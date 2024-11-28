На Покровском направлении 50 боевых столкновений, обезврежено более 440 оккупантов, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Купянском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

В настоящее время произошло 188 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара с использованием 97 ракет, 23 авиаударов, сбросив при этом 44 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов более семи сотен дронов-камикадзе и совершили около 3900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы 11 раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и Глубокого. К тому же, авиация оккупантов нанесла удары по населенным пунктам Липцы и Нескучное, применив четыре авиабомбы.

Двадцать четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи Фиголовки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Гая, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Три атаки атаки противника продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска семь раз атаковали украинских защитников в районах Твердохлебово, Грековки, Первомайского, Торского, Ямполовки и Тернов.

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Боевые действия на востоке

На Краматорском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часова Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении наши войска отразили пять атак противника в районе Торецка и Дилиевки.

В течение суток на Покровском направлении оккупанты 50 раз атаковали наши позиции в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки. До сих пор продолжаются 18 боестолкновений.

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По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 442 человека убитыми и ранеными, к тому же уничтожено две бронированные боевые машины, один миномет, две единицы автомобильной техники, также был поврежден один автомобиль и боевая бронированная машина.

Сегодня на Кураховском направлении захватчики совершили 42 попытки продвинуться вперед. В основном бои продолжаются вблизи населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное. На этом направлении потери противника составили 63 оккупанта убитыми и 74 ранеными, уничтожен один танк, три боевые бронированные машины, кроме того повреждены два танка и пять боевых бронированных машин.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении сегодня агрессор 20 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополье, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатных штурма позиций украинских подразделений.

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Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация противника сегодня нанесла по Курщине 12 авиационных ударов с применением 22 КАБ.

Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 28 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 124-й отдельной бригады территориальной обороны, 37-й отдельной бригады морской пехоты, 100-й отдельной механизированной бригады, 71-й отдельной егерской бригады, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе и технике.

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