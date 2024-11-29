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Новости Фото Война
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Подразделения на Покровском и Кураховском направлениях усилят резервами и оружием, - Сырский. ФОТОрепортаж

Александр Сырский сообщил о решении усилить подразделения резервами, боеприпасами и военной техникой.

О результатах поездки главнокомандующий сообщил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Генерал отметил, что лично работал с командирами на Покровском и Кураховском направлениях.

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"Главная цель - лично пообщаться с командирами, которые непосредственно ведут бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что по результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений. В частности, речь идет о дополнительных резервах, боеприпасах, вооружении и военной технике.

Сырский отметил, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

Сирський
Сирський
Сирський
Сирський

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Автор: 

Донецкая область (9511) ВСУ (6546) Александр Сырский (564)


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Топ комментарии
+18
Та "Генерал Посилення" вже посилював Вугледар. Трохи опіздав....
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29.11.2024 14:20
+14
Тобто, ні того не іншого там немає?
І тільки після поїздки, це з'ясувалось?
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29.11.2024 14:05
+14
О, головнокомандувач, у нас нарешті прокинувся!
Коли кацапи вже майже всю Донеччину захопили!
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29.11.2024 14:43
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Правила форума Совет форумчан
Тобто, ні того не іншого там немає?
І тільки після поїздки, це з'ясувалось?
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29.11.2024 14:05 Ответить
Генерал поліз у окоп, як Зеленський хотів. Hапевно, там дізнався багато нового.
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29.11.2024 20:29 Ответить
Та "Генерал Посилення" вже посилював Вугледар. Трохи опіздав....
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29.11.2024 14:20 Ответить
Трохи *******, та нi ********. Вибачте за погане почуття гумору.
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29.11.2024 20:32 Ответить
Геніально
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29.11.2024 14:21 Ответить
Мій прогноз, Курахове і Покровську мзда🤦
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29.11.2024 14:36 Ответить
Ккрахове вже захоплео, лишився напрямок.
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29.11.2024 14:42 Ответить
Сумно, що головнокомандувач піарить свою буденну роботу, яку і так повинен робити
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29.11.2024 14:41 Ответить
О, головнокомандувач, у нас нарешті прокинувся!
Коли кацапи вже майже всю Донеччину захопили!
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29.11.2024 14:43 Ответить
Шах і мат зрадойоби.
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29.11.2024 14:46 Ответить
А чому на тих напрямках воюють сили оборони,а не ПРОФЕСІЙНІ ВІЙСЬКОВІ??????
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29.11.2024 14:46 Ответить
Льоня, ти дов..б. Сили оборони -це всі, в тому числі і ПРОФЕСІЙНІ ВІЙСЬКОВІ
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29.11.2024 14:48 Ответить
А може краще посилити реально і тихо а не @издіти теоретично і гучно.
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29.11.2024 14:53 Ответить
Вражаюча оперативність!!! 😡
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29.11.2024 15:13 Ответить
на фото - суровий вираз обличчя..мужня постать ..впевненість в своїх діях.. сирок в Дії.

я того ... пішов копати укриття, купувати паливо..
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29.11.2024 16:04 Ответить
на фото якийсь дешевий паноптикум
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29.11.2024 16:36 Ответить
У Головнокомандуючого ж виходить шостий рік з відосиками та зустрічами з блогерами петляти,то чому б цей досвід не перейняти Сирському? Генерал,тричі на тиждень відосик та зустрічі,і ти на коні.
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29.11.2024 16:23 Ответить
Сирок осідлає віслюка і з шашкою поведе за собою у бій зе-ркзерв-95!!!!
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29.11.2024 17:32 Ответить
Головне не спішити і написати про це де можливо☝️
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29.11.2024 23:26 Ответить
Курво, два,Два роки москалі не могли пройти рубіж Новомихайлівка-Констянитинівка,я як що щось кому питання саме з Костянтинівки.І не могли пройти тому що з 2016 там не дороги будували,а укріплення,це я як сам будівельник говорю.Далі,Катеринівка,Антонівка,пануючі висоти,шлях на Курахово,було 2 курво роки,просрати 2 два роки на захист цієї позиції за два місяці -то треба бути дійсно одаренным...
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30.11.2024 02:30 Ответить
Зе Твари целенаправленно сдают Донбасс, для этого фсбєшник Елдак и убрал Залужного и его штаб, ватный и подкаблучный сырок выполняет их "хотелки" при этом гибнут наши воины, это часть Оманского договорняка, который подписал бенин Оманский Нарик в 20 году и Чонгар и рыги у власти и клистроны и вагнергейт это тому подтверждение...а отупевшим зелеДрочерам видосик...
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30.11.2024 08:06 Ответить
Хтоб підсилив розумові здібності гундосика?
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30.11.2024 10:30 Ответить
Гнида Писюнграевская.Ты должен это был сделать,когда Авдеевку кацап завоевал
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30.11.2024 16:02 Ответить
А СИРОМ !?)
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30.11.2024 17:13 Ответить
посилять. файно. а встигнете до окупації Покровська? навряд, судячи з темпів здачі територій
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30.11.2024 20:57 Ответить
 
 