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Путин об ударе по "центрам принятия решений" в Киеве: "Сегодня в течение дня все возможно". ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал планы РФ ударить по "центрам принятия решений" в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам.

"В Советское время была такая шутка по поводу прогноза погоды. Прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно", - сказал он в ответ на вопрос об ударах по "центрам принятия решений" в Киеве.

28 ноября кремлевский диктатор заявил, что РФ подбирает цели для поражения "Орешником", это могут быть "центры принятия решений" в Киеве.

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Автор: 

путин (31203) россия (95352) угрозы (850) баллистические ракеты (359)


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Топ комментарии
+27
Коли його вже знищать? Хто-небудь !
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28.11.2024 16:09
+21
Мразота гебешна !
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28.11.2024 16:10
+20
Коли ти погань рашиська здохнеш весь цивілізований світ чекає ? 21 столітті ця кровожерлива потвора живе ментально в середньовіччі.
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28.11.2024 16:15
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16:08 вже вечір
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28.11.2024 16:08 Ответить
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28.11.2024 16:14 Ответить
Звертаюсь до журналістів та дописувачив замість "путін" треба писати "вбивця-путін"
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28.11.2024 18:23 Ответить
Коли його вже знищать? Хто-небудь !
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28.11.2024 16:09 Ответить
Томагавками по чемодану!
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28.11.2024 16:37 Ответить
Мразота гебешна !
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28.11.2024 16:10 Ответить
бреше як дихає, своїх агентів нищити не стане
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28.11.2024 17:46 Ответить
людина зовсім з головою не дружить ... це значить,що ми переможемо
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28.11.2024 16:12 Ответить
в нас такий же ... клован і обкурок ... благо що Захід з нами
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28.11.2024 16:22 Ответить
Яркого привели до влади 73% осіб погиженої соціальної відповідальності
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28.11.2024 16:51 Ответить
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28.11.2024 18:13 Ответить
Виродок. Влупить по жилим будинкам і скаже там було НАТО.
Цікаво, якщо він знищить Ермака...
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28.11.2024 16:13 Ответить
Дідуган забув пігулку прийняти?
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28.11.2024 16:14 Ответить
Поцілуй іх у саму сра…у,зелена ****…та здрапанула в букувиль
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28.11.2024 16:14 Ответить
Коли ти погань рашиська здохнеш весь цивілізований світ чекає ? 21 столітті ця кровожерлива потвора живе ментально в середньовіччі.
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28.11.2024 16:15 Ответить
вся країна там така.
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28.11.2024 16:21 Ответить
какие умиленные хлебальники
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28.11.2024 16:20 Ответить
"долгожитель" хренов... Рано или поздно накабздон голос таки сорвет.
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28.11.2024 16:25 Ответить
По дерьмаку пусть лупит, как то похер, главное что бы люди не пострадали, а если дерьмак изчезнет, Украина станет крепче ))
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28.11.2024 16:27 Ответить
интересно когда уже украинские спецслужбы начнут системную работу по нейтрализации военно-политического руководства страны- террориста ?

В каком то интервью Буданов хвастался "большими возможностями" в Москве....
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28.11.2024 16:28 Ответить
Барін шутіть ізволіліс...Срака тупорила...
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28.11.2024 16:29 Ответить
Отже пора бомбити центр прийняття рішень мордору, і робити це бункерними бомбами!
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28.11.2024 16:34 Ответить
Яке ж воно кончене....
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28.11.2024 16:36 Ответить
гопота из подворотни
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28.11.2024 17:59 Ответить
*****.
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28.11.2024 16:36 Ответить
Приємно читати такі коменти! Дуже ємно та кваліфіковано розкрили тему.
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28.11.2024 17:13 Ответить
У дебила нет чувства юмора. Но сам факт, что он пытается шутить о смертях людей, наводит на мысль, что никакой суд в Гааге ему не нужен. Пристрелить при задержании.
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28.11.2024 16:37 Ответить
А чому він не бив по "центрах прінятія рєшеній " в березні 2022 року ,коли лінія фронту була за 20 км від Банкової ?
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28.11.2024 16:45 Ответить
Пантовило блефує та бреше. Не стане воно свого ставленика на Банковій мочити.
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28.11.2024 17:15 Ответить
Так я про це і кажу.
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28.11.2024 17:54 Ответить
Путін іди НХЙ, терорист смердячий. Цього смердячого божевільного ублюдка треба повісити публічно!
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28.11.2024 16:47 Ответить
Плюгавий блазень, твій чемодан з гівном вже зачекався Томагавка.
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28.11.2024 16:55 Ответить
Не по пуйлу тре стріляти, а по усій території всередині мкаду. Тоді насєлєніє сталіци саме його одразу знайде, витягне на свіже повітря й там просто затопчуть
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28.11.2024 17:19 Ответить
Кислобздії не будуть цього робити
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28.11.2024 18:58 Ответить
давай по зечму і зраді. але ж то твої агенти, тому навряд чи
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28.11.2024 16:59 Ответить
імпотенція світової демократії народила ****@
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28.11.2024 17:04 Ответить
100%
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28.11.2024 17:09 Ответить
і найгірше, що тепер воно керує світом, а демократи і далі розповідають, що жабу треба варити довго, тільки яку жабу і наскільки довго ніхто не каже
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28.11.2024 17:15 Ответить
І не одного.
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28.11.2024 17:21 Ответить
хло родилось.. тому,
що в срср в 1952 році були заборонені аборти..

його свиноматка була доволі стара,
тому і вис**рала недоноска-окурка..

.. після 1953 року, коли здох сталін,
цю заборону абортів скасували..
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28.11.2024 18:08 Ответить
Відплата буде. На все свій час. За кожне життя української дитини, за кожну пролиту крплю крові наших солдатів, за кожну сльозинку наших матерів, дружин і дітей ми повинні відплатити нашим ворогам. Наша відплата повинна бути без жалю
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28.11.2024 17:28 Ответить
Неужели это падало мегодня сдохнет!
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28.11.2024 17:39 Ответить
гітлер також лякав фау ракетами..
та всякими вундервафлями..
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28.11.2024 18:11 Ответить
В тому і прикол, що не знає коли йому прийде гаплик
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28.11.2024 18:12 Ответить
Путін (Васильович) в кінці цього виступу подав
таємний сігнал коли соснул свій палець.
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28.11.2024 18:15 Ответить
кабаєв... він..
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28.11.2024 18:27 Ответить
Кабздону сумно без пуйла
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28.11.2024 18:53 Ответить
В тому числі і знищення мацкви?
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28.11.2024 18:38 Ответить
... гнида мордорська ,рідкісна
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28.11.2024 19:48 Ответить
Яке ж воно кончене, саме кончене х.йло серед всіх кончених, породження якоїсь вигребної ями.
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28.11.2024 21:14 Ответить
 
 