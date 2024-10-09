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Террористические российские ЧВК наносят непоправимый ущерб стабильности и безопасности стран Африки, - МИД Украины

МЗС України щодо дестабілізуючої діяльності Росії в низці держав Африки 

Украина обеспокоена деятельностью РФ, направленной на расширение сфер влияния с использованием "Африканского корпуса". Выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, которых Россия нанимает и отправляет воевать против Украины, регулярно попадают в украинский плен.

Об этом заявил МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украина выражает серьезную обеспокоенность продолжающейся противоправной деятельностью Российской Федерации, направленной на расширение своих сфер влияния с использованием так называемого "Африканского корпуса" РФ и аффилированных с ним террористических российских частных военных компаний на суверенной территории ряда государств Африки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские наемники наносят "непоправимый вред" безопасности африканских стран, подпитывают внутренние конфликты и занимаются там незаконной добычей полезных ископаемых, чтобы потом финансировать войну против Украины.

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МИД заявил, что выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, которых Россия обманом или принуждением направляет на войну против Украины, регулярно попадают в украинский плен.

Украинские дипломаты обратились к таким иностранцам с призывом всеми способами избегать попадания в ряды российской армии, а в случае отправки на фронт при первой возможности воспользоваться проектом "Хочу жить", добровольно сложить оружие Силам обороны Украины и сохранить свою жизнь.

"Решительно осуждаем циничное использование Российской Федерацией граждан африканских и арабских стран в качестве наемников, которых кремлевский режим беспощадно использует как "пушечное мясо" в боях против Сил обороны Украины на территории нашего государства.

Призываем правительства дружественных стран Африки и Ближнего Востока публично осудить такие действия России и принять все возможные меры, чтобы прекратить эту преступную практику", - резюмировало внешнеполитическое ведомство Украины.

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Автор: 

Африка (280) МИД (6984) россия (96001)


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Гроші іх женуть
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09.10.2024 10:44 Ответить
касабські холопи
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09.10.2024 10:46 Ответить
ну це завжди було... політика відносно бідних країн ніколи не мінялась..., або їх напряму окуповують, доводять до злиднів й використовують збідніле населення у своїх цілях, яке за тарілку супу буде готово піти на що завгодно..., або, використовуючи місцевих князьків дурних та жадібних, викачують з країни її багатства та залишають місцевому населенню небагатий вибір: або вмирати у чужій країні за міфічні гроші, або вмирати у себе вдома без грошей...
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09.10.2024 10:57 Ответить
Навіщо чорножопих брати у полон? На кого їх міняти?
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09.10.2024 11:18 Ответить
а що, нам є якесь діло до чорнодупих і взагалі до африки? Ніби своїх проблем вище даху.
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09.10.2024 12:09 Ответить
Ну от тепер і негрів годувати ще будемо...
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09.10.2024 13:28 Ответить
 
 