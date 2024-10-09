Террористические российские ЧВК наносят непоправимый ущерб стабильности и безопасности стран Африки, - МИД Украины
Украина обеспокоена деятельностью РФ, направленной на расширение сфер влияния с использованием "Африканского корпуса". Выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, которых Россия нанимает и отправляет воевать против Украины, регулярно попадают в украинский плен.
Об этом заявил МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Украина выражает серьезную обеспокоенность продолжающейся противоправной деятельностью Российской Федерации, направленной на расширение своих сфер влияния с использованием так называемого "Африканского корпуса" РФ и аффилированных с ним террористических российских частных военных компаний на суверенной территории ряда государств Африки", - говорится в сообщении.
Как отмечается, российские наемники наносят "непоправимый вред" безопасности африканских стран, подпитывают внутренние конфликты и занимаются там незаконной добычей полезных ископаемых, чтобы потом финансировать войну против Украины.
МИД заявил, что выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, которых Россия обманом или принуждением направляет на войну против Украины, регулярно попадают в украинский плен.
Украинские дипломаты обратились к таким иностранцам с призывом всеми способами избегать попадания в ряды российской армии, а в случае отправки на фронт при первой возможности воспользоваться проектом "Хочу жить", добровольно сложить оружие Силам обороны Украины и сохранить свою жизнь.
"Решительно осуждаем циничное использование Российской Федерацией граждан африканских и арабских стран в качестве наемников, которых кремлевский режим беспощадно использует как "пушечное мясо" в боях против Сил обороны Украины на территории нашего государства.
Призываем правительства дружественных стран Африки и Ближнего Востока публично осудить такие действия России и принять все возможные меры, чтобы прекратить эту преступную практику", - резюмировало внешнеполитическое ведомство Украины.
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