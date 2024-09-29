Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение об отказе от размещения оружия в космосе
В субботу, 28 сентября, Россия и страна в Западной Африке Буркина-Фасо подписали совместное заявление, которое касается запрета на размещение первыми оружия в космосе.
Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Соглашение глава МИД РФ Сергей Лавров подписал с министром иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре.
После этого они провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как отметили СМИ, по итогам встречи министры "подтвердили настрой на всестороннюю активизацию российско-буркинийского взаимовыгодного сотрудничества в различных областях с акцентом на расширении их торгово-экономической и гуманитарной составляющих".
Напомним, ранее сообщалось, что российские наемники из бригады "Медведи", связанной с Минобороны РФ, выходит из Буркина-Фасо в Африке. Их возвращают, чтобы отразить наступление ВСУ в Курской области.
До этого хунты африканских стран Буркина-Фасо, Мали и Нигера написали письмо в Совет Безопасности ООН, в котором осудили поддержку Украиной повстанческих групп в регионе Сахель в Западной Африке.
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Міровиє свєрхдєржави онє такіє - шо хатят то і падпісуют. Намєдні подпішут угоду по пальмах не лазіть...
Втім це гарна угода, нею Росія чітко продемонструвала своє місце серед нинішніх космічних держав - поряд з Буркіна-Фасо. Гагарін передає їм свій привіт.
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Той вислів приписувався Маргарет Тетчер, але це не точно)
Верхня Вольта давно вже називається - Буркіна-Фасо.
Дві наддержави тепер ділять космос, а може й Всесвіт...
https://m.youtube.com/watch?v=eDaEF7pMj9Y Наконец-то Лавров нашел свою награду. В Буркина-Фасо ему вручили орден Жеребца https://m.youtube.com/watch?v=eDaEF7pMj9Y
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Завантажено: 6 черв. 2024 р.·
Та шо чого ригочите?
там ще була фраза
ВОНИ Ж ЛЮДОЖЕРИ .
це якась россійська программа лояльності ?
такаж профанація
ніякої але всім весело.
Собі там тихенько вночі раз на 🌙 збираються і там вже плюнути нема де))
Найн,но,ніхтнізя!!!
Ти ж старий кінь,мало нам білого порошку привіз.
Я вам обіцяю в космосі кокс не знищувати,яяя яволь зер іх?
Тумбаюба довольний ,несуть перо та бумагу.