет останавливать то, что у вас есть такие подходящие технологии", - сказал глава государства.

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Кроме этого, Украина может помочь в борьбе с дезинформацией и с киберзащитой, поскольку была объектом тысяч кибератак, в частности на банковскую систему, связь. В то же время Зеленский отметил, что просто с территории Украины с дезинформацией бороться не получится.

"Мы должны присутствовать у вас, а ваши страны, ваши лидеры должны быть открыты для этого. Мы готовы работать против российской дезинформации. Любой дезинформации. Просто давать обществу Африки правду, а они пусть сами выбирают на какой они стороне, потому что они свободные люди", - сказал глава государства.

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Учитывая опыт Украины, Зеленский призвал страны Африки ставить на первое место вопросы безопасности и независимости, а не выгоды от более дешевых ресурсов даже в условиях экономических проблем.

Среди других направлений сотрудничества, которое готова предложить Украина, Зеленский назвал: обеспечение продовольственной безопасности, образование, добычу полезных ископаемых, цифровизацию и приложение "Дія".

Также Зеленский выступая на Третьей международной конференции Grain from Ukraine, заявил, что по программе "Зерно из Украины" уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода.

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Автор: 

Африка (278) Зеленский Владимир (20260) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+22
Я добре пам'ятаю як оцей "боровся з вагнерівцями" - полковник Червінський досі під арештом.
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23.11.2024 19:28
+21
А ще Україна з радістю готова віддати ішака.
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23.11.2024 19:22
+16
Татарова в Африку хай відправить.

Він би там африканцям розповідав, як різати кадирівців, поки їх всіх в Африці нема.
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23.11.2024 19:28
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Так то не @бломарафон, а на@баломарафон)))

Оту суму в дрони перевести..то ж капець..
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23.11.2024 19:27 Ответить
А ще Україна з радістю готова віддати ішака.
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23.11.2024 19:22 Ответить
малюнок до глибину моменту все як є зайчик побігайчик обіцянки бредні і т. д. весь набір зелених побрехеньок
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23.11.2024 20:21 Ответить
Це воно про Дію та Резерв+??
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23.11.2024 19:22 Ответить
"ми готові бути присутні там"... - що це?
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23.11.2024 19:23 Ответить
Краще Зелену мафію їм віддати в Африку
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23.11.2024 19:23 Ответить
Организуй им гастроли квартала...
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23.11.2024 19:26 Ответить
І було б дуже непогано щоб зіграв членом на роялі в мусульманському регіоні
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23.11.2024 20:13 Ответить
Влада Малі по наказу пуйла розірвала дипломатичні відносини з Україною.
У відповідь логічно було би з боку України визнати державу Азавад на півночі Малі, за яку боряться туареги.
Туареги, на сьогодні, це природні союзники України в Африці, бо вони вбивають вагнерівців у Африці.
Також треба Україні визнати незалежність Ідлібу на півночі Сирії та допомагати повстанцям проти Асада.
Вони теж вбивають рашистів у Сирії.
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23.11.2024 19:28 Ответить
Він про таких навряд чув.
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23.11.2024 20:23 Ответить
Я добре пам'ятаю як оцей "боровся з вагнерівцями" - полковник Червінський досі під арештом.
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23.11.2024 19:28 Ответить
Татарова в Африку хай відправить.

Він би там африканцям розповідав, як різати кадирівців, поки їх всіх в Африці нема.
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23.11.2024 19:28 Ответить
Він чеченців різав
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23.11.2024 20:56 Ответить
Я не можу собі дозволити таку ***** повторювати за ЗЄ.
Він дебіл кончений...
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23.11.2024 22:23 Ответить
І як про**ти операцію по вагнеріцях теж поділишся технологією.
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23.11.2024 19:39 Ответить
Я в ****
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23.11.2024 19:40 Ответить
Треба з Макроном зробити спільну школу для тренировки афріканців . А консультантами можуть бути ветерани - інвалиди украінськой війни . Воювати для них тяжко , а ДОСВІДУ багато,
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23.11.2024 19:41 Ответить
.. Пані Марія!!! Що Ви мелете? Який Макрон? Кого Ви там зібралися тренувати? Малі... Чад.. Нігер... Буркіна Фасо вичавили французські війська...і повністью зкліщилися з кацапами... Рашка кормить... поставляє безкоштовно зброю керівництву цих держав. Поки вони це отримують... вони будуть з кацапами. Як тільки безкоштовні поставки припиняться... через три дні всі вагнерівці будуть висіти на пальмах вниз головами... Але і Франція..і Німеччина вже давно зрозуміли... що з африканців зробити цивілізований світ... що з кацапів людей! Даремна трата часу. Африка тебе буде любити... полки ти даєш. )))
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23.11.2024 19:52 Ответить
Я вважаю, що хлопці - інвалиди , які пройшли пекло війни можуть бути гарними інструкторами в інших арміях , А НЕ СПИВАТИСЯ ПО ХАТАХ БЕЗ РОБОТИ.
А Ваши політичні розборки з Зе мене не цікавлять . Ви теж могли би піднятися над цімі розборками і думати про хлопців , які війною викинути з активного життя.
І друге - те що кацапи воюють у Африці не повод не вести Україні свою геополітику.
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23.11.2024 20:37 Ответить
Про які армії Ви мову ведете? Про африканські? Кілька тисяч таурегів з автоматами..які бігають на півночі Малі...це армія? Там французи ..ЗДОРОВІ..СИТІ...ВЗУТІ... з кондиціонерами... авіацією і морозивом у своїх столовах на військових базах НІЧОГО НЕ ЗМОГЛИ вдіяти проти дикунів... Ви хоч раз були в пустелі...? Африканській... Які наші хлопці-інваліди? Які вони інструктори? Ви мислите точно ..як хрипатий..яки знає..що є Африка і що ми там щось повинні робити..для ГЕОПОЛІТИКИ!!!)))) Там Франція з Німеччиною НІЧОГО НЕ ЗМОГЛА зробити... Пані Софія!!! Не лізьте будь ласка у теми...в яких Ви розбираєтеся як Вова Зеленський!!! Ваша пропозиція з ветеранами-інвалідами...це я к план перемоги зеленського. Нічого..і не про що!
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23.11.2024 20:54 Ответить
Взагалі то УКРАЇНА - демократична ЕВРОПЕЙСЬКа країна і не робить з неї північну Корею з единим сонце- лідером.
Я пишу що вважаю потрібним. Можно сперечатися . Але чому Ви одразу категорично забороняєте писати думкі іншим? Це , шановний пан , не ПРАВІЛЬНО .
І в АФРІЦІ не всюди пустеля. Макрону треба помагати - це взаємодопомога.
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23.11.2024 21:00 Ответить
А при чому тут демократичність нашої України? Так..є мова про діагноз нашого хрипатого і його маючню...щодо Африки...))) Ніхто Вам не забороняє теж писати маячню...що Ви і робите... Вам просто кажуть...що пишіть про те... в чому розумієтеся!!1 І трошечки питання!!?? НАам ДОПОМАГАТИ Макрону в Африці? Чим? Інвалідами-інструкторами? Чи може у хрипатого виникне ідея поряд з Курською областью послати війська ще в Малі... чи куди там в Африці Ви запропонуєте рванути? Може таурегам допоможемо... ??? Пару бригад з передка знімемо і туди...?)))) І в АФРІЦІ не всюди пустеля. Та невже? Може надішлемо інструкторів у Судан..чи в ПАР? Може в Нігерію...чи Алжир? Куди Ви запропонуєте ще надіслати...щоб допомогти Макрону? Був такий достатньо відомий політик Адольф Алоїзович!!! Правда йому далеченько до мразоти з кликухою ху@ло. Але він був правий..коли сказав фразу... Kinder, Küche, Kirche... Для Вас це сьогодні ..судячи по Вашим дописам ..актуальність!
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23.11.2024 21:19 Ответить
1. Kinder, Küche, Kirche...
ось після цього даже не хочеться писати вам «пан» , бо ви не пан , а простий солдафон, як і ваш знайомий Адольф
2.А при чому тут демократичність нашої України?
А ПРИ ТОМУ, що я звернула Вашу увагу , що писати «Не лізьте будь ласка у теми...в яких Ви розбираєтеся як Вова» - це типичний тоталітарний погляд на життя. Я же вам не пишу , шо припиняйте писати маячню . А чому ви вважаєте що Ваши погляди вірні? Кожен рік підростає молодь і 16 річній юнак зараз в армії може робити з технікою більше ніж ви зі старими знаннями.
3. Я ХОЧУ ШОБ ІНВАЛИДИ - ВІЙСЬКОВИ відчували себе потрібними суспільству. В Україні це маловіроятно для усіх інвалидів, а Макрону вони можуть допомогти з безпилотниками і з консультаціями щодо поведінки россіян, які на ворожому боці
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24.11.2024 12:46 Ответить
Kinder, Küche, Kirche.....стовідсотково стосується Вас. Якщо людині ..яка лізе в теми... де нічого не розуміє... вказують на цей факт..а вона це називає тоталітарним поглядом на життя...то тут розмова з цією людиною зайва. А от Ваш допис про 16-річних в армії..і з їхніми навиками це вже не простий допис. Це вже констатація Вашої хвороби. Але я не лікар... Тому як вона зветься ..ця хвороба..визначають професіонали. Про третій пункт Вашої маячні навіть писати не хочеться.
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24.11.2024 13:30 Ответить
Ось закінчила розливати холодець по формам
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24.11.2024 19:17 Ответить
..Буду відвертим!! У Вас тут на Цензорі зустрічаються і доволі тверезі думки... Але зараз Ви з Вашою дитячою маячнею..в ударі..))))
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24.11.2024 13:34 Ответить
В мене гарна освіта і досвід повʼязаний з аналізом і збором інфи . І ще я гарно граю в шахи
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24.11.2024 19:16 Ответить
.. не змішуйте інфу... не буде проблем з аналізом! Ви ж холодець з бананами не змішуєте...))) Тому і відрізняєте холодець від бананів. Отак і про теми..в яких Ви далекі від розуміння!!! От я розуміюсь у польотах літаків...і не лізу у теми варки холодця. Хоча знаю приблизно... з чого його роблять... що кладуть..і скільки треба варити. Так і Ви. Щось чули... щось бачили... якось проаналізували... але результат викликав посмішку. Тому давайте займатися тим...і коментувати те... про що розумієтеся... З Повагою! (До результата смачного холодця,,,)
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24.11.2024 21:18 Ответить
..а наше дурноголове несе маячню !!! Воно навіть не розуміє...до кого звертатися у тій ж Африці!!!
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23.11.2024 19:54 Ответить
поділиться досвідом як дзвонити "бульбашу" і провалити спецоперацію!
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23.11.2024 19:41 Ответить
...Україна готова ділитися з країнами Африки досвідом знищення "вагнерівців" та технологіями... Мені подобається як технологіями знищення шкідників звучить
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23.11.2024 19:45 Ответить
сьогодні Найвеличнішого знову пре
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23.11.2024 19:46 Ответить
На дощ чи на мороз?
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23.11.2024 19:53 Ответить
Звичайна словесна діарея.
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23.11.2024 20:01 Ответить
Дайте йому Імодіум!
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23.11.2024 20:25 Ответить
Ти у себе спочатку закінчення війни дочекайся, а їм просто скинь план боротьби
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23.11.2024 19:54 Ответить
А вагнерівці це якісь хитровиїбані вояки і існує якась особлива технологія знищення цього лайна?
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23.11.2024 19:59 Ответить
так, потрібно мовчати і не зливати спецоперації. а от хто кого повинен вчити...
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23.11.2024 20:26 Ответить
Яке кончене.
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23.11.2024 20:00 Ответить
Для передачі досвіду та оприлюднення даних ГУР треба запилити гундосика
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23.11.2024 20:11 Ответить
А чому б і не поділитися "технологіями" знищення, коли в Україні всіх кацапів знищили, провели парад Перемоги, кацапи платять Україні репарації.
(Сарказм).
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23.11.2024 20:23 Ответить
відносно вагінерів, африканці самі можуть навчити, особливо деяких, що провалюють спецоперації
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23.11.2024 20:25 Ответить
В тебе тільки шикарний досвід знищення країни
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23.11.2024 20:54 Ответить
Це надпотужне рішення зе-віслюка!
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23.11.2024 22:58 Ответить
А що сьогодні за день? Що та багато Невтікача на Цензорі ...
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23.11.2024 23:23 Ответить
У придуркуватого і самозакоханого гундоса словесний пронос з нагоди, на його думку, можливості показати світовій спільноті себе в ролі рятівника від усіх негараздів. Мабуть, мріє про крісло генерального секретаря ООН після того, як отримає копняка в Україні. І по барабану недоречність та дурість наведених ним аргументів.
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24.11.2024 12:30 Ответить
 
 