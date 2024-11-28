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Новости Агрессия России против Украины Война
3 109 53

Украина должна вместе с партнерами реагировать на попытку РФ затянуть войну, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський про шантаж Путіна

Президент Владимир Зеленский заявил, что на любой российский шантаж надо жестко реагировать - так, как российский диктатор Владимир Путин этого заслуживает.

Об этом он сообщил в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня у меня был доклад руководителя ГУР Буданова относительно того, какие намерения ракетных ударов есть у России. Вчера я объяснял ситуацию в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте. Сегодня говорил с премьер-министром Британии Стармером. В графике на завтра есть разговор с канцлером Германии Шольцом. Мы должны вместе реагировать на попытку России сделать ситуацию более невыносимой и попытку затянуть эту войну", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина и все ее партнеры заинтересованы в мире.

Смотрите также: Размахивать своим "орешником" сейчас Путин может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский отметил, что сейчас надо усилить позиции Украины и позиции партнеров.

Глава государства подчеркнул, что на любой российский шантаж надо жестко реагировать - так, как российский диктатор Владимир Путин этого заслуживает.

"И надо видеть перспективу - перспективу завершить войну настоящим миром вместе с Америкой, вместе с Европой, вместе со всеми партнерами. Настоящий мир нужен - мир благодаря силе, а не этот набор катастроф, когда один диктатор в Москве навязывает своими ракетами свои условия каждому новому лидеру уже 25 лет", - резюмировал Зеленский.

Читайте также: МИД об угрозах Путина: РФ медленно, но уверенно превращается во вторую КНДР

Напомним, 28 ноября кремлевский диктатор заявил, что РФ подбирает цели для поражения "Орешником", это могут быть "центры принятия решений" в Киеве.

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Читайте также: РФ подбирает цели для поражения "Орешником", это могут быть "центры принятия решений" в Киеве, - Путин

Автор: 

Зеленский (20210) путин (31203) россия (95352)


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Топ комментарии
+19
Вчора пані Victoria Spartz, республіканка-конгресвумен від штату Індіана, була в ефірі телеканалу CNN. Ось частина іі діалогу з ведучим де вона згадує про зеленського:

***- На жаль, президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків. І він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу. І це його відповідальність.
На жаль, президент Байден теж є причетним до того стану, в якому війна є зараз. Я дуже критично ставлюся до нього. Він не тиснув на Зеленського достатньо. Але, зрештою, Байдена судять американці, а Зеленського - українці. Зеленський зрадив і підвів український народ, не забезпечивши перемоги у цій війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну…
***
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28.11.2024 21:30
+18
Якби ти гундоса гнида на пару з дЄрмаком , безумной і ішим шапіто не саботували дії ЗСУ і не відсторонили Залужного і команду

У України був би шанс завершити цю війну на вигідних для нас вимогах

Тому май совість
Йди геть

61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування. ІНФОГРАФІКАhttps://m.censor.net/ua/news/3521978/bilshist-ukrayintsiv-proty-balotuvannya-zelenskogo-na-drugyyi-termin
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28.11.2024 21:19
+16
Глибоке співчуття Генсеку НАТО Марку Рютте, прем'єр-міністру Британії Стармеру, канцлеру Німеччини Шольцу - вони повинні були мучитися із нашим небритим шутом-гороховим Зеленським, який імітує Президента України.
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28.11.2024 21:24
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Правила форума Совет форумчан
Знову всі винні крім нього
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28.11.2024 21:18 Ответить
Не правда! баканов не винний, рєзніков не винний, умєров не винний, ну і чєчєнорєз татаров не винний
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28.11.2024 21:27 Ответить
Нєєє винні в єс та америці.А то щи ти пеперахував-апостоли нашого лідора
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28.11.2024 21:34 Ответить
ЗЕхвойда азом з Агрохіміжю мала реагувати на заклик партнерів у 20222 рити окопи, евакуйовувати людей та тренувати чоловіків і роздати зброю населенню.
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28.11.2024 22:06 Ответить
Він мені нагадує Чиполіно з казки Джані Моранді.
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28.11.2024 22:41 Ответить
Пардон! Джані Родарі!
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28.11.2024 22:45 Ответить
Яке ж він Чіполіно? Це морква
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29.11.2024 08:51 Ответить
І взагалі охоронцям сухумського розплідника мавп треба було сумлінніше виконувати свої обов'язки.
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28.11.2024 22:47 Ответить
Якби ти гундоса гнида на пару з дЄрмаком , безумной і ішим шапіто не саботували дії ЗСУ і не відсторонили Залужного і команду

У України був би шанс завершити цю війну на вигідних для нас вимогах

Тому май совість
Йди геть

61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування. ІНФОГРАФІКАhttps://m.censor.net/ua/news/3521978/bilshist-ukrayintsiv-proty-balotuvannya-zelenskogo-na-drugyyi-termin
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28.11.2024 21:19 Ответить
Воно не піде геть, воно має довести свою місію до логічного завершення, що в нас вже точно не буде шансів, навіть теоретичних. А потім зі своєю шоблою драпака по всьому світу. За 5 з гаком років наколядували дуже багато, що і внукам вистачить. А нарід 73% і ми з ними, будемо доживати у злиднях і без елементарного - світла... Зате 73% дуже горді, бо ніде в світі не було Боневтіка, єлдака, татарова, юзіка, стефанчукв, коль котлєт і безуглих... і тільки в них президент на лісапеді, а його оточення з дипломом трускавецького "вишу" і докторами наук по мародерства.
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28.11.2024 21:44 Ответить
В списку немає ригів і відвертих орків як то желєзняк, гетьманцев, підласа, третьякова, рудик, юрченко, іонушас і шмигалят-ахментят. А вони в цьому списку мають бути. В них свій фронт -економічний і правопохороний. Воюють проти народу всіма доступними інструментами, вішаючі лапшу на вуха МВФ за спинами якого наступ йде по всіх фронтах з неменшими втратами для України(
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29.11.2024 08:44 Ответить
оманський віслюк виповз з опочивальні після того як дєрмак надавав йому в рота. і щось чвакає
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28.11.2024 21:24 Ответить
Глибоке співчуття Генсеку НАТО Марку Рютте, прем'єр-міністру Британії Стармеру, канцлеру Німеччини Шольцу - вони повинні були мучитися із нашим небритим шутом-гороховим Зеленським, який імітує Президента України.
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28.11.2024 21:24 Ответить
Кажуть верховний головнокомандуючий має реагувати на саботаж з дефектними мінами.
Але ж у нас шут-відосик, а не верховний головнокомандуючий
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28.11.2024 21:25 Ответить
ты само и затягуешь войну
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28.11.2024 21:26 Ответить
Він каже що Україна повинна, а він що повинен?
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28.11.2024 21:28 Ответить
Вчора пані Victoria Spartz, республіканка-конгресвумен від штату Індіана, була в ефірі телеканалу CNN. Ось частина іі діалогу з ведучим де вона згадує про зеленського:

***- На жаль, президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків. І він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу. І це його відповідальність.
На жаль, президент Байден теж є причетним до того стану, в якому війна є зараз. Я дуже критично ставлюся до нього. Він не тиснув на Зеленського достатньо. Але, зрештою, Байдена судять американці, а Зеленського - українці. Зеленський зрадив і підвів український народ, не забезпечивши перемоги у цій війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну…
***
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28.11.2024 21:30 Ответить
якщо підвів = зрадив..то погоджуюсь ..я правда не певен який народ ЗеЧмо вважає своїм.
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28.11.2024 21:33 Ответить
Наскільки я розумію, то Порошенко не бажав закінчувати війну, бо він на ній збагачувався. І хто про це брехав наріду 73%? То можливо пора сказати пану Порошенко, щоб вже припиняв? Чи на війні наживається Боневтік Потужний і його свора? Ця брехня привела до знищення оборонного потенціалу і це не просто не пішли не на той фільм і можна наступним разом не слушати брехуна, а йти на цікаве, тут гинуть найкращі, реальний цвіт нації, на півдні і сході потічком тече кров, їх тіла розривають кацапські ракети..., а воно ще і на мільярди відправило їм міни, які не вибухають. А дуполизи, прикриваючи злочини влади знову звинувачують бійців, що мов вони неправильно зберігали ці міни.
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28.11.2024 21:37 Ответить
Партнёр ермак .
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28.11.2024 21:38 Ответить
партнер дєрмак = пуйло
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28.11.2024 21:44 Ответить
Ось це чмо,що на фото зробив все,щоб українці були без електроенергії.С¥ка!
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28.11.2024 21:42 Ответить
А пуйло і ахметов з коломойшами і пінчуками, шмигалями хіба не причетні до цього?
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29.11.2024 08:57 Ответить
"Треба бачити перспективу"..,- сказав през. А яку перспективу він бачив, коли Залужного зняв?. Здати москалям всю Донецьку обл, і інше?
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28.11.2024 21:45 Ответить
Я згадую день нагородження Залужного Героєм.
Такі обійми я бачила тільки на весіллях і то між нареченими.
Тому я криттчно ставлюся до святості їх обох.
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29.11.2024 08:59 Ответить
Так ти сам війну затягуєш, гундос всратий! Ти нафіга на Курщину поліз, коли треба було Донбас захищати? Ти на хріна відмовився від мораторію на удари по енергетиці, коли по кацапам ти взагалі не б'єш, а українці в тилу сидітимуть зиму без світла? Це по твоєму "сильна позиція"? Убийся вже об стіну, кусок дебіла!
ЗІ Сподіваюся, Спарц випотрошить тебе разом з Дєрьмаком, і зробить чучела, які ми виставимо на Майдані.
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28.11.2024 21:46 Ответить
Пыточные лагеря для украинцев РФ устраивала и в Беларуси

https://detaly.co.il/author/ed1t0rdetal1/

Редакция


20:55

В Наровле Гомельской области Беларуси российские военные организовали фильтрационный лагерь, куда в начале войны свозили пленных украинцев - как военнослужащих, так и гражданских - и подвергали их пыткам, сообщает «https://novayagazeta.eu/articles/2024/11/28/zhurnalisty-nashli-v-belarusi-filtratsionnyi-lager-gde-rossiiskie-*******-pytali-plennykh-ukraintsev-news Новая Газета Европа » со ссылкой на расследование Belarusian Investigative Center.

Как установили журналисты, в городе на реке Припять российские военные были как минимум до начала мая 2022 года. После деоккупации Киевской области маршруты транспортировки пленных, скорее всего, изменились.

«Гражданских там били дай боже… То есть там постоянно были слышны крики», - сообщил военный Украины Богдан Лысенко, попавший в плен к российским военным в конце марта 2022 года.

По оценке юристов украинско-американской организации The Reckoning Project, действия российских военных, которые вывозили в Наровлю гражданское население, в том числе несовершеннолетних, могут свидетельствовать о военных преступлениях РФ.
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28.11.2024 21:47 Ответить
😢😢😢
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29.11.2024 09:00 Ответить
Сьогодні в мене була доповідь керівника ГУР Буданова щодо того, які наміри ракетних ударів є в . Вчора я пояснював ситуацію в розмові з генсеком НАТО Марком Рютте. Сьогодні говорив із прем'єр-міністром Британії Стармером. У графіку на завтра є розмова з канцлером Німеччини Шольцом. Ми маємо разом реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною та спробу затягнути цю війну", - сказав Зеленський.

перекладаю на розумну мову

"сьогодні я слухав будангу, вчора я нив Рютте, сьогодні благав Стармера.. завтра відлижу шольцу"

ввечері я буду ерегувати по вказівці дєрмака
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28.11.2024 21:55 Ответить
Он сам понял о чём сказал...!
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28.11.2024 21:59 Ответить
Чукча не пониматель, чукча читатель текста
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28.11.2024 22:17 Ответить
зелений мерзотник своїх пр....в не бачить
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28.11.2024 22:05 Ответить
Порада гаранту : треба зав'язувати з щоденними відосиками. Внесить інтригу в життя свого зелохторату зникніть з інформпростору на тиждень,
бо такі видовища не сприяють росту рейтингу та авторитету держави в світі.
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28.11.2024 22:08 Ответить
Та ви шо! Його ж усі радісно поховають, почнуть сувяткувати, а тут він живий вилізе? Народ кондратій хвате.
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28.11.2024 22:19 Ответить
Украина должна вместе с партнерами реагировать на попытку РФ затянуть войну, - Зеленский Источник:

Сейчас отрыгнут новыми сочувствиями
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28.11.2024 22:09 Ответить
Березовый сок

Radio Lemberg оприлюднило переклад розмови з Вікторією Спартц. Розмова ця досить різка і неприємна для нас. Але її варто читати. Щоб розуміти наші перспективи у тому числі.

ВІКТОРІЯ СПАРТЦ: ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІДВІВ НАРОД УКРАЇНИ

Вчора пані Victoria Spartz, республіканка-конгресвумен від штату Індіана, була в ефірі телеканалу CNN. Ось її діалог з ведучим:

***

- Я хочу запитати вас про генерала Кіта Келлоґґа. Він має план, який ставить надання військової допомоги США в залежність від участи Києва в мирних переговорах з Москвою. Як ви думаєте, чи настав зараз момент, щоб змусити Україну розпочати переговори?

- Як ви добре знаєте, два роки тому був момент, коли можна було змусити росію сісти за стіл переговорів, але не лише за допомогою зброї, а й завдяки енергетичній політиці та справжнім санкціям. На жаль, ми досі потурали росії та Китаю. І, можливо, вам не подобаються деякі дії президента Трампа в минулому, але він був одним із найжорсткіших щодо санкцій проти росії. Він був тим, хто запровадив енергетичну незалежність США, що створило проблеми для росії. Він також дозволив знищити «Ваґнер» в Сирії. Це було вперше, коли санкціоновано ліквідацію росіян.

Президент Трамп є дуже непередбачуваним. Його політика буде такою ж непередбачуваною. Але найкраще в цьому те, що він має здатність і бажання економічно боротися з росією та Китаєм, який фактично фінансує цю війну.

І, якщо подивитися на людей, яких він обирає, зокрема на його кандидатів на посаду держсекретаря - Маркоса Рубіо чи Майка Волца, - вони дуже жорсткі щодо Китаю. Памʼятаймо, Радянський Союз був переможеним не лише зброєю, але й економічною та енергетичною політикою.

- Зараз ми вже майже три роки у стані цієї війни. То як Ви вважаєте, чи настав час для президента Зеленського сісти за стіл переговорів? І як адміністрація Трампа може змусити Рóсію до переговорів? Адже зараз, відверто кажучи, вони не демонструють великої готовности.

- На жаль, президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків. І він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу. І це його відповідальність.

На жаль, президент Байден теж є причетним до того стану, в якому війна є зараз. Я дуже критично ставлюся до нього. Він не тиснув на Зеленського достатньо. Але, зрештою, Байдена судять американці, а Зеленського - українці. Зеленський зрадив і підвів український народ, не забезпечивши перемоги у цій війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну…

Тож це дуже складна ситуація, яку Трампу доведеться успадкувати. І, швидше за все, він спробує знайти якийсь тимчасовий компроміс, наприклад, перемир'я. Але перемир'я - це дуже тимчасове рішення.

- Але зараз росія перебуває в наступі.

- Бо вони до кінця не знають, на що здатен Трамп. Він є непередбачуваним. Путін, насправді, віддавав перевагу Байдену. Бо Байден є дуже передбачуваним і дозволив Путіну дійти до того, де той є зараз. Тож Путін намагатиметься взяти стільки, скільки зможе. Але, зрештою, цей конфлікт триватиме і в майбутньому. Адже Україна зараз перебуває не в переможній позиції, не так, як Ізраїль.

- Однією з суперечливих тем в Україні є вік військового призову. Мені сьогодні сказали, що адміністрація Байдена наполягає на зниженні призовного віку з 25 років до 18. Адміністрація Байдена стверджує, що нові сили є критично важливими. Чи підтримуєте ви це зниження вікового цензу? І як ви думаєте, як це вплине на українське суспільство загалом?

- Це дуже складна, дуже жорстока війна. Тож потрібно мобілізувати всю країну для боротьби. Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи. Це серйозна війна, і потрібна правильна мобілізація. А Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати. І замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно
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28.11.2024 22:11 Ответить
Дякую.
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28.11.2024 22:21 Ответить
Вжек навіть гидко коментувати ,як ти осточортів українському народу навіщо ти поліз в ті президенти привівши Україну до біди ,а сам перетворився в посьміховисько.
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28.11.2024 22:20 Ответить
Його оточення осточортіло на порядки більше. Суцільна колонія гнид і вошей, клопів і кліщив на народному тілі українців( такої зграї знищувачів економіки і права в Україні ще ніколи не було.
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29.11.2024 09:11 Ответить
Спробу?Вони вже її затягнули
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28.11.2024 22:22 Ответить
Будемо сподіватись, що це - правда
https://chas.cv.ua/posadov-priznachennya/163263-будьмо-уважні-можливе-поширення-черг.html

Зʼявилась інформація про те, що з команди Трампа Володимиру Зеленському донесли такі умови: для початку конструктивного діалогу необхідно звільнити Андрія Єрмака і Олега Татарова. Якщо цього не буде зроблено до січня, проти них i проти Кирила Тимошенка та Андрія Костіна можуть бути введені санкції Держдепу США та ФБР.

Особисто мене ця інформація мало дивує. Навіть маю припущення, що конгресвумен від від 5-го округу Індіани Вікторія Спартц подіставала з шафи старі "скелети", серед яких найбільшим "скелетом" є Андрій Єрмак.

Так би мовити, добрі люди свого часу дуже детально поінформували пані конгресвумен про роль і вплив Андрія Єрмака і його поплічників на усю вертикальну й горизонтальну державну владу i політику України. Пані Вікторія Спартц давно пробувала говорирти про узурпацію влади в Україні Андрієм Єрмаком і його друзями. Тоді пані Вікторію змогли якось "зашушукати". Але тепер, мабуть, вона вважає, що прийшов нарешті її час сказати "праведне" слово.
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28.11.2024 22:24 Ответить
саме найбільше в "затягуванні" війни зацікавлені "зелені грабіжники України", на чолі із "зелепукіним" простроченим...
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28.11.2024 22:32 Ответить
Читаеш ту всю обсираловку аж тошнить.Я не прихильник Зелі.Но війна почалась ще в 2014.Просрали все ще до 2014.А винен чомусь Зеля.
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28.11.2024 22:49 Ответить
Як ти школу закінчив , базова середня освіта , і все , вважаєш що розумний ?
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29.11.2024 00:39 Ответить
аргументуй що просрали до 2019? а потім подивись по карті діпстейта що просрали після
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29.11.2024 10:39 Ответить
Цей вже війну в своєму "мозоку" давно закінчив, і дупа свербить підписати з Пуйлом якісь договори. Навіть фіктивні. Інакші в кацапів не бувають.
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28.11.2024 22:50 Ответить
Коли ви вже з єрмаком сядете?
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29.11.2024 02:13 Ответить
Набагато цікавіше було б почути не то що повинна робити Україна (читаємо "влада"), а те що реально робить ця "влада".
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29.11.2024 08:27 Ответить
Читайте та слухайте хоча б Бутусова.
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29.11.2024 09:05 Ответить
Я Бутосова не коментую. Якщо не важко, прочитайте заголовок статті, її зміст і мій допис.
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29.11.2024 10:35 Ответить
їшак оманський вже не прикриваючись волає про капітуляцію
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29.11.2024 09:17 Ответить
так ми і реагуємо - скоро всі світлофори смарагдовими будуть!
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29.11.2024 09:23 Ответить
 
 