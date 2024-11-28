На Покровском направлении 50 боевых столкновений, обезврежено более 440 оккупантов, - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Купянском направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
В настоящее время произошло 188 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара с использованием 97 ракет, 23 авиаударов, сбросив при этом 44 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов более семи сотен дронов-камикадзе и совершили около 3900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении российские террористы 11 раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и Глубокого. К тому же, авиация оккупантов нанесла удары по населенным пунктам Липцы и Нескучное, применив четыре авиабомбы.
Двадцать четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи Фиголовки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Гая, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Три атаки атаки противника продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении за сегодня российские войска семь раз атаковали украинских защитников в районах Твердохлебово, Грековки, Первомайского, Торского, Ямполовки и Тернов.
Боевые действия на востоке
На Краматорском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часова Яра, Белой Горы и Ступочек.
На Торецком направлении наши войска отразили пять атак противника в районе Торецка и Дилиевки.
В течение суток на Покровском направлении оккупанты 50 раз атаковали наши позиции в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки. До сих пор продолжаются 18 боестолкновений.
По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 442 человека убитыми и ранеными, к тому же уничтожено две бронированные боевые машины, один миномет, две единицы автомобильной техники, также был поврежден один автомобиль и боевая бронированная машина.
Сегодня на Кураховском направлении захватчики совершили 42 попытки продвинуться вперед. В основном бои продолжаются вблизи населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное. На этом направлении потери противника составили 63 оккупанта убитыми и 74 ранеными, уничтожен один танк, три боевые бронированные машины, кроме того повреждены два танка и пять боевых бронированных машин.
Обстановка на юге
На Времевском направлении сегодня агрессор 20 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополье, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.
На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатных штурма позиций украинских подразделений.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация противника сегодня нанесла по Курщине 12 авиационных ударов с применением 22 КАБ.
Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 28 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 124-й отдельной бригады территориальной обороны, 37-й отдельной бригады морской пехоты, 100-й отдельной механизированной бригады, 71-й отдельной егерской бригады, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе и технике.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в дуже важкій боротьбі з кацапськими
монстрами і виродками !!
@ "Огляд...
На Курахівському напрямку, так само, як й на Времіївському ситуація продовжує погіршуватись. Зокрема,
- Очевидно, західніше м.Селідово ЗСУ не можуть стримати наступ 90-ї тд противника, підтриманий діями 27-ї мсд противника зі складу його 2-ї загальновійськової армії (ЗВА).
- Так само, як у смузі угрупування військ (УВ) противника "Восток", в районі с.Велика Новосілка та Роздольне, очевидно бригади його 29-ї та 36-ї загальновійськових армій (ЗВА) продовжують просуватися на захід.
1. Я вже писав, що схильність російського військового командування до "обходов и охватов" є цілком очевидною та зрозумілою в контексті основних положень оперативного мистецтва, які сповідують, на даний момент, в російському війську.
Але кожного разу, це чомусь знову стає відвертим "откровенням" для командування оперативно-тактичного рівня ЗСУ. В ходу планування та організації ведення бойових дій, воно знову и знову намагається утримувати та обороняти "основні вузли" із слабими, а то й взагалі не прикритими флангами...
Замість створення "проти флангів" більш-менш потужних тактичних груп У ГЛИБИНІ (нехай тактичній) своєї оборони, які би могли, в разі потреби, якщо й не контр-атакувати передові підрозділи противника, який намагається обійти чи охопити той чи інший район (вузол) нашої оборони, то, принаймні, не дати противнику розширяти свої вклинення на його флангах... командування ЗСУ продовжує приділяти основну увагу саме утриманню конкретних "вузлових пунктів". Причому, робить це в умовах, очевидної НЕЗДАТНОСТІ забезпечити фланги цих "вузлів".
Добре, коли противник, в силу тих чи інших причин, не може їх обійти, як це зараз відбувається в районі Часів Яру, й він вимушений штурмувати\атакувати в лоб. Але, у переважній більшості випадків, з такими складнощами він, у реалізації своїх задумів (планів), не стикається...
В кінцевому рахунку, з них (у сенсі, "вузлів", районів оборони) все одно доводиться відходити (часто, із далеко необов'язковими втратами), бо противник впевнено їх обходить по флангах, й в разі несвоєчасного прийняття рішення на відхід, просто перерізає шляхи підвозу МТЗ та перекидання підкріплення в них. Так було в Авдіївці, так було у Вугледарі, Селідово, так зараз противник робить в районі Курахове та, очевидно, у більшому масштабі спробує це зробити, протягом зими, у Торецьку та Покровську...
Методологія очевидна - потужні флангові ударні групи (як правило, у вигляді - підсиленої загальновійськової армії, яка має у своєму складі повноцінну мотострілецьку чи танкову дивізію) та 1 чи 2-і - сковуючі "з фронту" оперативно-тактичні групи (у вигляді, 2-3-х бригад чи навіть стрілецьких\мотострілецьких полків мобрезерву)...
Як це виглядає на практиці...?
А так, як це зараз відбувається на Курахівському та Времіївському напрямках...
Дві флангових ударних групи:
- 2-а ЗВА противника, зі складу його УВ "Центр" (має у своєму складі 27-у мсд) + 90-а танкова дивізія\тд (вони зараз активно наступають західніше м.Селідове, очевидно на рубіж Новотроїцьке - Українка, фактично не тільки роблячи подальшу оборону південного берегу Курахівського водосховща - безперспективною, а й обходячи власне Покровськ з півдня)
- 36-а та 29-а ЗВА противника, зі складу його УВ "Восток" (36-а, 37-а омсбр, 5 -а окрема танкова бригада\отбр) + зразу дві окремих бригади морської піхоти (обр МП) - 40-а та 336-а обр МП, обходять правий (південий) фланг всього нашого угурупування, яке обороняється в районі південніше Курахове (Успенівка, Велика Новосілка).
Ну й дві сковуючі групи:
- 51-а ЗВА УВ "Центр", також частиною сил допомагає 2-ї ЗВА з півночі (114-а омсбр)
- та 8-а ЗВА УВ "Юг" + придані сили 68-го АК (39-а омсбр), які, по суті... витісняють наші війська "по фронту", дроблячі та розсікаючі його певні чсастини на окремо взятих тактичних напрямках.
2. Я не можу сказати, що українське командування у цьому сенсі, чогось "кардинального" не розуміє, або не усвідомлює сенсу задумів (планів) протвиника. По характеру його реакції стає зрозуміло, що воно, очевидно, цілком розуміє те, що робить противник... Однак, скоріш за все, в нього просто не вистачає сил та ресурсів реагувати на ці дії противника в ДОСТАТНІЙ МІРІ...
Наприклад, вперта оборона українських підрозділів в районі Константинопільске (нижн) - Успенівка - Ганівка - Трудове по річці Сухі Яли, очевидно, дещо пригальмувала крайні правий фланг УВ "Восток"...
Так само, як вперті оборонні бої ЗСУ в районі Сонцівки та Зоря...очевидно трохи відсунули у часі "швидке" зайняття противником с.Курахове "з ходу".
Однак, знову ж-таки, противник, навіть стикнувшись із такою протидією, знаходить спосіб вперто гнути "свою лінію". Він просто розширіє масштаб та ширину "обходу та охвату"...
Не вийшло через Сонцівку - прорвемось ще північніше... на Українку. Вперлися в Успенівці - не проблема, прорвемось через Розлив та Роздольне... ну й т.д.
Тобто, головний принцип зрозумілий.
Командування противника, очевидно, знає про брак людей та ОВТ в передових частинах та з'єднаннях ЗСУ й намагається їх ще більш "розтягувати по фронту" (шляхом створення гострої необхідності прикривати фланги), роблячі їх рівень боєздатності, скажімо так, взагалі проблематичним. Адже, зрозуміло, що від кожного додатково "нарізаного" км у смугу оборони тієї чи іншої бригади, її загальний рівень стійкості далеко не покращується.
На даний момент, противник може це собі дозволити, бо має очевидну перевагу в людях та ОВТ, хоча, звісно, не бескінечну... бо очевидно, що від певних "заманливих пропозицій" на оперативно-тактичному рівні й йому доводиться, через обмежаність власних ресурсів, все ж-таки відмовлятися, або, принаймні, зсувати їх реалізацію у часі...
3. Як з цим боротися й як протидіяти цьому... існує декілька цілком прийнятних для нинішніх умов, методів. Із зрозумілих причин, я їх тут описувати не буду, але вони добре відомі в історії військового мистецтва. Й думаю, українське командування цілком знайоме з ними...
Як би там не було, але на даний момент, я поки не бачу особливих причин для "дуже модних" зараз у соціальних мережах та ЗМІ причитань та "гучних заяв", штибу "фронт посипався та розвалюється"...
ЗСУ продовжують вести бойові дії у плановому, а не хаотично-випадковому, характері. Так, обороняються та відходять на ряді напрямків. Та, навіть, за тих умов, ведуть вперті ар'єргардні бої, які коштують наступаючому противнику дуже недешево, що, в свою чергу, об'єктивно "стачує" й його подальшу здатність до атакуючих\штурмових дій у перманентному режимі.
По суті, на даний момент російське командування "обмінює" значну частину своїх стратегічних резервів, які воно накопичило у 2024-му році, на всі ці Курахове та Вугледари (ну й частково, на шматок своєї "Курской волости")...
Чи вартує воно того, саме у стратегічному сенсі - питання, ну дуже риторичне."