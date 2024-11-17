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"Птахи Мадяра" знищили дороговартісний російський комплекс РЕБ "Борисоглебск-2". ВIДЕО

Воїни 414-го окремого полку "Птахи Мадяра" знищили дороговартісний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2" на Покровському напрямку. 

Як видно на опублікованому відео, техніку окупантів українські захисники закидали скидами боєприпасів з дрона, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про РЕБ "Борисоглебск-2"?

Перші вісім комплексів були поставлені російській армії у 2013 році, а у 2014-15 роках було поставлено ще 14.

До "Борисоглебска-2" включений пункт управління Р-300КМВ та окремі машини з різним радіоелектронним обладнанням. Серед іншого, є засоби радіотехнічної розвідки, котрі потрібні для виявлення радіосигналів та видачі даних про них.

Дивіться: Спецпризначенці СБУ атакували з десяток одиниць важкої техніки окупантів та зупинили ворожу піхоту, яка йшла штурмувати наші позиції. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) ЗСУ (7542)


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Топ коментарі
+9
Дуже класна робота ,Слава ЗСУ ! смерть рашиським окупантам і терористу путіну.
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17.11.2024 10:05
+5
Та шо там Стерненко! От ти херой! Скільки батальйонів кацапів язиком завалив?
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17.11.2024 10:12
+5
Кацапе, не ний, бо в шмарклях потонеш! Та ладно, ний
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17.11.2024 10:22
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200 лямів зелених за радіо мт-лб ахахахаха
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17.11.2024 10:01 Відповісти
Та шо там Стерненко! От ти херой! Скільки батальйонів кацапів язиком завалив?
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17.11.2024 10:12 Відповісти
скільки знищів, всі мої!
то ти скільки знищів?
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17.11.2024 10:19 Відповісти
Кацапе, не ний, бо в шмарклях потонеш! Та ладно, ний
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17.11.2024 10:22 Відповісти
от завжди з'являється, якесь падло, що починає провокувати якимось, такими писульками.
ти так самостверджуєшся?
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17.11.2024 10:30 Відповісти
Падло то ти кацапе, яке вискочило тут обливати Мадяра та Стерненка! Хто ти таке?
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17.11.2024 11:11 Відповісти
убогий!
мадяр, то один з тих кому вірю та доначу,з самого початку.
ще, беспалий та нудний пенс.
а ти збагачуй стерненка та притулу. потім не забуть обрати його президентом.
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17.11.2024 11:47 Відповісти
Ти рахував гроші у Стерненка, приду рку?
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17.11.2024 12:38 Відповісти
а ти рахував?
чи стерненко твій коханець?
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17.11.2024 12:39 Відповісти
Хочеш сказати, що рахувати не треба? Просто давати і вірити?
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17.11.2024 13:24 Відповісти
Дмитре, то був сарказм від Хриши, а не намагання образити Мадяра.
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17.11.2024 12:06 Відповісти
Та я в принципі зрозумів, та до чого тут Стерненко?
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17.11.2024 17:43 Відповісти
можу висловити лише власну думку: Ліг під зебілів як і Пританцула.
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17.11.2024 18:03 Відповісти
Ти - уй обок чи раш оскот?
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17.11.2024 12:35 Відповісти
сцикуєш писати?
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17.11.2024 12:38 Відповісти
Він що золотий? Що там таке є що воно вартує як космічний корабель?
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17.11.2024 10:02 Відповісти
Це з урахуванням корупційної складової...
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17.11.2024 10:38 Відповісти
всі радіоплати там золоті або платинові...
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17.11.2024 10:48 Відповісти
Дуже класна робота ,Слава ЗСУ ! смерть рашиським окупантам і терористу путіну.
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17.11.2024 10:05 Відповісти
Баріса врот?
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17.11.2024 10:44 Відповісти
Птахи Мадяра на висоті, як завжди!!! Доктору вдалої практики й надалі)))
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17.11.2024 11:18 Відповісти
Птахи Мадяра звісно круті. Але отой РЕБ ну ніяк не може коштувати таких грошей
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17.11.2024 11:43 Відповісти
Смешной комент нашел как-то на роzzийском торрент-сайте))
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17.11.2024 12:41 Відповісти
200 млн.долл. - это цена ВСЕГО комплекса, в комплексе 9 машин, одна из них машина управления, она самая дорогая.так что уничтожена только одна машина, самая дешевая
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17.11.2024 14:09 Відповісти
Не тужи, кацапочка, Мадяр и до остальных доберется. Получишь и ты свои пельмени или вязанку дров.
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17.11.2024 14:40 Відповісти
Просто журналисты пишут что попало, не вникая в суть, и выставляют себя на посмешище. Будем надеяться, что остальные 8 машин разделят судьбу той, что мы видели.
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17.11.2024 15:44 Відповісти
Oleg K, вы, судя по флажку, пишите из безопасных для Вас Штатов. А я живу в Киеве, и проснулась сегодня от взрывов, так что отдыхайте себе спокойно
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17.11.2024 15:49 Відповісти
Так здається пишуть що дану ціль спочатку знищив інший підрозділ з FPV
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17.11.2024 17:06 Відповісти
https://www.instagram.com/reel/DCcSBz0tEl6/?igsh=MXFkY3R0YzJudG92aw==
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17.11.2024 17:08 Відповісти
Ціль вразив Тайфун, спецзагін НГУ. В наших певних кругах всі це знають. А вийшло так, що начебто Мадяр. Мабуть, політика....🤷🏼‍♀️
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19.11.2024 06:02 Відповісти
 
 