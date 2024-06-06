"Вагнеровец" жалуется на ростовских полицейских: "Избили, обозвали укропом, хохлом, обосцали военник". ВИДЕО
В российском Ростове-на-Дону полицейские избили "вагнеровца" за автомобильный номерной знак "Вагнер 92".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованна видеозапись, на которой "герой сво" жалуется на неуважение со стороны ростовских полицейских.
"В Ростове-на-Дону полицейские "почтили" "героя сво" из ЧВК "Вагнер". Вернувшийся из Украины оккупант был избит и унижен за автомобильный номер с надписью "Вагнер 92". Живо еще оскорбление за поход "вагнеров" из Ростова, живо...", - отмечает автор публикации.
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Прігожин злетів... та зіграв в ящик...
Тільки записати промову цю...
Висказитись.... по-настоящому...
Хай подякує, що не облили кислотою.