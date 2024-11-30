РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11527 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 514 10

Сырский вручил государственные награды воинам полка "Птахи Мадяра". ФОТО

Во время рабочей поездки на передовую в Донецкой области Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский вручил государственные награды военнослужащим 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадьяра".

Об этом главком сообщил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они демонстрируют на поле боя инновационное и технологическое превосходство над врагом. Их мастерство защиты Украины признано как гражданами нашего государства, так и на международном уровне - партнерами и союзниками", - подчеркнул он.

Сырский заявил, что лично работал с командирами на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.

Смотрите также: Подразделения на Покровском и Кураховском направлениях усилят резервами и оружием, - Сырский. ФОТОрепортаж

Сирський відвідав фронт та нагородив бійців полку Птахи Мадяра

Целью поездки главком называет личное общение с командирами, решение проблем и оказание всесторонней помощи.

Главнокомандующий выразил благодарность военнослужащим "Птиц Мадьяра" за личные достижения и общую эффективность в боях с российскими захватчиками.

"Убежден, что и в дальнейшем так же профессионально воины "Птиц Мадьяра" будут применять инновационные подходы и обмениваться передовым опытом с другими украинскими военнослужащими для Победы над российскими оккупантами", - добавил Сырский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новый заместитель главкома Апостол будет отвечать за качество подготовки наших воинов, - Зеленский. ВИДЕО

Сирський відвідав фронт та нагородив бійців полку Птахи Мадяра
Сирський відвідав фронт та нагородив бійців полку Птахи Мадяра

Автор: 

награда (1796) Донецкая область (9511) ВСУ (6546) Александр Сырский (564)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Щирі поздоровлення та вітання "Птахам Мадяра"! Бийте й надалі рашистську наволоч, або, як влучно каже пан "Мадяр" - хробаків!
показать весь комментарий
30.11.2024 14:12
+8
Вітаю справжніх Героїв ! 🇺🇦
показать весь комментарий
30.11.2024 14:15
+6
Успіхів тобі друже і твоїм птахам у знищені хробаків
показать весь комментарий
30.11.2024 14:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мадяр на місці ...
показать весь комментарий
30.11.2024 14:09 Ответить
Щирі поздоровлення та вітання "Птахам Мадяра"! Бийте й надалі рашистську наволоч, або, як влучно каже пан "Мадяр" - хробаків!
показать весь комментарий
30.11.2024 14:12 Ответить
Вітаю справжніх Героїв ! 🇺🇦
показать весь комментарий
30.11.2024 14:15 Ответить
Успіхів тобі друже і твоїм птахам у знищені хробаків
показать весь комментарий
30.11.2024 14:17 Ответить
Як можна подавати руку цьому покидьку-зарроданцю!!!!
показать весь комментарий
30.11.2024 14:30 Ответить
сірській -це "звичайно-штатний" дуполиз зегниди
показать весь комментарий
30.11.2024 14:47 Ответить
Йти на відкриту конфронтацію - краще буде?
показать весь комментарий
30.11.2024 14:53 Ответить
Це добре. Наше щире вітання!
Сподіваюсь інновації не попадуть до єрмака
показать весь комментарий
30.11.2024 16:13 Ответить
Дякуємо Вам за оборону України. Українські воїни найкращі у світі.
показать весь комментарий
30.11.2024 17:25 Ответить
"Трояньський кінь" приїхав до "Птахів Мадяра"
показать весь комментарий
30.11.2024 21:05 Ответить
 
 