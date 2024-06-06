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"Вагнеровец" жалуется на ростовских полицейских: "Избили, обозвали укропом, хохлом, обосцали военник". ВИДЕО

В российском Ростове-на-Дону полицейские избили "вагнеровца" за автомобильный номерной знак "Вагнер 92".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованна видеозаписьна которой "герой сво" жалуется на неуважение со стороны ростовских полицейских.

"В Ростове-на-Дону полицейские "почтили" "героя сво" из ЧВК "Вагнер". Вернувшийся из Украины оккупант был избит и унижен за автомобильный номер с надписью "Вагнер 92". Живо еще оскорбление за поход "вагнеров" из Ростова, живо...", - отмечает автор публикации.

Также читайте: "Вагнеровцы" в Беларуси готовят операторов БПЛА для войны в Украине

Автор: 

избиение (9802) россия (95638) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+25
Ще цього "хєроя" треба було обісцяти.
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06.06.2024 13:28
+20
скромняга, чому про пляшку в дупі не сказав
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06.06.2024 13:31
+17
на заставці - сам обосцаний воєннік з тим номером за який його й замочили )))
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06.06.2024 13:28
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на заставці - сам обосцаний воєннік з тим номером за який його й замочили )))
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06.06.2024 13:28 Ответить
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06.06.2024 13:47 Ответить
мало дали
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06.06.2024 13:59 Ответить
да... лише воєннік
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06.06.2024 15:11 Ответить
Ще цього "хєроя" треба було обісцяти.
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06.06.2024 13:28 Ответить
Так ашо її обсцикать коли воно по життю *******
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17.12.2024 15:14 Ответить
Чому це зразу обізвали підарасом, ти підарас по життю, так що не скаржся, а звикай!
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06.06.2024 13:29 Ответить
ну добре хоч до уринотерапиї не дійшло !
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06.06.2024 13:29 Ответить
Або нажаль)
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06.06.2024 14:03 Ответить
це був сарказм !
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06.06.2024 14:11 Ответить
скромняга, чому про пляшку в дупі не сказав
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06.06.2024 13:31 Ответить
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06.06.2024 14:13 Ответить
Ну то чого ж такии терпіла - на другии раз в"ібав з калаша і зрівняв рахунок
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06.06.2024 13:32 Ответить
Що робити бідному вагнеревцю?

Прігожин злетів... та зіграв в ящик...

Тільки записати промову цю...

Висказитись.... по-настоящому...
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06.06.2024 13:33 Ответить
Шо ж тут нєпонятного...д*в*о*об.
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06.06.2024 13:34 Ответить
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06.06.2024 13:37 Ответить
У Ростов прийшла війна, а він сподівався, що його там вітатимуть як героя ?
Хай подякує, що не облили кислотою.
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06.06.2024 13:37 Ответить
Б'ють - значить *******, такий принцип на болотах. Треба йому відповісти їм любов'ю з калаша, щоб любов була двосторонньою
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06.06.2024 13:38 Ответить
на бутилку надіюсь теж посадили.
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06.06.2024 13:43 Ответить
Сльози заважають мені говорити... 🤣
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06.06.2024 13:49 Ответить
любітєлі мусоргського нє любят любітєля вагнєра
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06.06.2024 13:52 Ответить
І це ще у сам Ростов не прилітало.
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06.06.2024 13:53 Ответить
Чому він скаржиться? Заслужив..
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06.06.2024 13:53 Ответить
Треба було ще й у пащу насрати...
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06.06.2024 13:55 Ответить
з такими номерами міг би і з гранатами їздить.
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06.06.2024 13:59 Ответить
нехай подякує, що не виїбали в сраку..
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06.06.2024 14:07 Ответить
Оце його й розстроїло...
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06.06.2024 14:42 Ответить
Це тільки початок, тупий вбивця ) Радій, козел, що самого не обісцяли, тупий трупак!
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06.06.2024 14:13 Ответить
"без отсутствия сопротивления" - все ясно!
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06.06.2024 14:23 Ответить
Пхі - всього то ділов, от якби в рот насцяли, то це було б справедливо. АРХ М
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06.06.2024 14:46 Ответить
******* не доволен своими внутренними органами
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06.06.2024 14:48 Ответить
Здається назва "укроп" і "хохол" зараз найбільш принизливі в Ростові!
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06.06.2024 15:14 Ответить
Эта вот какая то русофобия и дискридитация СВО, вот!
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06.06.2024 15:37 Ответить
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06.06.2024 16:30 Ответить
Награда найшла героя.
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06.06.2024 18:41 Ответить
Тому що "рузкійчоловік" тому і обіссали, тому що сеча з "внутриніх органов" і вони з"внутриніх органов" . Так що не скигли все по "рузкому закону" іди умийся та приходь за добавкой. Іді.
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06.06.2024 21:21 Ответить
насправді цього вилупка на автовокзалі обісцяли охоронці автовокзалу, воно вже вибачилось, як будь-яка русня
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07.06.2024 08:17 Ответить
Все понимают что это или сбежавший от срока зека или наемник. И те и эти презираемы традиционно у всех народов.
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09.06.2024 18:35 Ответить
 
 