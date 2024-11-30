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Сирський вручив державні нагороди воїнам полку "Птахи Мадяра". ФОТО

Під час робочої поїздки на передову на Донеччині Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський вручив державні нагороди військовослужбовцям 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра".

Про це головком повідомив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони демонструють на полі бою інноваційну та технологічну переваги над ворогом. Їхня майстерність захисту України визнана як громадянами нашої держави, так і на міжнародному рівні - партнерами та союзниками", - наголосив він.

Сирський заявив, що особисто працював із командирами на Покровському та Курахівському напрямках в Донецькій області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи на Покровському та Курахівському напрямках посилять резервами та зброєю, - Сирський. ФОТОрепортаж 

Сирський відвідав фронт та нагородив бійців полку Птахи Мадяра

Метою поїздки головком називає особисте спілкування з командирами, розв'язання проблем та надання всебічної допомоги.

Головнокомандувач висловив вдячність військовослужбовцям "Птахів Мадяра" за особисті досягнення та загальну ефективність у боях із російськими загарбниками.

"Переконаний, що й надалі так само професійно воїни "Птахів Мадяра" застосовуватимуть іноваційні підходи та обмінюватимуться передовим досвідом з іншими українськими військовослужбовцями задля Перемоги над російськими окупантами", - додав Сирський.

Дивіться також: "Птахи Мадяра" знищили дороговартісний російський комплекс РЕБ "Борисоглебск-2". ВIДЕО 

Сирський відвідав фронт та нагородив бійців полку Птахи Мадяра
Сирський відвідав фронт та нагородив бійців полку Птахи Мадяра

Автор: 

нагорода (1259) Донецька область (8423) ЗСУ (7536) Сирський Олександр (605)


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Топ коментарі
+14
Щирі поздоровлення та вітання "Птахам Мадяра"! Бийте й надалі рашистську наволоч, або, як влучно каже пан "Мадяр" - хробаків!
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30.11.2024 14:12
+8
Вітаю справжніх Героїв ! 🇺🇦
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30.11.2024 14:15
+6
Успіхів тобі друже і твоїм птахам у знищені хробаків
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30.11.2024 14:17
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Мадяр на місці ...
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30.11.2024 14:09 Відповісти
Щирі поздоровлення та вітання "Птахам Мадяра"! Бийте й надалі рашистську наволоч, або, як влучно каже пан "Мадяр" - хробаків!
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30.11.2024 14:12 Відповісти
Вітаю справжніх Героїв ! 🇺🇦
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30.11.2024 14:15 Відповісти
Успіхів тобі друже і твоїм птахам у знищені хробаків
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30.11.2024 14:17 Відповісти
Як можна подавати руку цьому покидьку-зарроданцю!!!!
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30.11.2024 14:30 Відповісти
сірській -це "звичайно-штатний" дуполиз зегниди
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30.11.2024 14:47 Відповісти
Йти на відкриту конфронтацію - краще буде?
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30.11.2024 14:53 Відповісти
Це добре. Наше щире вітання!
Сподіваюсь інновації не попадуть до єрмака
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30.11.2024 16:13 Відповісти
Дякуємо Вам за оборону України. Українські воїни найкращі у світі.
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30.11.2024 17:25 Відповісти
"Трояньський кінь" приїхав до "Птахів Мадяра"
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30.11.2024 21:05 Відповісти
 
 