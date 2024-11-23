Украина готова делиться со странами Африки опытом уничтожения "вагнеровцев" и технологиями, - Зеленский
Украина готова предоставлять странам Африки технологии в сфере безопасности, а также делиться опытом противодействия российской дезинформации и давлению, в частности со стороны "вагнеровцев".
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на третьей Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы знаем, кто такие "вагнеровцы". Мы знаем, как с ними бороться. Мы знаем, как их уничтожать. Это свидетельствует о том, что есть соответствующий опыт",- заявил глава государства.
По мнению президента, интерес для африканских стран должны представлять технологии безопасности, которые разработали и используют в Украине, например воздушные и морские дроны.
"Не надо ждать войны. Любых агрессоров, которые даже мысленно настроены к оккупации или недружественным шагам в другую страну, будет останавливать то, что у вас есть такие подходящие технологии", - сказал глава государства.
Кроме этого, Украина может помочь в борьбе с дезинформацией и с киберзащитой, поскольку была объектом тысяч кибератак, в частности на банковскую систему, связь. В то же время Зеленский отметил, что просто с территории Украины с дезинформацией бороться не получится.
"Мы должны присутствовать у вас, а ваши страны, ваши лидеры должны быть открыты для этого. Мы готовы работать против российской дезинформации. Любой дезинформации. Просто давать обществу Африки правду, а они пусть сами выбирают на какой они стороне, потому что они свободные люди", - сказал глава государства.
Учитывая опыт Украины, Зеленский призвал страны Африки ставить на первое место вопросы безопасности и независимости, а не выгоды от более дешевых ресурсов даже в условиях экономических проблем.
Среди других направлений сотрудничества, которое готова предложить Украина, Зеленский назвал: обеспечение продовольственной безопасности, образование, добычу полезных ископаемых, цифровизацию и приложение "Дія".
Также Зеленский выступая на Третьей международной конференции Grain from Ukraine, заявил, что по программе "Зерно из Украины" уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода.
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Оту суму в дрони перевести..то ж капець..
У відповідь логічно було би з боку України визнати державу Азавад на півночі Малі, за яку боряться туареги.
Туареги, на сьогодні, це природні союзники України в Африці, бо вони вбивають вагнерівців у Африці.
Також треба Україні визнати незалежність Ідлібу на півночі Сирії та допомагати повстанцям проти Асада.
Вони теж вбивають рашистів у Сирії.
Він би там африканцям розповідав, як різати кадирівців, поки їх всіх в Африці нема.
Він дебіл кончений...
А Ваши політичні розборки з Зе мене не цікавлять . Ви теж могли би піднятися над цімі розборками і думати про хлопців , які війною викинути з активного життя.
І друге - те що кацапи воюють у Африці не повод не вести Україні свою геополітику.
Я пишу що вважаю потрібним. Можно сперечатися . Але чому Ви одразу категорично забороняєте писати думкі іншим? Це , шановний пан , не ПРАВІЛЬНО .
І в АФРІЦІ не всюди пустеля. Макрону треба помагати - це взаємодопомога.
ось після цього даже не хочеться писати вам «пан» , бо ви не пан , а простий солдафон, як і ваш знайомий Адольф
2.А при чому тут демократичність нашої України?
А ПРИ ТОМУ, що я звернула Вашу увагу , що писати «Не лізьте будь ласка у теми...в яких Ви розбираєтеся як Вова» - це типичний тоталітарний погляд на життя. Я же вам не пишу , шо припиняйте писати маячню . А чому ви вважаєте що Ваши погляди вірні? Кожен рік підростає молодь і 16 річній юнак зараз в армії може робити з технікою більше ніж ви зі старими знаннями.
3. Я ХОЧУ ШОБ ІНВАЛИДИ - ВІЙСЬКОВИ відчували себе потрібними суспільству. В Україні це маловіроятно для усіх інвалидів, а Макрону вони можуть допомогти з безпилотниками і з консультаціями щодо поведінки россіян, які на ворожому боці
(Сарказм).