"Вагнерівець" скаржиться на ростовських поліцейських: "Избили, обозвали укропом, хохлом, обосцали военник". ВIДЕО

У російському Ростові-на-Дону поліцейські побили "вагнерівця" за автомобільний номерний знак "Вагнер 92".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому "герой сво" скаржиться на неповагу з боку ростовських поліцейських.

"У Ростові-на-Дону поліцейські "ушанували" "героя сво" із ПВК "Вагнер". Окупант, який повернувся із України, був побитий і принижений за автомобільний номер з написом "Вагнер 92". Жива ще образа за похід "вагнерів" із Ростова, жива...", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вагнерівці б’ють російських військових у польовому таборі: "Выходи, шлюха #баная! Вы че, п#дары, ох#ели!". ВIДЕО