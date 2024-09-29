В субботу, 28 сентября, Россия и страна в Западной Африке Буркина-Фасо подписали совместное заявление, которое касается запрета на размещение первыми оружия в космосе.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Соглашение глава МИД РФ Сергей Лавров подписал с министром иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре.

После этого они провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как отметили СМИ, по итогам встречи министры "подтвердили настрой на всестороннюю активизацию российско-буркинийского взаимовыгодного сотрудничества в различных областях с акцентом на расширении их торгово-экономической и гуманитарной составляющих".

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Напомним, ранее сообщалось, что российские наемники из бригады "Медведи", связанной с Минобороны РФ, выходит из Буркина-Фасо в Африке. Их возвращают, чтобы отразить наступление ВСУ в Курской области.

До этого хунты африканских стран Буркина-Фасо, Мали и Нигера написали письмо в Совет Безопасности ООН, в котором осудили поддержку Украиной повстанческих групп в регионе Сахель в Западной Африке.