У суботу, 28 вересня, Росія та країна в Західній Африці Буркіна-Фасо підписали спільну заяву, яка стосується заборони на розміщення першими зброї в космосі.

Про це повідомили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Угоду глава МЗС РФ Сергій Лавров підписав із міністром закордонних справ Буркіна-Фасо Карамоко Жан-Марі Траоре.

Після цього вони провели переговори на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як зазначили ЗМІ, за підсумками зустрічі міністри "підтвердили налаштованість на всебічну активізацію російсько-буркінійського взаємовигідного співробітництва в різних галузях з акцентом на розширенні їхніх торговельно-економічної та гуманітарної складових".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські найманці з бригади "Ведмеді", пов'язана з Міноборони РФ, виходить з Буркіна-Фасо в Африці. Їх повертають, щоб відбити наступ ЗСУ у Курській області.

До цього хунти африканських країн Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру написали листа до Ради Безпеки ООН, в якому засудили підтримку Україною повстанських груп у регіоні Сахель у Західній Африці.