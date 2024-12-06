Сирський у День ЗСУ: Для мене честь командувати таким мужнім і сильним військом. ВIДЕО
6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України. Командувачі різних родів військ ЗСУ привітали захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у відеозверненні заявив: "Ми здолаємо ворога! Для мене честь командувати таким мужнім і сильним військом!".
Командувач об’єднаних сил Андрій Гнатов наголосив, що саме українська армія пише сучасну історію героїзму.
"Від Вовчанська до Куп’янська, від Лиману до Часового Яру, від Торецька до Курахового — всюди наші воїни героїчно тримають лінію оборони, лінію нашої свободи. Ми боремося не лише за Україну, а й за світ, який вірить у право людини на гідність, право на життя, право бути вільними.
Нині ми згадуємо і тих, хто вже не з нами. Тих, хто віддав своє життя за нашу країну. Їхній подвиг завжди житиме в наших серцях. Ми схиляємо голови перед їхньою пам’яттю. Це вони дали нам можливість продовжувати боротьбу і говорити про майбутнє нашої держави", - зазначив він.
Командувач ВМС Олексій Неїжпапа сказав, що на землі, у небі й на морі воїни підтримують один одного та разом працюють заради майбутнього.
"Кожен із вас – приклад відваги, самовідданості та професіоналізму, а ваша служба щодня наближає нас до заповітної мети. У цей день ми також згадуємо тих, хто віддав своє життя за Україну. Їхній подвиг назавжди залишиться у наших серцях", - відзначив командувач.
Командувач Сил спеціальних операцій Олександр Трепак привітав воїнів та ветеранів із Днем ЗСУ: "На передньому краї цієї війни, загартовані в запеклих боях із ворогом, ви продовжуєте бути взірцем для України та захищаєте весь вільний світ".
Командувач Сил ТрО Ігор Плахута зазначив, що сьогодні в Україні майже в кожного хтось на війні – син чи донька, брат чи сестра, батько, мати, друг, сусід, товариш по парті.
"Сотні тисяч чоловіків та жінок залишили своє мирне життя, щоб захистити свою країну і свою родину! Щоб їхні рідні могли спокійно ходити вулицями, названим на честь наших героїв. Жити у вільній та незалежній країні. І бачити над собою рідний синьо-жовтий прапор, а не огидний триколор!" - сказав генерал-майор.
У Командуванні ДШВ зазначили, що сьогодні країна вшановує не просто професію чи обов’язок – а покликання. Покликання захищати, боронити, відстоювати свободу та гідність нашого народу.
Командування Сухопутних військ наголосило, що для кожного українця Збройні Сили України стали справжнім символом стійкості, незламності, звитяги, честі: "Саме ви, бойові побратими та посестри, не зважаючи на звання та посади, дбаєте про щасливе майбутнє наших дітей. Це те, за що всі ми ведемо спільну боротьбу. І маємо обовʼязок здобути Перемогу!".
Сили безпілотних систем ЗСУ відзначили, що Збройні Сили України — це не лише потужна армія, а й символ незламності, єдності та віри в перемогу.
"Сили безпілотних систем є невід’ємною частиною цієї боротьби. Завдяки інноваціям, точності та рішучості ми щоденно робимо свій внесок у спільну перемогу, допомагаючи захищати кожен куточок нашої країни", - додали там.
День Збройних Сил України
Щорічно 6 грудня Україна відзначає День Збройних Сил. Свято встановлено на честь ухвалення в 1991 році закону України "Про Збройні Сили України".
У День Збройних Сил традиційно проводять урочистості, нагородження військових та хвилини мовчання в пам'ять про полеглих воїнів.
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сиди там зебот, не гавкай
сирок саме з таких ..як і всі зельоні
Олег Леусенко
https://x.com/leusenko1
@leusenko1
https://x.com/leusenko1/status/1865052809793593817
В День Збройних сил України і Святого Миколая вітаємо наших воїнів: козацького здоров'я вам, наші рідні та Божої безпеки! А також діточок, батьків, дружин, рідних загиблих у московсько-українській війни захисників та захисниць України - низький уклін вам за Героїв та Божої ласки!