Украина должна вместе с партнерами реагировать на попытку РФ затянуть войну, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что на любой российский шантаж надо жестко реагировать - так, как российский диктатор Владимир Путин этого заслуживает.
Об этом он сообщил в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня у меня был доклад руководителя ГУР Буданова относительно того, какие намерения ракетных ударов есть у России. Вчера я объяснял ситуацию в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте. Сегодня говорил с премьер-министром Британии Стармером. В графике на завтра есть разговор с канцлером Германии Шольцом. Мы должны вместе реагировать на попытку России сделать ситуацию более невыносимой и попытку затянуть эту войну", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина и все ее партнеры заинтересованы в мире.
Зеленский отметил, что сейчас надо усилить позиции Украины и позиции партнеров.
Глава государства подчеркнул, что на любой российский шантаж надо жестко реагировать - так, как российский диктатор Владимир Путин этого заслуживает.
"И надо видеть перспективу - перспективу завершить войну настоящим миром вместе с Америкой, вместе с Европой, вместе со всеми партнерами. Настоящий мир нужен - мир благодаря силе, а не этот набор катастроф, когда один диктатор в Москве навязывает своими ракетами свои условия каждому новому лидеру уже 25 лет", - резюмировал Зеленский.
Напомним, 28 ноября кремлевский диктатор заявил, что РФ подбирает цели для поражения "Орешником", это могут быть "центры принятия решений" в Киеве.
Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой
21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".
22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.
Ордер на арест Путина
17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
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У України був би шанс завершити цю війну на вигідних для нас вимогах
Тому май совість
Йди геть
61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування. ІНФОГРАФІКАhttps://m.censor.net/ua/news/3521978/bilshist-ukrayintsiv-proty-balotuvannya-zelenskogo-na-drugyyi-termin
Але ж у нас шут-відосик, а не верховний головнокомандуючий
***- На жаль, президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків. І він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу. І це його відповідальність.
На жаль, президент Байден теж є причетним до того стану, в якому війна є зараз. Я дуже критично ставлюся до нього. Він не тиснув на Зеленського достатньо. Але, зрештою, Байдена судять американці, а Зеленського - українці. Зеленський зрадив і підвів український народ, не забезпечивши перемоги у цій війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну…
***
Такі обійми я бачила тільки на весіллях і то між нареченими.
Тому я криттчно ставлюся до святості їх обох.
ЗІ Сподіваюся, Спарц випотрошить тебе разом з Дєрьмаком, і зробить чучела, які ми виставимо на Майдані.
https://detaly.co.il/author/ed1t0rdetal1/
Редакция
20:55
В Наровле Гомельской области Беларуси российские военные организовали фильтрационный лагерь, куда в начале войны свозили пленных украинцев - как военнослужащих, так и гражданских - и подвергали их пыткам, сообщает «https://novayagazeta.eu/articles/2024/11/28/zhurnalisty-nashli-v-belarusi-filtratsionnyi-lager-gde-rossiiskie-*******-pytali-plennykh-ukraintsev-news Новая Газета Европа » со ссылкой на расследование Belarusian Investigative Center.
Как установили журналисты, в городе на реке Припять российские военные были как минимум до начала мая 2022 года. После деоккупации Киевской области маршруты транспортировки пленных, скорее всего, изменились.
«Гражданских там били дай боже… То есть там постоянно были слышны крики», - сообщил военный Украины Богдан Лысенко, попавший в плен к российским военным в конце марта 2022 года.
По оценке юристов украинско-американской организации The Reckoning Project, действия российских военных, которые вывозили в Наровлю гражданское население, в том числе несовершеннолетних, могут свидетельствовать о военных преступлениях РФ.
перекладаю на розумну мову
"сьогодні я слухав будангу, вчора я нив Рютте, сьогодні благав Стармера.. завтра відлижу шольцу"
ввечері я буду ерегувати по вказівці дєрмака
бо такі видовища не сприяють росту рейтингу та авторитету держави в світі.
Сейчас отрыгнут новыми сочувствиями
Radio Lemberg оприлюднило переклад розмови з Вікторією Спартц. Розмова ця досить різка і неприємна для нас. Але її варто читати. Щоб розуміти наші перспективи у тому числі.
ВІКТОРІЯ СПАРТЦ: ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІДВІВ НАРОД УКРАЇНИ
Вчора пані Victoria Spartz, республіканка-конгресвумен від штату Індіана, була в ефірі телеканалу CNN. Ось її діалог з ведучим:
***
- Я хочу запитати вас про генерала Кіта Келлоґґа. Він має план, який ставить надання військової допомоги США в залежність від участи Києва в мирних переговорах з Москвою. Як ви думаєте, чи настав зараз момент, щоб змусити Україну розпочати переговори?
- Як ви добре знаєте, два роки тому був момент, коли можна було змусити росію сісти за стіл переговорів, але не лише за допомогою зброї, а й завдяки енергетичній політиці та справжнім санкціям. На жаль, ми досі потурали росії та Китаю. І, можливо, вам не подобаються деякі дії президента Трампа в минулому, але він був одним із найжорсткіших щодо санкцій проти росії. Він був тим, хто запровадив енергетичну незалежність США, що створило проблеми для росії. Він також дозволив знищити «Ваґнер» в Сирії. Це було вперше, коли санкціоновано ліквідацію росіян.
Президент Трамп є дуже непередбачуваним. Його політика буде такою ж непередбачуваною. Але найкраще в цьому те, що він має здатність і бажання економічно боротися з росією та Китаєм, який фактично фінансує цю війну.
І, якщо подивитися на людей, яких він обирає, зокрема на його кандидатів на посаду держсекретаря - Маркоса Рубіо чи Майка Волца, - вони дуже жорсткі щодо Китаю. Памʼятаймо, Радянський Союз був переможеним не лише зброєю, але й економічною та енергетичною політикою.
- Зараз ми вже майже три роки у стані цієї війни. То як Ви вважаєте, чи настав час для президента Зеленського сісти за стіл переговорів? І як адміністрація Трампа може змусити Рóсію до переговорів? Адже зараз, відверто кажучи, вони не демонструють великої готовности.
- На жаль, президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків. І він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу. І це його відповідальність.
На жаль, президент Байден теж є причетним до того стану, в якому війна є зараз. Я дуже критично ставлюся до нього. Він не тиснув на Зеленського достатньо. Але, зрештою, Байдена судять американці, а Зеленського - українці. Зеленський зрадив і підвів український народ, не забезпечивши перемоги у цій війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну…
Тож це дуже складна ситуація, яку Трампу доведеться успадкувати. І, швидше за все, він спробує знайти якийсь тимчасовий компроміс, наприклад, перемир'я. Але перемир'я - це дуже тимчасове рішення.
- Але зараз росія перебуває в наступі.
- Бо вони до кінця не знають, на що здатен Трамп. Він є непередбачуваним. Путін, насправді, віддавав перевагу Байдену. Бо Байден є дуже передбачуваним і дозволив Путіну дійти до того, де той є зараз. Тож Путін намагатиметься взяти стільки, скільки зможе. Але, зрештою, цей конфлікт триватиме і в майбутньому. Адже Україна зараз перебуває не в переможній позиції, не так, як Ізраїль.
- Однією з суперечливих тем в Україні є вік військового призову. Мені сьогодні сказали, що адміністрація Байдена наполягає на зниженні призовного віку з 25 років до 18. Адміністрація Байдена стверджує, що нові сили є критично важливими. Чи підтримуєте ви це зниження вікового цензу? І як ви думаєте, як це вплине на українське суспільство загалом?
- Це дуже складна, дуже жорстока війна. Тож потрібно мобілізувати всю країну для боротьби. Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи. Це серйозна війна, і потрібна правильна мобілізація. А Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати. І замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно
https://chas.cv.ua/posadov-priznachennya/163263-будьмо-уважні-можливе-поширення-черг.html
Зʼявилась інформація про те, що з команди Трампа Володимиру Зеленському донесли такі умови: для початку конструктивного діалогу необхідно звільнити Андрія Єрмака і Олега Татарова. Якщо цього не буде зроблено до січня, проти них i проти Кирила Тимошенка та Андрія Костіна можуть бути введені санкції Держдепу США та ФБР.
Особисто мене ця інформація мало дивує. Навіть маю припущення, що конгресвумен від від 5-го округу Індіани Вікторія Спартц подіставала з шафи старі "скелети", серед яких найбільшим "скелетом" є Андрій Єрмак.
Так би мовити, добрі люди свого часу дуже детально поінформували пані конгресвумен про роль і вплив Андрія Єрмака і його поплічників на усю вертикальну й горизонтальну державну владу i політику України. Пані Вікторія Спартц давно пробувала говорирти про узурпацію влади в Україні Андрієм Єрмаком і його друзями. Тоді пані Вікторію змогли якось "зашушукати". Але тепер, мабуть, вона вважає, що прийшов нарешті її час сказати "праведне" слово.