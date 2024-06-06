"Вагнерівець" скаржиться на ростовських поліцейських: "Избили, обозвали укропом, хохлом, обосцали военник". ВIДЕО
У російському Ростові-на-Дону поліцейські побили "вагнерівця" за автомобільний номерний знак "Вагнер 92".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому "герой сво" скаржиться на неповагу з боку ростовських поліцейських.
"У Ростові-на-Дону поліцейські "ушанували" "героя сво" із ПВК "Вагнер". Окупант, який повернувся із України, був побитий і принижений за автомобільний номер з написом "Вагнер 92". Жива ще образа за похід "вагнерів" із Ростова, жива...", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+25 Gary Grant
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+20 U A #508723
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+17 Fjall_Raven
показати весь коментар06.06.2024 13:28
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Хай подякує, що не облили кислотою.