Військові опублікували проймаючий ролик до Дня ЗСУ і Святого Миколая: "Дива - трапляються!". ВIДЕО

Командування Сухопутних військ привітало військовослужбовців з Днем ЗСУ та з Днем Святого Миколая зворушливим роликом. Ролик, оприлюднений на сторінці командувача Сухопутних військ у Facebook, знято українськими митцями, а Святого Миколая в ньому зіграв Богдан Бенюк.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Дива — трапляються. Сьогодні ми всі чекаємо на подарунки від Святого Миколая, на своє персональне маленьке диво. Але ми з вами точно знаємо: в Україні Святий Миколай носить піксель ЗСУ і берці-"талани". Святий Миколай розкриває свого фронтового наплічника з подарунками. І кладе під подушку кожному з нас дрібку надії. А окупантам — насипає таких "різок", що після них їм залишається одне - квиток на концерт Кобзона. Але найбільше диво, яке він творить, - це те, що ми з вами живемо в нашій вільній Україні. Яка, попри все, продовжує чинити спротив російським загарбникам", - прокоментували ролик в Сухопутних військах.

Режисер ролику Анастасія Володіна зізналася, що прагнула своєю роботою створити святковий настрій у військових.

"Важка і важлива для мене зйомка. Робити привітання до Дня ЗСУ гумористичним видавалось дещо ризикованим, але особисто я прагнула, щоб святковий настрій цього дня був не тільки у дітлахів", - наголосила вона.

Один з авторів ролику, заступник командира центру інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ Тарас Ткаченко, розповідаючи про ідею ролику, зазначив, що Святий Миколай є покровителем захисників.

"Взагалі святий Миколай є покровителем всіх тих, хто перебуває далеко від рідного дому і потребує захисту. Тому у нас і виникла ідея казкового привітання наших захисників з їхнім професійним святом. Хотілось дати нашим бійцям відчуття тепла і домашнього затишку, за яким вони так скучили. Звідсіля і народилася ідея саме такого ролика, який би дарував посмішку і почуття свята", - сказав Тарас Ткаченко.

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