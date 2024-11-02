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У Великій Британії присудили 2,5 року в’язниці чоловіку, який видавав себе за "вагнерівця"

Пйотр Кухарський

Суд у Лондоні присудив 2,5 років ув'язнення 49-річному громадянину Польщі Пйотру Кухарському, який проживає у Великобританії, але заявляв, що воював в Україні на стороні "вагнерівців".

Як зазначається, Пйотра Кухарського заарештували після того, як торік у жовтні він відвідав у графстві Саффолк захід із реконструкції бою вікінгів, вбравшись у бойовий одяг із нашивками "Групи Вагнера". Чоловік поводився агресивно, розмахував ножем, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

За словами очевидців, громадянин Польщі, який мешкав у Британії і працював будівельником, сказав їм, що приєднався до ПВК "Вагнер" і воював у її лавах проти України. Він це повторював і в кількох постах у Фейсбуці.

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У серпні Кухарський визнав свою провину, знявшись перед тим на фото для репортера інформаційного агентства PA в одязі з символікою, пов'язаною з крайньою правою ідеологією.

На допиті в поліції Кухарський сказав, що купив значки групи Вагнера і прикріпив їх на одяг, щоб "спровокувати реакцію" людей на реконструкції через "розбіжності" в думках щодо російського вторгнення в Україну.

У нього вдома знайшли фотографію Адольфа Гітлера, примірник Mein Kampf та інші речі фашистського спрямування.

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У заяві про визнання провини Кухарський вказав, що лише "вдавав" члена терористичної організації, проте суддя відхилив твердження про "безглузду браваду" з боку чоловіка для привернення уваги.

Правоохоронці зазначили, що жодних доказів того, що Кухарський справді був членом ПВК "Вагнер" і воював в Україні, немає, проте той факт, що він видавав себе за члена забороненої організації, відповідно до законів про боротьбу з тероризмом є серйозним злочином.

Зазначимо, ПВК Вагнера було додано до списку заборонинх у Великобританії у вересні 2023 року, і з тих пір членство там або підтримка є кримінальним злочином.

Автор: 

Велика Британія (5687) ув’язнення (116) ПВК Вагнер (1543)


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02.11.2024 20:56 Відповісти
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02.11.2024 20:57 Відповісти
ще один реконструктор..
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02.11.2024 21:02 Відповісти
Він звичайний урка. На іншому сайті про нього написали що в Польщі встиг двічі відсидіти за розбійне пограбування. Дивно яким чином він в Британію зміг потрапити, мабуть приїхав ще до того як вона із ЄС вийшла.
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02.11.2024 22:39 Відповісти
А тепер, уявімо що він робив такі заяви в Україні. Уже чуєте оцю заяву з прокуратури - "В зв'язку з відсутністю доказів, ми не можемо притягти....."
А в Великобританії, 2,5 роки. Бо публічно назвався терористом, а був чи ні, справа десята.
От тільки ми ведемо війну і зрадники досить регулярно отримують штрафи, умовні терміни і т.п., а Великобританія мирно живе. Може не в останню чергу, через 0% толерантності до такого?
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02.11.2024 21:28 Відповісти
щось в лісі здохло в британському королівстві.
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02.11.2024 21:43 Відповісти
Польський лапоть аладдіна🤣
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02.11.2024 21:51 Відповісти
В Україні відвертих повно,чого Дур'яна з Дєрьмаком варті і вони не те що не сидять,а окупували державні посади.
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02.11.2024 23:35 Відповісти
Ляський лапоть допNздівся, а в нас такі суддями, прокурорами і депутатами працюють. Ось чому Портнов в Україні на всіх хрін кладе, а в Британії отримав би років 20 за свої козлячі кацапські заяви.
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02.11.2024 23:48 Відповісти
 
 