Украина готова делиться со странами Африки опытом уничтожения "вагнеровцев" и технологиями, - Зеленский

Украина готова предоставлять странам Африки технологии в сфере безопасности, а также делиться опытом противодействия российской дезинформации и давлению, в частности со стороны "вагнеровцев".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на третьей Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, кто такие "вагнеровцы". Мы знаем, как с ними бороться. Мы знаем, как их уничтожать. Это свидетельствует о том, что есть соответствующий опыт",- заявил глава государства.

По мнению президента, интерес для африканских стран должны представлять технологии безопасности, которые разработали и используют в Украине, например воздушные и морские дроны.

"Не надо ждать войны. Любых агрессоров, которые даже мысленно настроены к оккупации или недружественным шагам в другую страну, будет останавливать то, что у вас есть такие подходящие технологии", - сказал глава государства.

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Кроме этого, Украина может помочь в борьбе с дезинформацией и с киберзащитой, поскольку была объектом тысяч кибератак, в частности на банковскую систему, связь. В то же время Зеленский отметил, что просто с территории Украины с дезинформацией бороться не получится.

"Мы должны присутствовать у вас, а ваши страны, ваши лидеры должны быть открыты для этого. Мы готовы работать против российской дезинформации. Любой дезинформации. Просто давать обществу Африки правду, а они пусть сами выбирают на какой они стороне, потому что они свободные люди", - сказал глава государства.

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Учитывая опыт Украины, Зеленский призвал страны Африки ставить на первое место вопросы безопасности и независимости, а не выгоды от более дешевых ресурсов даже в условиях экономических проблем.

Среди других направлений сотрудничества, которое готова предложить Украина, Зеленский назвал: обеспечение продовольственной безопасности, образование, добычу полезных ископаемых, цифровизацию и приложение "Дія".

Также Зеленский выступая на Третьей международной конференции Grain from Ukraine, заявил, что по программе "Зерно из Украины" уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода.

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