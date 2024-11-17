"Птахи Мадяра" знищили дороговартісний російський комплекс РЕБ "Борисоглебск-2". ВIДЕО

Воїни 414-го окремого полку "Птахи Мадяра" знищили дороговартісний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2" на Покровському напрямку.

Як видно на опублікованому відео, техніку окупантів українські захисники закидали скидами боєприпасів з дрона, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про РЕБ "Борисоглебск-2"?

Перші вісім комплексів були поставлені російській армії у 2013 році, а у 2014-15 роках було поставлено ще 14.

До "Борисоглебска-2" включений пункт управління Р-300КМВ та окремі машини з різним радіоелектронним обладнанням. Серед іншого, є засоби радіотехнічної розвідки, котрі потрібні для виявлення радіосигналів та видачі даних про них.

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