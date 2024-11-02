У Великій Британії присудили 2,5 року в’язниці чоловіку, який видавав себе за "вагнерівця"

Суд у Лондоні присудив 2,5 років ув'язнення 49-річному громадянину Польщі Пйотру Кухарському, який проживає у Великобританії, але заявляв, що воював в Україні на стороні "вагнерівців".

Як зазначається, Пйотра Кухарського заарештували після того, як торік у жовтні він відвідав у графстві Саффолк захід із реконструкції бою вікінгів, вбравшись у бойовий одяг із нашивками "Групи Вагнера". Чоловік поводився агресивно, розмахував ножем, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

За словами очевидців, громадянин Польщі, який мешкав у Британії і працював будівельником, сказав їм, що приєднався до ПВК "Вагнер" і воював у її лавах проти України. Він це повторював і в кількох постах у Фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонений із ПВК "Вагнер" розповів про похід на Москву: "Нашим завданням було обнулити Шойгу і Герасимова". ВIДЕО

У серпні Кухарський визнав свою провину, знявшись перед тим на фото для репортера інформаційного агентства PA в одязі з символікою, пов'язаною з крайньою правою ідеологією.

На допиті в поліції Кухарський сказав, що купив значки групи Вагнера і прикріпив їх на одяг, щоб "спровокувати реакцію" людей на реконструкції через "розбіжності" в думках щодо російського вторгнення в Україну.

У нього вдома знайшли фотографію Адольфа Гітлера, примірник Mein Kampf та інші речі фашистського спрямування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга закликав африканські та арабські держави протидіяти російським "вагнерівцям": "РФ експортує до регіону хаос"

У заяві про визнання провини Кухарський вказав, що лише "вдавав" члена терористичної організації, проте суддя відхилив твердження про "безглузду браваду" з боку чоловіка для привернення уваги.

Правоохоронці зазначили, що жодних доказів того, що Кухарський справді був членом ПВК "Вагнер" і воював в Україні, немає, проте той факт, що він видавав себе за члена забороненої організації, відповідно до законів про боротьбу з тероризмом є серйозним злочином.

Зазначимо, ПВК Вагнера було додано до списку заборонинх у Великобританії у вересні 2023 року, і з тих пір членство там або підтримка є кримінальним злочином.