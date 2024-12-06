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Сирський у День ЗСУ: Для мене честь командувати таким мужнім і сильним військом. ВIДЕО

6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України. Командувачі різних родів військ ЗСУ привітали захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у відеозверненні заявив: "Ми здолаємо ворога! Для мене честь командувати таким мужнім і сильним військом!".

Командувач об’єднаних сил Андрій Гнатов наголосив, що саме українська армія пише сучасну історію героїзму.

"Від Вовчанська до Куп’янська, від Лиману до Часового Яру, від Торецька до Курахового — всюди наші воїни героїчно тримають лінію оборони, лінію нашої свободи. Ми боремося не лише за Україну, а й за світ, який вірить у право людини на гідність, право на життя, право бути вільними.

Нині ми згадуємо і тих, хто вже не з нами. Тих, хто віддав своє життя за нашу країну. Їхній подвиг завжди житиме в наших серцях. Ми схиляємо голови перед їхньою пам’яттю. Це вони дали нам можливість продовжувати боротьбу і говорити про майбутнє нашої держави", - зазначив він.

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Командувач ВМС Олексій Неїжпапа сказав, що на землі, у небі й на морі воїни підтримують один одного та разом працюють заради майбутнього.

"Кожен із вас – приклад відваги, самовідданості та професіоналізму, а ваша служба щодня наближає нас до заповітної мети. У цей день ми також згадуємо тих, хто віддав своє життя за Україну. Їхній подвиг назавжди залишиться у наших серцях", - відзначив командувач.

Командувач Сил спеціальних операцій Олександр Трепак привітав воїнів та ветеранів із Днем ЗСУ: "На передньому краї цієї війни, загартовані в запеклих боях із ворогом, ви продовжуєте бути взірцем для України та захищаєте весь вільний світ".

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Командувач Сил ТрО Ігор Плахута зазначив, що сьогодні в Україні майже в кожного хтось на війні – син чи донька, брат чи сестра, батько, мати, друг, сусід, товариш по парті.

"Сотні тисяч чоловіків та жінок залишили своє мирне життя, щоб захистити свою країну і свою родину! Щоб їхні рідні могли спокійно ходити вулицями, названим на честь наших героїв. Жити у вільній та незалежній країні. І бачити над собою рідний синьо-жовтий прапор, а не огидний триколор!" - сказав генерал-майор.

У Командуванні ДШВ зазначили, що сьогодні країна вшановує не просто професію чи обов’язок – а покликання. Покликання захищати, боронити, відстоювати свободу та гідність нашого народу.

Читайте: Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів. ФОТОрепортаж

Командування Сухопутних військ наголосило, що для кожного українця Збройні Сили України стали справжнім символом стійкості, незламності, звитяги, честі: "Саме ви, бойові побратими та посестри, не зважаючи на звання та посади, дбаєте про щасливе майбутнє наших дітей. Це те, за що всі ми ведемо спільну боротьбу. І маємо обовʼязок здобути Перемогу!".

Сили безпілотних систем ЗСУ відзначили, що Збройні Сили України — це не лише потужна армія, а й символ незламності, єдності та віри в перемогу.

"Сили безпілотних систем є невід’ємною частиною цієї боротьби. Завдяки інноваціям, точності та рішучості ми щоденно робимо свій внесок у спільну перемогу, допомагаючи захищати кожен куточок нашої країни", - додали там.

Також дивіться: Зеленський привітав воїнів із Днем ЗСУ: Ви стали на захист, коли у нас ще не було ні "хаймарсів", ні "петріотів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

День Збройних Сил України

Щорічно 6 грудня Україна відзначає День Збройних Сил. Свято встановлено на честь ухвалення в 1991 році закону України "Про Збройні Сили України".

У День Збройних Сил традиційно проводять урочистості, нагородження військових та хвилини мовчання в пам'ять про полеглих воїнів.

Автор: 

День Збройних сил України (31) Сирський Олександр (607) Неїжпапа Олексій (86) Плахута Ігор (5) Гнатов Андрій (15)


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Топ коментарі
+12
А для Українського війска також честь, коли ним командує Сирський?????
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06.12.2024 15:02
+9
він забув спочатку сказати про головне. "для мене честь бути під командуванням такого мужнього і сильного лідора!". ну а вже потім офіційну отсєбятіну може пороти))
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06.12.2024 15:08
+6
а підтанцьовувати недомірку уклоністу? А зазирати в гланди синулі фсбешного кондома із пристріленим П.О. братом, що продавав посади?
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06.12.2024 15:23
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А для Українського війска також честь, коли ним командує Сирський?????
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06.12.2024 15:02 Відповісти
Військо не проти , українціці теж "ЗА" . в чьому проблема? усе по плану
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06.12.2024 15:18 Відповісти
Та і в КНДР всі за.
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06.12.2024 15:57 Відповісти
він забув спочатку сказати про головне. "для мене честь бути під командуванням такого мужнього і сильного лідора!". ну а вже потім офіційну отсєбятіну може пороти))
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06.12.2024 15:08 Відповісти
про його честь ,найкраще відають і знають , ті що в окопах , від кровопивці й нелюда рашистського .Україну боронять,
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06.12.2024 15:16 Відповісти
а підтанцьовувати недомірку уклоністу? А зазирати в гланди синулі фсбешного кондома із пристріленим П.О. братом, що продавав посади?
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06.12.2024 15:23 Відповісти
Брехливий негідник…
те що ви «творите свідчить зовсім про інше…
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06.12.2024 15:37 Відповісти
і подумки додав "я вас всіх сточу в м'ясних штурмах "
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06.12.2024 15:57 Відповісти
Не виправдовує він цієї честі.
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06.12.2024 16:00 Відповісти
щось, друже, у тебе хйово виходить. є з чим порівняти...
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06.12.2024 16:03 Відповісти
идиот
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06.12.2024 21:35 Відповісти
с шойгу?
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06.12.2024 21:36 Відповісти
В штабах ,ще пошукайте "сильних і мужніх",там де дупи гріють
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06.12.2024 16:22 Відповісти
Гидко читати коменти! Для більшості ворог Сирський а не Путін. Вам дегінератам не вгодиш, те що ЗСУ, вже три роки зтримує мордор, заслуга тільки ваша, ви в мясних штурмах не вставаючи з диванів тримаєте фронт, геніальний полководець сидить в кожному недоумку, всі імбіцили краще за Сирського знають шлях до перемоги. А чуть не забув - Більше за Сирського, вся ця публіка нинавидить тільки Зелю, хоча 100% з них саме за нього і голосувало...
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06.12.2024 17:06 Відповісти
Сам собі протирічиш. І брешеш. Сирський малокваліфікований військовий. Він це доказує щоденно гибеллю тисяч наших військових. А зільонський - це тупе малограмотне створіння, яке як піну винесло наверх політичного життя.
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07.12.2024 09:02 Відповісти
у нас хоч диван український на відміну від твого румунського ))

сиди там зебот, не гавкай
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07.12.2024 09:23 Відповісти
а ще так відповім -"не так страшні мовсковські воші, як українські гниди"

сирок саме з таких ..як і всі зельоні
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07.12.2024 09:28 Відповісти
https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1


https://x.com/leusenko1/status/1865052809793593817

В День Збройних сил України і Святого Миколая вітаємо наших воїнів: козацького здоров'я вам, наші рідні та Божої безпеки! А також діточок, батьків, дружин, рідних загиблих у московсько-українській війни захисників та захисниць України - низький уклін вам за Героїв та Божої ласки!
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06.12.2024 17:42 Відповісти
Добрий вечір, Я особисто вважаю що Україна. Не має а мусить ПЕРЕМОГТИ. Це просто так має бути.
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06.12.2024 18:55 Відповісти
Слава ЗСУ!
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06.12.2024 19:40 Відповісти
******* ти на,,,,он стільки людей поклав і нічого не достигнув вітати треба ту людину яка в продовж 2 х років тримала оборону брала території з мін втратами поверніть Залужного , козлина ти тільки губимо ((((((
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06.12.2024 20:44 Відповісти
спасибо!!!
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06.12.2024 21:34 Відповісти
Героям слава!
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07.12.2024 00:36 Відповісти
Блюдолиз. сам віриш у те що говориш?
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07.12.2024 08:57 Відповісти
Це що його особиста охорона з дуполизів..
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07.12.2024 15:50 Відповісти
 
 