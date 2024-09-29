Росія та Буркіна-Фасо підписали угоду про відмову від розміщення зброї в космосі
У суботу, 28 вересня, Росія та країна в Західній Африці Буркіна-Фасо підписали спільну заяву, яка стосується заборони на розміщення першими зброї в космосі.
Про це повідомили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Угоду глава МЗС РФ Сергій Лавров підписав із міністром закордонних справ Буркіна-Фасо Карамоко Жан-Марі Траоре.
Після цього вони провели переговори на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Як зазначили ЗМІ, за підсумками зустрічі міністри "підтвердили налаштованість на всебічну активізацію російсько-буркінійського взаємовигідного співробітництва в різних галузях з акцентом на розширенні їхніх торговельно-економічної та гуманітарної складових".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські найманці з бригади "Ведмеді", пов'язана з Міноборони РФ, виходить з Буркіна-Фасо в Африці. Їх повертають, щоб відбити наступ ЗСУ у Курській області.
До цього хунти африканських країн Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру написали листа до Ради Безпеки ООН, в якому засудили підтримку Україною повстанських груп у регіоні Сахель у Західній Африці.
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Міровиє свєрхдєржави онє такіє - шо хатят то і падпісуют. Намєдні подпішут угоду по пальмах не лазіть...
Втім це гарна угода, нею Росія чітко продемонструвала своє місце серед нинішніх космічних держав - поряд з Буркіна-Фасо. Гагарін передає їм свій привіт.
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Той вислів приписувався Маргарет Тетчер, але це не точно)
Верхня Вольта давно вже називається - Буркіна-Фасо.
Дві наддержави тепер ділять космос, а може й Всесвіт...
https://m.youtube.com/watch?v=eDaEF7pMj9Y Наконец-то Лавров нашел свою награду. В Буркина-Фасо ему вручили орден Жеребца https://m.youtube.com/watch?v=eDaEF7pMj9Y
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Завантажено: 6 черв. 2024 р.·
Та шо чого ригочите?
там ще була фраза
ВОНИ Ж ЛЮДОЖЕРИ .
це якась россійська программа лояльності ?
такаж профанація
ніякої але всім весело.
Собі там тихенько вночі раз на 🌙 збираються і там вже плюнути нема де))
Найн,но,ніхтнізя!!!
Ти ж старий кінь,мало нам білого порошку привіз.
Я вам обіцяю в космосі кокс не знищувати,яяя яволь зер іх?
Тумбаюба довольний ,несуть перо та бумагу.