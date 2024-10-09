Терористичні російські ПВК завдають непоправної шкоди стабільності та безпеці країн Африки, - МЗС України

Україна стурбована діяльністю РФ, направленою на розширення сфер впливу з використанням "Африканського корпусу". Вихідці з країн Африки та Близького Сходу, яких Росія наймає та відправляє воювати проти України, регулярно потрапляють в український полон.

Про це заявило МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Україна висловлює серйозну стурбованість триваючою протиправною діяльністю Російської Федерації, направленою на розширення своїх сфер впливу з використанням так званого "Африканського корпусу" РФ та афілійованих із ним терористичних російських приватних військових компаній на суверенній території низки держав Африки", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, російські найманці завдають "непоправної шкоди" безпеці африканських країн, підживлюють внутрішні конфлікти та займаються там незаконним видобутком корисних копалин, щоб потім фінансувати війну проти України.

МЗС заявило, що вихідці з країн Африки та Близького Сходу, яких Росія обманом чи примусом направляє на війну проти України, регулярно потрапляють в український полон.

Українські дипломати звернулися до таких іноземців із закликом усіма способами уникати потрапляння до лав російської армії, а у разі відправки на фронт за першої нагоди скористатись проєктом "Хочу жить", добровільно скласти зброю Силам оборони України та зберегти своє життя.

"Рішуче засуджуємо цинічне використання Російською Федерацією громадян африканських та арабських країн як найманців, яких кремлівський режим нещадно використовує як "гарматне м'ясо" у боях проти Сил оборони України на території нашої держави.

Закликаємо уряди дружніх країн Африки та Близького Сходу публічно засудити такі дії Росії та вжити усіх можливих заходів, аби припинити цю злочинну практику", - резюмувало зовнішньополітичне відомство України.

