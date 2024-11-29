Подразделения на Покровском и Кураховском направлениях усилят резервами и оружием, - Сырский. ФОТОрепортаж

Александр Сырский сообщил о решении усилить подразделения резервами, боеприпасами и военной техникой.

О результатах поездки главнокомандующий сообщил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Генерал отметил, что лично работал с командирами на Покровском и Кураховском направлениях.

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"Главная цель - лично пообщаться с командирами, которые непосредственно ведут бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что по результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений. В частности, речь идет о дополнительных резервах, боеприпасах, вооружении и военной технике.

Сырский отметил, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.









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