Путин об ударе по "центрам принятия решений" в Киеве: "Сегодня в течение дня все возможно". ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал планы РФ ударить по "центрам принятия решений" в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам.

"В Советское время была такая шутка по поводу прогноза погоды. Прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно", - сказал он в ответ на вопрос об ударах по "центрам принятия решений" в Киеве.

28 ноября кремлевский диктатор заявил, что РФ подбирает цели для поражения "Орешником", это могут быть "центры принятия решений" в Киеве.

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.