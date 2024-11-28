МИД об угрозах Путина: РФ медленно, но уверенно превращается во вторую КНДР

Российский диктатор Владимир Путин, угрожая новыми ракетными ударами по "центру принятия решений" в Киеве, пытается запугать партнеров Украины, чтобы они прекратили поддержку.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Он отметил, что Путин угрожал Украине во время своего визита в Казахстан. И, таким образом, он показал неуважение к этой стране и другим государствам, которые призывают избегать любой эскалации, в частности Китай, Бразилия и страны G20.

"Мы ждем, что эти страны отреагируют на заявление Путина. Это очень важно, отреагируют на угрозу расширения войны", - подчеркнул Тихий.

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Тихий напомнил, что ранее только Северная Корея была страной, которая регулярно угрожала ракетами другим странам.

Мы видим, как Россия медленно, но уверенно превращается во вторую Северную Корею, которая использует этот аргумент, что у нас есть ракеты и мы готовы ими ударить. Нам понятно, что этими заявлениями пытаются запугать партнеров Украины, чтобы они прекратили поддержку Украины", - подчеркнул представитель украинского МИД.

По словам Тихого, глава Кремля такими угрозами стремится повлиять на новую администрацию США и показать, что она слабая. И в такой ситуации отвержение угроз - это единственный путь отреагировать, поскольку сейчас нужен "мир через силу".

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Напомним, 28 ноября кремлевский диктатор заявил, что РФ подбирает цели для поражения "Орешником", это могут быть "центры принятия решений" в Киеве.

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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