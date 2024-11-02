В Великобритании присудили 2,5 года тюрьмы мужчине, выдававшему себя за "вагнеровца"

Суд в Лондоне присудил 2,5 года заключения 49-летнему гражданину Польши Пьотру Кухарскому, который проживает в Великобритании, но заявлял, что воевал в Украине на стороне "вагнеровцев".

Как отмечается, Пйотра Кухарского арестовали после того, как в октябре прошлого года он посетил в графстве Саффолк мероприятие по реконструкции боя викингов, нарядившись в боевую одежду с нашивками "Группы Вагнера". Мужчина вел себя агрессивно, размахивал ножом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам очевидцев, гражданин Польши, который жил в Британии и работал строителем, сказал им, что присоединился к ЧВК "Вагнер" и воевал в ее рядах против Украины. Он это повторял и в нескольких постах в Фейсбуке.

В августе Кухарский признал свою вину, снявшись перед тем на фото для репортера информационного агентства PA в одежде с символикой, связанной с крайне правой идеологией.

На допросе в полиции Кухарский сказал, что купил значки группы Вагнера и прикрепил их на одежду, чтобы "спровоцировать реакцию" людей на реконструкции из-за "разногласий" во мнениях относительно российского вторжения в Украину.

У него дома нашли фотографию Адольфа Гитлера, экземпляр Mein Kampf и другие вещи фашистского направления.

В заявлении о признании вины Кухарский указал, что лишь "делал вид" члена террористической организации, однако судья отклонил утверждение о "бессмысленной браваде" со стороны мужчины для привлечения внимания.

Правоохранители отметили, что никаких доказательств того, что Кухарский действительно был членом ЧВК "Вагнер" и воевал в Украине, нет, однако тот факт, что он выдавал себя за члена запрещенной организации, в соответствии с законами о борьбе с терроризмом является серьезным преступлением.

Отметим, ЧВК Вагнера была добавлена в список запретов в Великобритании в сентябре 2023 года, и с тех пор членство там или поддержка является уголовным преступлением.