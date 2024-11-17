"Птахи Мадяра" знищили дороговартісний російський комплекс РЕБ "Борисоглебск-2". ВIДЕО
Воїни 414-го окремого полку "Птахи Мадяра" знищили дороговартісний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2" на Покровському напрямку.
Як видно на опублікованому відео, техніку окупантів українські захисники закидали скидами боєприпасів з дрона, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про РЕБ "Борисоглебск-2"?
Перші вісім комплексів були поставлені російській армії у 2013 році, а у 2014-15 роках було поставлено ще 14.
До "Борисоглебска-2" включений пункт управління Р-300КМВ та окремі машини з різним радіоелектронним обладнанням. Серед іншого, є засоби радіотехнічної розвідки, котрі потрібні для виявлення радіосигналів та видачі даних про них.
Топ коментарі
+9 володимир омельянов
показати весь коментар17.11.2024 10:05
+5 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар17.11.2024 10:12
+5 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар17.11.2024 10:22
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то ти скільки знищів?
ти так самостверджуєшся?
мадяр, то один з тих кому вірю та доначу,з самого початку.
ще, беспалий та нудний пенс.
а ти збагачуй стерненка та притулу. потім не забуть обрати його президентом.
чи стерненко твій коханець?