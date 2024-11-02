РУС
В Великобритании присудили 2,5 года тюрьмы мужчине, выдававшему себя за "вагнеровца"

Пйотр Кухарський

Суд в Лондоне присудил 2,5 года заключения 49-летнему гражданину Польши Пьотру Кухарскому, который проживает в Великобритании, но заявлял, что воевал в Украине на стороне "вагнеровцев".

Как отмечается, Пйотра Кухарского арестовали после того, как в октябре прошлого года он посетил в графстве Саффолк мероприятие по реконструкции боя викингов, нарядившись в боевую одежду с нашивками "Группы Вагнера". Мужчина вел себя агрессивно, размахивал ножом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам очевидцев, гражданин Польши, который жил в Британии и работал строителем, сказал им, что присоединился к ЧВК "Вагнер" и воевал в ее рядах против Украины. Он это повторял и в нескольких постах в Фейсбуке.

В августе Кухарский признал свою вину, снявшись перед тем на фото для репортера информационного агентства PA в одежде с символикой, связанной с крайне правой идеологией.

На допросе в полиции Кухарский сказал, что купил значки группы Вагнера и прикрепил их на одежду, чтобы "спровоцировать реакцию" людей на реконструкции из-за "разногласий" во мнениях относительно российского вторжения в Украину.

У него дома нашли фотографию Адольфа Гитлера, экземпляр Mein Kampf и другие вещи фашистского направления.

В заявлении о признании вины Кухарский указал, что лишь "делал вид" члена террористической организации, однако судья отклонил утверждение о "бессмысленной браваде" со стороны мужчины для привлечения внимания.

Правоохранители отметили, что никаких доказательств того, что Кухарский действительно был членом ЧВК "Вагнер" и воевал в Украине, нет, однако тот факт, что он выдавал себя за члена запрещенной организации, в соответствии с законами о борьбе с терроризмом является серьезным преступлением.

Отметим, ЧВК Вагнера была добавлена в список запретов в Великобритании в сентябре 2023 года, и с тех пор членство там или поддержка является уголовным преступлением.

Великобритания (5143) заключение (172) ЧВК Вагнер (1339)
ібо *****...
02.11.2024 20:56 Ответить
02.11.2024 20:57 Ответить
ще один реконструктор..
02.11.2024 21:02 Ответить
Він звичайний урка. На іншому сайті про нього написали що в Польщі встиг двічі відсидіти за розбійне пограбування. Дивно яким чином він в Британію зміг потрапити, мабуть приїхав ще до того як вона із ЄС вийшла.
02.11.2024 22:39 Ответить
А тепер, уявімо що він робив такі заяви в Україні. Уже чуєте оцю заяву з прокуратури - "В зв'язку з відсутністю доказів, ми не можемо притягти....."
А в Великобританії, 2,5 роки. Бо публічно назвався терористом, а був чи ні, справа десята.
От тільки ми ведемо війну і зрадники досить регулярно отримують штрафи, умовні терміни і т.п., а Великобританія мирно живе. Може не в останню чергу, через 0% толерантності до такого?
02.11.2024 21:28 Ответить
щось в лісі здохло в британському королівстві.
02.11.2024 21:43 Ответить
Польський лапоть аладдіна🤣
02.11.2024 21:51 Ответить
В Україні відвертих повно,чого Дур'яна з Дєрьмаком варті і вони не те що не сидять,а окупували державні посади.
02.11.2024 23:35 Ответить
Ляський лапоть допNздівся, а в нас такі суддями, прокурорами і депутатами працюють. Ось чому Портнов в Україні на всіх хрін кладе, а в Британії отримав би років 20 за свої козлячі кацапські заяви.
02.11.2024 23:48 Ответить
 
 