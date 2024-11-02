У Великій Британії присудили 2,5 року в’язниці чоловіку, який видавав себе за "вагнерівця"
Суд у Лондоні присудив 2,5 років ув'язнення 49-річному громадянину Польщі Пйотру Кухарському, який проживає у Великобританії, але заявляв, що воював в Україні на стороні "вагнерівців".
Як зазначається, Пйотра Кухарського заарештували після того, як торік у жовтні він відвідав у графстві Саффолк захід із реконструкції бою вікінгів, вбравшись у бойовий одяг із нашивками "Групи Вагнера". Чоловік поводився агресивно, розмахував ножем, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ
За словами очевидців, громадянин Польщі, який мешкав у Британії і працював будівельником, сказав їм, що приєднався до ПВК "Вагнер" і воював у її лавах проти України. Він це повторював і в кількох постах у Фейсбуці.
У серпні Кухарський визнав свою провину, знявшись перед тим на фото для репортера інформаційного агентства PA в одязі з символікою, пов'язаною з крайньою правою ідеологією.
На допиті в поліції Кухарський сказав, що купив значки групи Вагнера і прикріпив їх на одяг, щоб "спровокувати реакцію" людей на реконструкції через "розбіжності" в думках щодо російського вторгнення в Україну.
У нього вдома знайшли фотографію Адольфа Гітлера, примірник Mein Kampf та інші речі фашистського спрямування.
У заяві про визнання провини Кухарський вказав, що лише "вдавав" члена терористичної організації, проте суддя відхилив твердження про "безглузду браваду" з боку чоловіка для привернення уваги.
Правоохоронці зазначили, що жодних доказів того, що Кухарський справді був членом ПВК "Вагнер" і воював в Україні, немає, проте той факт, що він видавав себе за члена забороненої організації, відповідно до законів про боротьбу з тероризмом є серйозним злочином.
Зазначимо, ПВК Вагнера було додано до списку заборонинх у Великобританії у вересні 2023 року, і з тих пір членство там або підтримка є кримінальним злочином.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А в Великобританії, 2,5 роки. Бо публічно назвався терористом, а був чи ні, справа десята.
От тільки ми ведемо війну і зрадники досить регулярно отримують штрафи, умовні терміни і т.п., а Великобританія мирно живе. Може не в останню чергу, через 0% толерантності до такого?