Сырский вручил государственные награды воинам полка "Птахи Мадяра". ФОТО

Во время рабочей поездки на передовую в Донецкой области Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский вручил государственные награды военнослужащим 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадьяра".

Об этом главком сообщил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они демонстрируют на поле боя инновационное и технологическое превосходство над врагом. Их мастерство защиты Украины признано как гражданами нашего государства, так и на международном уровне - партнерами и союзниками", - подчеркнул он.

Сырский заявил, что лично работал с командирами на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.

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Целью поездки главком называет личное общение с командирами, решение проблем и оказание всесторонней помощи.

Главнокомандующий выразил благодарность военнослужащим "Птиц Мадьяра" за личные достижения и общую эффективность в боях с российскими захватчиками.

"Убежден, что и в дальнейшем так же профессионально воины "Птиц Мадьяра" будут применять инновационные подходы и обмениваться передовым опытом с другими украинскими военнослужащими для Победы над российскими оккупантами", - добавил Сырский.

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