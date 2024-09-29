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Росія та Буркіна-Фасо підписали угоду про відмову від розміщення зброї в космосі

Росія підписала з Буркіна-Фасо заяву про нерозміщення зброї в космосі

У суботу, 28 вересня, Росія та країна в Західній Африці Буркіна-Фасо підписали спільну заяву, яка стосується заборони на розміщення першими зброї в космосі.

Про це повідомили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Угоду глава МЗС РФ Сергій Лавров підписав із міністром закордонних справ Буркіна-Фасо Карамоко Жан-Марі Траоре.

Після цього вони провели переговори на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як зазначили ЗМІ, за підсумками зустрічі міністри "підтвердили налаштованість на всебічну активізацію російсько-буркінійського взаємовигідного співробітництва в різних галузях з акцентом на розширенні їхніх торговельно-економічної та гуманітарної складових".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські найманці з бригади "Ведмеді", пов'язана з Міноборони РФ, виходить з Буркіна-Фасо в Африці. Їх повертають, щоб відбити наступ ЗСУ у Курській області.

До цього хунти африканських країн Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру написали листа до Ради Безпеки ООН, в якому засудили підтримку Україною повстанських груп у регіоні Сахель у Західній Африці.

Автор: 

Африка (307) космос (862) Лавров Сергій (1592) зброя (7478) росія (65415)


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Топ коментарі
+32
Буркіна-Фасо це велика космічна держава! Респект Лаврову! Хе-хе! Кацапи тепер від вялічія аж лопаються!
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29.09.2024 14:33
+29
Світ зіхнув з полегшенням! Накінець росія змусила буркіна-фасовців (фасистів) припинити мілітаризацію космосу. Хух!
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29.09.2024 14:50
+27
Дозволено лише літаючі тарілки на писок чіпляти 🤣
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29.09.2024 14:48
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Буркіна-Фасо це велика космічна держава! Респект Лаврову! Хе-хе! Кацапи тепер від вялічія аж лопаються!
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29.09.2024 14:33 Відповісти
Дозволено лише літаючі тарілки на писок чіпляти 🤣
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29.09.2024 14:48 Відповісти
Буркінафасовці підкорювачи космосу!
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29.09.2024 15:26 Відповісти
Така ж космічна, як і рашка! 😁
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29.09.2024 16:27 Відповісти
Кацапи хавають все, що тєлік показує їм..
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29.09.2024 17:07 Відповісти
Нігер зітхнув з полегшенням.
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29.09.2024 14:34 Відповісти
Світ зіхнув з полегшенням! Накінець росія змусила буркіна-фасовців (фасистів) припинити мілітаризацію космосу. Хух!
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29.09.2024 14:50 Відповісти
Кацапія це не держава це світове зло і посьміховисько.
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29.09.2024 14:35 Відповісти
Папуасы обмануть могут,втихаря выведут космические каноэ на орбиту и Кремль копьями сверху закидают.Дикари-с.
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29.09.2024 14:36 Відповісти
дайте угадаю кто первым нарушит свои обязательства
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29.09.2024 14:36 Відповісти
Мадагаскар? 🤔
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29.09.2024 14:52 Відповісти
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29.09.2024 15:09 Відповісти
Монголия,у них был раньше космонавт кажется Гуррагча.
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29.09.2024 18:57 Відповісти
Нельзя проспать то чего не было.
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29.09.2024 14:38 Відповісти
Як це небуло??
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29.09.2024 14:44 Відповісти
Це хохма така?
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29.09.2024 14:37 Відповісти
А я то й дивлюсь, куди не кинь в космосі супутники з Буркіна-Фасо як грязі стало...
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29.09.2024 14:40 Відповісти
Шо ржотє?
Міровиє свєрхдєржави онє такіє - шо хатят то і падпісуют. Намєдні подпішут угоду по пальмах не лазіть...
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29.09.2024 14:41 Відповісти
шашкі на голо, буркі на фасо!
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29.09.2024 14:45 Відповісти
...буркі не фасон!
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29.09.2024 15:01 Відповісти
Хух. Аж полегшало. А то стільки ця клята Буркіна Фасо зброї в космосі порозміщала, що аж плюнути ніде.
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29.09.2024 14:48 Відповісти
А з Вануату таку угоду?!!! Що за приниження космічних можливостей цієї провідної космічної держави?
Втім це гарна угода, нею Росія чітко продемонструвала своє місце серед нинішніх космічних держав - поряд з Буркіна-Фасо. Гагарін передає їм свій привіт.
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29.09.2024 14:49 Відповісти
кацап дибил))
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29.09.2024 14:50 Відповісти
По ходу Карамоко Жан-Марі Траоре так і не вкурив, що підписував. Напевно думав що то дозвіл на сафарі на носорога.
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29.09.2024 14:50 Відповісти
Буркіноіазо має зброю в космосі?)))))
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29.09.2024 14:52 Відповісти
Звичайно мають! Вони й місячні бази вже давно мають і Марс колонізували...
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29.09.2024 15:55 Відповісти
Ты суслика видишь)...а он есть. ))))
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29.09.2024 16:53 Відповісти
А Буркіна - Фасо воно нахіба?
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29.09.2024 14:53 Відповісти
Як в анекдоті -- продає дядько біля банку сємєчки - підходить товариш і просить позичити 100 гр . - не можу - чому? -- в мене договір з банком - вони не продають сємєчки а я не позичаю гроші
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29.09.2024 14:58 Відповісти
"У останні роки існування Радянського Союзу самі жителі комуністичної імперії презирливо називали свою державу «Верхньою Вольтою з ракетами» - тобто мали на увазі, що від однієї з найбідніших держав Африки СРСР відрізняється лише наявністю ядерної зброї."
--------
Той вислів приписувався Маргарет Тетчер, але це не точно)
Верхня Вольта давно вже називається - Буркіна-Фасо.
Дві наддержави тепер ділять космос, а може й Всесвіт...
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29.09.2024 14:54 Відповісти
а щас раша - бензоколонка.
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29.09.2024 15:05 Відповісти
358 процентов рабссиян даже не догадывались что это, оказывается, страна, а не ругательство гастарбайтеров из ближней азии. Лошадь жжет не по лошадиноиу.
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29.09.2024 14:54 Відповісти
Лаврову не звикати.

https://m.youtube.com/watch?v=eDaEF7pMj9Y Наконец-то Лавров нашел свою награду. В Буркина-Фасо ему вручили орден Жеребца https://m.youtube.com/watch?v=eDaEF7pMj9Y

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Завантажено: 6 черв. 2024 р.·

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29.09.2024 15:00 Відповісти
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29.09.2024 15:04 Відповісти
Над кім смієтєсь, пані та панове? Гад собою смієтєсь?Найвялічайшай теж з Буркіна шо ота Фасо піпіфакс підпісів про зовсім шось не зрозуміло. Чи то за жир чи то за мир
Та шо чого ригочите?
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29.09.2024 15:01 Відповісти
З Буркіна-Фасо й наш потужний Лідор підписав безпекову угоду
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29.09.2024 15:01 Відповісти
Обидва будуть запускати в космос зміїв паперових
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29.09.2024 15:04 Відповісти
По якій буркіна-фасовці будуть поставляти бойвих малярійних комарів.
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29.09.2024 16:08 Відповісти
Ще треба получити дозвіл, з біолабораторій НАТО))
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29.09.2024 16:56 Відповісти
Кацапи і без ''фасо'' розмістять там озброєння.
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29.09.2024 15:06 Відповісти
Барамоко Жан, кацапи вас кинуть , вони ж дикуни
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29.09.2024 15:08 Відповісти
Хтось скоректував мий коммент
там ще була фраза
ВОНИ Ж ЛЮДОЖЕРИ .

це якась россійська программа лояльності ?
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29.09.2024 15:15 Відповісти
Які в сосії могутні союзники!
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29.09.2024 15:10 Відповісти
щось схоже на ЗЕміт миру
такаж профанація
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29.09.2024 15:12 Відповісти
Дякую старій коняці. Дипломатія робить дива. Агресивна Буркіна Фасо, яка загрожує всьому світу нарешті позбавлена такої можливості
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29.09.2024 15:14 Відповісти
Ого. Буркина-Фасо примусила росію відмовитися від зброї у космосі. Наступний крок - розформування військово-.космичних сил рифи. Навіщо вони відтепер русні?
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29.09.2024 15:18 Відповісти
через несколько лет ***** с трибуны опять заявит что: https://www.svoboda.org/a/putin-kinuli-prosto-obmanuli/31681613.html "Кинули. Просто обманули" по договору с Буркина Фасо
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29.09.2024 15:20 Відповісти
Буркінафасисти
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29.09.2024 15:25 Відповісти
від цього лиха на Землі збавитись можна, оскільки діагноз ГПФ ніхто не відміняв, лише тотальною кастрацією та стерилізацію русмірска.
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29.09.2024 15:33 Відповісти
Інтєресно путін пляшет. Санітарів викликали в Кремль ?
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29.09.2024 15:42 Відповісти
Ну это как запретить бомжу с курского вокзала дегустировать Шато Марго
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29.09.2024 15:49 Відповісти
А про спільне освоєння альацентаври підписали ?
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29.09.2024 16:00 Відповісти
Допоможіть знайти на карті це Буркіна Фасо!
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29.09.2024 16:03 Відповісти
То краще зайдіть у магазин продуктів, спитайте в них)
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29.09.2024 16:59 Відповісти
Щось це мені нагадує приєднання країн до формули миру нашого хриплявого лидора,користі
ніякої але всім весело.
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29.09.2024 16:03 Відповісти
Полетят на пепелаце.
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29.09.2024 16:15 Відповісти
Ну а що ви хотіли- дві найвеличніші космічні держави світу. Можуть собі дозволити...
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29.09.2024 16:31 Відповісти
Херрасе у Раиси дипломатическая победа! Уболтать саму Буркина-Фассо не размещать ЯО в космосе это вам не в бирюльки сыграть!
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29.09.2024 16:32 Відповісти
Я не чув про полігон фосвців. Але мабуть вони з великої рогатки весь космос колонізували))
Собі там тихенько вночі раз на 🌙 збираються і там вже плюнути нема де))
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29.09.2024 17:03 Відповісти
Ще треба було щоб кацапи підписали угоду про заборону главі МЗС Буркіна-Фасо розчісувати волосся гребенем.
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29.09.2024 17:04 Відповісти
жуть , наххххх!!!!)))) они хоть знают что такое КОСМОС ???? они знают что такое КАЛАШНИКОВ !!! а космос ??? ххххх его знает !!!(((((
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29.09.2024 17:26 Відповісти
А в чем смысл? Кто из них в состоянии разместить? Ну БФ еще может быть... а вторые тут вообще не в тему, не до батутов им
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29.09.2024 17:27 Відповісти
Вони ще і спільний парад Пабєди над Гітлером проведуть...
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29.09.2024 18:10 Відповісти
Ммм-да. І таке буває.
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29.09.2024 21:31 Відповісти
Серьожа,ми тебе зїмо!
Найн,но,ніхтнізя!!!
Ти ж старий кінь,мало нам білого порошку привіз.
Я вам обіцяю в космосі кокс не знищувати,яяя яволь зер іх?
Тумбаюба довольний ,несуть перо та бумагу.
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29.09.2024 22:56 Відповісти
Не Буркино-Фасо, а фейс Буркино,
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29.09.2024 23:58 Відповісти
 
 