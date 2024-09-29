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Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение об отказе от размещения оружия в космосе

Росія підписала з Буркіна-Фасо заяву про нерозміщення зброї в космосі

В субботу, 28 сентября, Россия и страна в Западной Африке Буркина-Фасо подписали совместное заявление, которое касается запрета на размещение первыми оружия в космосе.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Соглашение глава МИД РФ Сергей Лавров подписал с министром иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре.

После этого они провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как отметили СМИ, по итогам встречи министры "подтвердили настрой на всестороннюю активизацию российско-буркинийского взаимовыгодного сотрудничества в различных областях с акцентом на расширении их торгово-экономической и гуманитарной составляющих".

Также читайте: Лавров в ООН: "Не собираюсь обсуждать опасность идеи сражаться до победы с ядерным государством РФ"

Напомним, ранее сообщалось, что российские наемники из бригады "Медведи", связанной с Минобороны РФ, выходит из Буркина-Фасо в Африке. Их возвращают, чтобы отразить наступление ВСУ в Курской области.

До этого хунты африканских стран Буркина-Фасо, Мали и Нигера написали письмо в Совет Безопасности ООН, в котором осудили поддержку Украиной повстанческих групп в регионе Сахель в Западной Африке.

Автор: 

Африка (279) космос (787) Лавров Сергей (2306) оружие (10224) россия (95683)


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Топ комментарии
+32
Буркіна-Фасо це велика космічна держава! Респект Лаврову! Хе-хе! Кацапи тепер від вялічія аж лопаються!
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29.09.2024 14:33
+29
Світ зіхнув з полегшенням! Накінець росія змусила буркіна-фасовців (фасистів) припинити мілітаризацію космосу. Хух!
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29.09.2024 14:50
+27
Дозволено лише літаючі тарілки на писок чіпляти 🤣
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29.09.2024 14:48
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Буркіна-Фасо це велика космічна держава! Респект Лаврову! Хе-хе! Кацапи тепер від вялічія аж лопаються!
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29.09.2024 14:33 Ответить
Дозволено лише літаючі тарілки на писок чіпляти 🤣
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29.09.2024 14:48 Ответить
Буркінафасовці підкорювачи космосу!
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29.09.2024 15:26 Ответить
Така ж космічна, як і рашка! 😁
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29.09.2024 16:27 Ответить
Кацапи хавають все, що тєлік показує їм..
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29.09.2024 17:07 Ответить
Нігер зітхнув з полегшенням.
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29.09.2024 14:34 Ответить
Світ зіхнув з полегшенням! Накінець росія змусила буркіна-фасовців (фасистів) припинити мілітаризацію космосу. Хух!
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29.09.2024 14:50 Ответить
Кацапія це не держава це світове зло і посьміховисько.
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29.09.2024 14:35 Ответить
Папуасы обмануть могут,втихаря выведут космические каноэ на орбиту и Кремль копьями сверху закидают.Дикари-с.
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29.09.2024 14:36 Ответить
дайте угадаю кто первым нарушит свои обязательства
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29.09.2024 14:36 Ответить
Мадагаскар? 🤔
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29.09.2024 14:52 Ответить
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29.09.2024 15:09 Ответить
Монголия,у них был раньше космонавт кажется Гуррагча.
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29.09.2024 18:57 Ответить
Нельзя проспать то чего не было.
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29.09.2024 14:38 Ответить
Як це небуло??
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29.09.2024 14:44 Ответить
Це хохма така?
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29.09.2024 14:37 Ответить
А я то й дивлюсь, куди не кинь в космосі супутники з Буркіна-Фасо як грязі стало...
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29.09.2024 14:40 Ответить
Шо ржотє?
Міровиє свєрхдєржави онє такіє - шо хатят то і падпісуют. Намєдні подпішут угоду по пальмах не лазіть...
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29.09.2024 14:41 Ответить
шашкі на голо, буркі на фасо!
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29.09.2024 14:45 Ответить
...буркі не фасон!
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29.09.2024 15:01 Ответить
Хух. Аж полегшало. А то стільки ця клята Буркіна Фасо зброї в космосі порозміщала, що аж плюнути ніде.
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29.09.2024 14:48 Ответить
А з Вануату таку угоду?!!! Що за приниження космічних можливостей цієї провідної космічної держави?
Втім це гарна угода, нею Росія чітко продемонструвала своє місце серед нинішніх космічних держав - поряд з Буркіна-Фасо. Гагарін передає їм свій привіт.
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29.09.2024 14:49 Ответить
кацап дибил))
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29.09.2024 14:50 Ответить
По ходу Карамоко Жан-Марі Траоре так і не вкурив, що підписував. Напевно думав що то дозвіл на сафарі на носорога.
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29.09.2024 14:50 Ответить
Буркіноіазо має зброю в космосі?)))))
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29.09.2024 14:52 Ответить
Звичайно мають! Вони й місячні бази вже давно мають і Марс колонізували...
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29.09.2024 15:55 Ответить
Ты суслика видишь)...а он есть. ))))
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29.09.2024 16:53 Ответить
А Буркіна - Фасо воно нахіба?
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29.09.2024 14:53 Ответить
Як в анекдоті -- продає дядько біля банку сємєчки - підходить товариш і просить позичити 100 гр . - не можу - чому? -- в мене договір з банком - вони не продають сємєчки а я не позичаю гроші
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29.09.2024 14:58 Ответить
"У останні роки існування Радянського Союзу самі жителі комуністичної імперії презирливо називали свою державу «Верхньою Вольтою з ракетами» - тобто мали на увазі, що від однієї з найбідніших держав Африки СРСР відрізняється лише наявністю ядерної зброї."
--------
Той вислів приписувався Маргарет Тетчер, але це не точно)
Верхня Вольта давно вже називається - Буркіна-Фасо.
Дві наддержави тепер ділять космос, а може й Всесвіт...
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29.09.2024 14:54 Ответить
а щас раша - бензоколонка.
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29.09.2024 15:05 Ответить
358 процентов рабссиян даже не догадывались что это, оказывается, страна, а не ругательство гастарбайтеров из ближней азии. Лошадь жжет не по лошадиноиу.
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29.09.2024 14:54 Ответить
Лаврову не звикати.

https://m.youtube.com/watch?v=eDaEF7pMj9Y Наконец-то Лавров нашел свою награду. В Буркина-Фасо ему вручили орден Жеребца https://m.youtube.com/watch?v=eDaEF7pMj9Y

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Завантажено: 6 черв. 2024 р.·

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29.09.2024 15:00 Ответить
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29.09.2024 15:04 Ответить
Над кім смієтєсь, пані та панове? Гад собою смієтєсь?Найвялічайшай теж з Буркіна шо ота Фасо піпіфакс підпісів про зовсім шось не зрозуміло. Чи то за жир чи то за мир
Та шо чого ригочите?
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29.09.2024 15:01 Ответить
З Буркіна-Фасо й наш потужний Лідор підписав безпекову угоду
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29.09.2024 15:01 Ответить
Обидва будуть запускати в космос зміїв паперових
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29.09.2024 15:04 Ответить
По якій буркіна-фасовці будуть поставляти бойвих малярійних комарів.
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29.09.2024 16:08 Ответить
Ще треба получити дозвіл, з біолабораторій НАТО))
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29.09.2024 16:56 Ответить
Кацапи і без ''фасо'' розмістять там озброєння.
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29.09.2024 15:06 Ответить
Барамоко Жан, кацапи вас кинуть , вони ж дикуни
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29.09.2024 15:08 Ответить
Хтось скоректував мий коммент
там ще була фраза
ВОНИ Ж ЛЮДОЖЕРИ .

це якась россійська программа лояльності ?
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29.09.2024 15:15 Ответить
Які в сосії могутні союзники!
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29.09.2024 15:10 Ответить
щось схоже на ЗЕміт миру
такаж профанація
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29.09.2024 15:12 Ответить
Дякую старій коняці. Дипломатія робить дива. Агресивна Буркіна Фасо, яка загрожує всьому світу нарешті позбавлена такої можливості
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29.09.2024 15:14 Ответить
Ого. Буркина-Фасо примусила росію відмовитися від зброї у космосі. Наступний крок - розформування військово-.космичних сил рифи. Навіщо вони відтепер русні?
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29.09.2024 15:18 Ответить
через несколько лет ***** с трибуны опять заявит что: https://www.svoboda.org/a/putin-kinuli-prosto-obmanuli/31681613.html "Кинули. Просто обманули" по договору с Буркина Фасо
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29.09.2024 15:20 Ответить
Буркінафасисти
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29.09.2024 15:25 Ответить
від цього лиха на Землі збавитись можна, оскільки діагноз ГПФ ніхто не відміняв, лише тотальною кастрацією та стерилізацію русмірска.
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29.09.2024 15:33 Ответить
Інтєресно путін пляшет. Санітарів викликали в Кремль ?
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29.09.2024 15:42 Ответить
Ну это как запретить бомжу с курского вокзала дегустировать Шато Марго
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29.09.2024 15:49 Ответить
А про спільне освоєння альацентаври підписали ?
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29.09.2024 16:00 Ответить
Допоможіть знайти на карті це Буркіна Фасо!
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29.09.2024 16:03 Ответить
То краще зайдіть у магазин продуктів, спитайте в них)
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29.09.2024 16:59 Ответить
Щось це мені нагадує приєднання країн до формули миру нашого хриплявого лидора,користі
ніякої але всім весело.
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29.09.2024 16:03 Ответить
Полетят на пепелаце.
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29.09.2024 16:15 Ответить
Ну а що ви хотіли- дві найвеличніші космічні держави світу. Можуть собі дозволити...
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29.09.2024 16:31 Ответить
Херрасе у Раиси дипломатическая победа! Уболтать саму Буркина-Фассо не размещать ЯО в космосе это вам не в бирюльки сыграть!
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29.09.2024 16:32 Ответить
Я не чув про полігон фосвців. Але мабуть вони з великої рогатки весь космос колонізували))
Собі там тихенько вночі раз на 🌙 збираються і там вже плюнути нема де))
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29.09.2024 17:03 Ответить
Ще треба було щоб кацапи підписали угоду про заборону главі МЗС Буркіна-Фасо розчісувати волосся гребенем.
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29.09.2024 17:04 Ответить
жуть , наххххх!!!!)))) они хоть знают что такое КОСМОС ???? они знают что такое КАЛАШНИКОВ !!! а космос ??? ххххх его знает !!!(((((
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29.09.2024 17:26 Ответить
А в чем смысл? Кто из них в состоянии разместить? Ну БФ еще может быть... а вторые тут вообще не в тему, не до батутов им
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29.09.2024 17:27 Ответить
Вони ще і спільний парад Пабєди над Гітлером проведуть...
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29.09.2024 18:10 Ответить
Ммм-да. І таке буває.
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29.09.2024 21:31 Ответить
Серьожа,ми тебе зїмо!
Найн,но,ніхтнізя!!!
Ти ж старий кінь,мало нам білого порошку привіз.
Я вам обіцяю в космосі кокс не знищувати,яяя яволь зер іх?
Тумбаюба довольний ,несуть перо та бумагу.
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29.09.2024 22:56 Ответить
Не Буркино-Фасо, а фейс Буркино,
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29.09.2024 23:58 Ответить
 
 