Украина должна вместе с партнерами реагировать на попытку РФ затянуть войну, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что на любой российский шантаж надо жестко реагировать - так, как российский диктатор Владимир Путин этого заслуживает.

Об этом он сообщил в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня у меня был доклад руководителя ГУР Буданова относительно того, какие намерения ракетных ударов есть у России. Вчера я объяснял ситуацию в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте. Сегодня говорил с премьер-министром Британии Стармером. В графике на завтра есть разговор с канцлером Германии Шольцом. Мы должны вместе реагировать на попытку России сделать ситуацию более невыносимой и попытку затянуть эту войну", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина и все ее партнеры заинтересованы в мире.

Смотрите также: Размахивать своим "орешником" сейчас Путин может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский отметил, что сейчас надо усилить позиции Украины и позиции партнеров.

Глава государства подчеркнул, что на любой российский шантаж надо жестко реагировать - так, как российский диктатор Владимир Путин этого заслуживает.

"И надо видеть перспективу - перспективу завершить войну настоящим миром вместе с Америкой, вместе с Европой, вместе со всеми партнерами. Настоящий мир нужен - мир благодаря силе, а не этот набор катастроф, когда один диктатор в Москве навязывает своими ракетами свои условия каждому новому лидеру уже 25 лет", - резюмировал Зеленский.

Читайте также: МИД об угрозах Путина: РФ медленно, но уверенно превращается во вторую КНДР

Напомним, 28 ноября кремлевский диктатор заявил, что РФ подбирает цели для поражения "Орешником", это могут быть "центры принятия решений" в Киеве.

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Читайте также: РФ подбирает цели для поражения "Орешником", это могут быть "центры принятия решений" в Киеве, - Путин