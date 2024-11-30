Сирський вручив державні нагороди воїнам полку "Птахи Мадяра". ФОТО
Під час робочої поїздки на передову на Донеччині Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський вручив державні нагороди військовослужбовцям 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра".
Про це головком повідомив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вони демонструють на полі бою інноваційну та технологічну переваги над ворогом. Їхня майстерність захисту України визнана як громадянами нашої держави, так і на міжнародному рівні - партнерами та союзниками", - наголосив він.
Сирський заявив, що особисто працював із командирами на Покровському та Курахівському напрямках в Донецькій області.
Метою поїздки головком називає особисте спілкування з командирами, розв'язання проблем та надання всебічної допомоги.
Головнокомандувач висловив вдячність військовослужбовцям "Птахів Мадяра" за особисті досягнення та загальну ефективність у боях із російськими загарбниками.
"Переконаний, що й надалі так само професійно воїни "Птахів Мадяра" застосовуватимуть іноваційні підходи та обмінюватимуться передовим досвідом з іншими українськими військовослужбовцями задля Перемоги над російськими окупантами", - додав Сирський.
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Сподіваюсь інновації не попадуть до єрмака