РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11006 посетителей онлайн
Новости
2 815 25

МИД об угрозах Путина: РФ медленно, но уверенно превращается во вторую КНДР

Путін погрожує новими ударами: МЗС України відреагувало

Российский диктатор Владимир Путин, угрожая новыми ракетными ударами по "центру принятия решений" в Киеве, пытается запугать партнеров Украины, чтобы они прекратили поддержку.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Он отметил, что Путин угрожал Украине во время своего визита в Казахстан. И, таким образом, он показал неуважение к этой стране и другим государствам, которые призывают избегать любой эскалации, в частности Китай, Бразилия и страны G20.

"Мы ждем, что эти страны отреагируют на заявление Путина. Это очень важно, отреагируют на угрозу расширения войны", - подчеркнул Тихий.

Смотрите также: Путин об ударе по "центрам принятия решений" в Киеве: "Сегодня в течение дня все возможно". ВИДЕО

Тихий напомнил, что ранее только Северная Корея была страной, которая регулярно угрожала ракетами другим странам.

Мы видим, как Россия медленно, но уверенно превращается во вторую Северную Корею, которая использует этот аргумент, что у нас есть ракеты и мы готовы ими ударить. Нам понятно, что этими заявлениями пытаются запугать партнеров Украины, чтобы они прекратили поддержку Украины", - подчеркнул представитель украинского МИД.

По словам Тихого, глава Кремля такими угрозами стремится повлиять на новую администрацию США и показать, что она слабая. И в такой ситуации отвержение угроз - это единственный путь отреагировать, поскольку сейчас нужен "мир через силу".

Читайте также: Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, - Путин

Напомним, 28 ноября кремлевский диктатор заявил, что РФ подбирает цели для поражения "Орешником", это могут быть "центры принятия решений" в Киеве.

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Читайте также: МИД об "Орешнике": Путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории России

Автор: 

МИД (6934) путин (31203) россия (95352) угрозы (850)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
А Україна на таку саму московію, з її шаленою корупцією
показать весь комментарий
28.11.2024 18:26
+11
По корупції ми Рашку вже переплюнули!
показать весь комментарий
28.11.2024 18:33
+8
Вона не перетворюєтся вона така була ,кндр це молодший брат по розуму рашистів ,рашизм це ракова пухлина світової цивілізації.
показать весь комментарий
28.11.2024 18:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
повильно??? ві серьезно???
показать весь комментарий
28.11.2024 18:25 Ответить
Для зеленої щурятні повільно.
Їм три роки великої війни нічого не загрожувало. На відміну від українців.
показать весь комментарий
28.11.2024 19:11 Ответить
А Україна на таку саму московію, з її шаленою корупцією
показать весь комментарий
28.11.2024 18:26 Ответить
По корупції ми Рашку вже переплюнули!
показать весь комментарий
28.11.2024 18:33 Ответить
Вже не повільно ,а карколомно швидко і семимильними кроками.
показать весь комментарий
28.11.2024 18:26 Ответить
На моль і його кодло давно треба класти прутня, щоб хребет переломівся у свинособак!)
показать весь комментарий
28.11.2024 18:27 Ответить
Вона не перетворюєтся вона така була ,кндр це молодший брат по розуму рашистів ,рашизм це ракова пухлина світової цивілізації.
показать весь комментарий
28.11.2024 18:33 Ответить
Нащадки СС Галичина як і тоді, зараз на фронті
показать весь комментарий
28.11.2024 19:28 Ответить
.....А Петров переніс с собой стакан... Стара пісня, но суть єдина
показать весь комментарий
28.11.2024 19:47 Ответить
Нічого не зрозумів, який Петров, що переніс, куди переніс.
показать весь комментарий
28.11.2024 19:54 Ответить
По темпах при Боневтіку ми кацапів переганяємо, бо вони 20 років йшли до узурпації, а слугориги пройшли цей шлях за 5,5 років.
показать весь комментарий
28.11.2024 18:36 Ответить
РФ повільно, але впевнено перетворюється на другу КНДР

А що вам до того? Ви за себе переживайте, а не за когось.
показать весь комментарий
28.11.2024 18:36 Ответить
По прапору бачу що ти за себе переживаєшь
показать весь комментарий
28.11.2024 19:45 Ответить
Ну якось так: що мені до того скільки заробляє мій сусід. Мені важне скільки я заробляю. Бюджет мого сусіда аж ніяк не вплине на матеріальний стан моєї сім'ї. А от в українців усе якось навпаки.
показать весь комментарий
28.11.2024 20:02 Ответить
Не сците насчёт ударов по "центрам принятия решений": Ху#ло по своим не бьёт, а если и ударит, то предупредит их заранее. Так что за дерьмачатину я спокоен как бетон.
показать весь комментарий
28.11.2024 18:37 Ответить
Так на СССР ( а частиною його була і Україна ) Рейган казав "Імперія зла ".
показать весь комментарий
28.11.2024 18:37 Ответить
Московія повинна опинитися в ХАОСІ!!!
показать весь комментарий
28.11.2024 18:41 Ответить
куйло повільно, але впевнено повзе до кобздона.
показать весь комментарий
28.11.2024 18:45 Ответить
Яке огидне та бридке це *****.Не можливо навіть уявить,що якась тварина виплодила цей непотріб.
показать весь комментарий
28.11.2024 18:57 Ответить
Пуйло каже, що удар орєшнєм може бути порівняним з ударом ядерною зброєю. Як вона може бути порівняна з ядерною зброєю, якщо в цей орєшень вони нехай пару тон вибухівки втулять, а в найменших ядерних зарядах в снаряда на 152-203 мм - 2000-2500 тон в тротиловому еквіваленті. То як пару тон, якщо вони втулять їх в ту ракету, можна порівняти навіть з найменшим ядерним зарядом в снаряді?
показать весь комментарий
28.11.2024 19:38 Ответить
Він же ху.... ло, у нього все по іншому
показать весь комментарий
28.11.2024 19:44 Ответить
Ви про дешо забули - а власне кінетична енергія будь якого тіла зростає при збільшенні швидкості ( тобто на швидкості десь 5 км в с 1 кілограмм масси при зіткненні виділить енергію рівну 1 кг тротилу ). Такшо в майбутньому сенс в ядреній бімбі відпаде бо на швидкостях тисячі км в с 1 кг масси буде виділяти шо і звичайний уран такої самої масси . Просто в нього чемудосерця як завжди трабли з математикою - він любить додавати нулики ( памятаєте 20 махів швидкість чогось там хоча швидкість була десь на порядок менша ).
показать весь комментарий
29.11.2024 02:49 Ответить
Так енергія без вибухової речовини у тих 36 болванок по 50 кг, які рухаються на швидкості 2 км/с буде як у приблизно 1 тони тротилу розподіленій на великій площі. Отвори вони попробивають десь, як бронебійні снаряди, але туди куди вони хочуть, треба ще влучити тією болванкою.
показать весь комментарий
29.11.2024 09:32 Ответить
Усі диктатори, або ті що мріють ними стати заздрять Ху...лу і пухляку. Їм би так знищувати свій народ, без наказано його обкрадати. Але доки не виходить, ось і заздрять
показать весь комментарий
28.11.2024 19:42 Ответить
 
 