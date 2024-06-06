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"Вагнерівець" скаржиться на ростовських поліцейських: "Избили, обозвали укропом, хохлом, обосцали военник". ВIДЕО

У російському Ростові-на-Дону поліцейські побили "вагнерівця" за автомобільний номерний знак "Вагнер 92".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому "герой сво" скаржиться на неповагу з боку ростовських поліцейських.

"У Ростові-на-Дону поліцейські "ушанували" "героя сво" із ПВК "Вагнер". Окупант, який повернувся із України, був побитий і принижений за автомобільний номер з написом "Вагнер 92". Жива ще образа за похід "вагнерів" із Ростова, жива...", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вагнерівці б’ють російських військових у польовому таборі: "Выходи, шлюха #баная! Вы че, п#дары, ох#ели!". ВIДЕО

Автор: 

побиття (937) росія (65244) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+25
Ще цього "хєроя" треба було обісцяти.
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06.06.2024 13:28
+20
скромняга, чому про пляшку в дупі не сказав
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06.06.2024 13:31
+17
на заставці - сам обосцаний воєннік з тим номером за який його й замочили )))
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06.06.2024 13:28
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на заставці - сам обосцаний воєннік з тим номером за який його й замочили )))
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06.06.2024 13:28 Відповісти
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06.06.2024 13:47 Відповісти
мало дали
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06.06.2024 13:59 Відповісти
да... лише воєннік
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06.06.2024 15:11 Відповісти
Ще цього "хєроя" треба було обісцяти.
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06.06.2024 13:28 Відповісти
Так ашо її обсцикать коли воно по життю *******
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17.12.2024 15:14 Відповісти
Чому це зразу обізвали підарасом, ти підарас по життю, так що не скаржся, а звикай!
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06.06.2024 13:29 Відповісти
ну добре хоч до уринотерапиї не дійшло !
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06.06.2024 13:29 Відповісти
Або нажаль)
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06.06.2024 14:03 Відповісти
це був сарказм !
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06.06.2024 14:11 Відповісти
скромняга, чому про пляшку в дупі не сказав
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06.06.2024 13:31 Відповісти
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06.06.2024 14:13 Відповісти
Ну то чого ж такии терпіла - на другии раз в"ібав з калаша і зрівняв рахунок
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06.06.2024 13:32 Відповісти
Що робити бідному вагнеревцю?

Прігожин злетів... та зіграв в ящик...

Тільки записати промову цю...

Висказитись.... по-настоящому...
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06.06.2024 13:33 Відповісти
Шо ж тут нєпонятного...д*в*о*об.
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06.06.2024 13:34 Відповісти
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06.06.2024 13:37 Відповісти
У Ростов прийшла війна, а він сподівався, що його там вітатимуть як героя ?
Хай подякує, що не облили кислотою.
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06.06.2024 13:37 Відповісти
Б'ють - значить *******, такий принцип на болотах. Треба йому відповісти їм любов'ю з калаша, щоб любов була двосторонньою
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06.06.2024 13:38 Відповісти
на бутилку надіюсь теж посадили.
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06.06.2024 13:43 Відповісти
Сльози заважають мені говорити... 🤣
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06.06.2024 13:49 Відповісти
любітєлі мусоргського нє любят любітєля вагнєра
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06.06.2024 13:52 Відповісти
І це ще у сам Ростов не прилітало.
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06.06.2024 13:53 Відповісти
Чому він скаржиться? Заслужив..
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06.06.2024 13:53 Відповісти
Треба було ще й у пащу насрати...
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06.06.2024 13:55 Відповісти
з такими номерами міг би і з гранатами їздить.
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06.06.2024 13:59 Відповісти
нехай подякує, що не виїбали в сраку..
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06.06.2024 14:07 Відповісти
Оце його й розстроїло...
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06.06.2024 14:42 Відповісти
Це тільки початок, тупий вбивця ) Радій, козел, що самого не обісцяли, тупий трупак!
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06.06.2024 14:13 Відповісти
"без отсутствия сопротивления" - все ясно!
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06.06.2024 14:23 Відповісти
Пхі - всього то ділов, от якби в рот насцяли, то це було б справедливо. АРХ М
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06.06.2024 14:46 Відповісти
******* не доволен своими внутренними органами
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06.06.2024 14:48 Відповісти
Здається назва "укроп" і "хохол" зараз найбільш принизливі в Ростові!
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06.06.2024 15:14 Відповісти
Эта вот какая то русофобия и дискридитация СВО, вот!
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06.06.2024 15:37 Відповісти
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06.06.2024 16:30 Відповісти
Награда найшла героя.
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06.06.2024 18:41 Відповісти
Тому що "рузкійчоловік" тому і обіссали, тому що сеча з "внутриніх органов" і вони з"внутриніх органов" . Так що не скигли все по "рузкому закону" іди умийся та приходь за добавкой. Іді.
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06.06.2024 21:21 Відповісти
насправді цього вилупка на автовокзалі обісцяли охоронці автовокзалу, воно вже вибачилось, як будь-яка русня
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07.06.2024 08:17 Відповісти
Все понимают что это или сбежавший от срока зека или наемник. И те и эти презираемы традиционно у всех народов.
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09.06.2024 18:35 Відповісти
 
 