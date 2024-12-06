Военные опубликовали трогательный ролик ко Дню ВСУ и Святому Николаю: "Чудеса - случаются!". ВИДЕО

Командование Сухопутных войск поздравило военнослужащих с Днем ВСУ и с Днем Святого Николая трогательным роликом. Ролик, обнародованный на странице командующего Сухопутных войск в Facebook, снят украинскими художниками, а Святого Николая в нем сыграл Богдан Бенюк.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Чудеса - случаются. Сегодня мы все ждем подарков от Святого Николая, своего персонального маленького чуда. Но мы с вами точно знаем: в Украине Святой Николай носит пиксель ВСУ и берцы-"таланы". Святой Николай раскрывает свой фронтовой рюкзак с подарками. И кладет под подушку каждому из нас щепотку надежды. А оккупантам - насыпает таких "резок", что после них им остается одно - билет на концерт Кобзона. Но самое большое чудо, которое он творит, - это то, что мы с вами живем в нашей свободной Украине. Которая, несмотря на все, продолжает оказывать сопротивление российским захватчикам", - прокомментировали ролик в Сухопутных войсках.

Режиссер ролика Анастасия Володина призналась, что стремилась своей работой создать праздничное настроение у военных.

"Тяжелая и важная для меня съемка. Делать поздравления ко Дню ВСУ юмористическим казалось несколько рискованным, но лично я стремилась, чтобы праздничное настроение в этот день было не только у детей", - подчеркнула она.

Один из авторов ролика, заместитель командира центра информационно-коммуникационной поддержки Сухопутных войск Тарас Ткаченко, рассказывая об идее ролика, отметил, что Святой Николай является покровителем защитников.

"Вообще святой Николай является покровителем всех тех, кто находится далеко от родного дома и нуждается в защите. Поэтому у нас и возникла идея сказочного поздравления наших защитников с их профессиональным праздником. Хотелось дать нашим бойцам ощущение тепла и домашнего уюта, по которому они так соскучились. Отсюда и родилась идея именно такого ролика, который бы дарил улыбку и чувство праздника", - сказал Тарас Ткаченко.

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