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"Птахи Мадяра" уничтожили дорогостоящий российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2". ВИДЕО

Воины 414-го отдельного полка "Птахи Мадьяра" уничтожили дорогостоящий российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" на Покровском направлении. 

Как видно на опубликованном видео, технику оккупантов украинские защитники забросали сбросами боеприпасов с дрона, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о РЭБ "Борисоглебск-2"?

Первые восемь комплексов были поставлены российской армии в 2013 году, а в 2014-15 годах было поставлено еще 14.

В "Борисоглебск-2" включен пункт управления Р-300КМВ и отдельные машины с различным радиоэлектронным оборудованием. Среди прочего, есть средства радиотехнической разведки, которые нужны для обнаружения радиосигналов и выдачи данных о них.

Также смотрите: Спецназовцы СБУ атаковали с десяток единиц тяжелой техники оккупантов и остановили вражескую пехоту, которая шла штурмовать наши позиции. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+9
Дуже класна робота ,Слава ЗСУ ! смерть рашиським окупантам і терористу путіну.
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17.11.2024 10:05
+5
Та шо там Стерненко! От ти херой! Скільки батальйонів кацапів язиком завалив?
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17.11.2024 10:12
+5
Кацапе, не ний, бо в шмарклях потонеш! Та ладно, ний
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17.11.2024 10:22
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200 лямів зелених за радіо мт-лб ахахахаха
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17.11.2024 10:01 Ответить
Та шо там Стерненко! От ти херой! Скільки батальйонів кацапів язиком завалив?
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17.11.2024 10:12 Ответить
скільки знищів, всі мої!
то ти скільки знищів?
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17.11.2024 10:19 Ответить
Кацапе, не ний, бо в шмарклях потонеш! Та ладно, ний
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17.11.2024 10:22 Ответить
от завжди з'являється, якесь падло, що починає провокувати якимось, такими писульками.
ти так самостверджуєшся?
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17.11.2024 10:30 Ответить
Падло то ти кацапе, яке вискочило тут обливати Мадяра та Стерненка! Хто ти таке?
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17.11.2024 11:11 Ответить
убогий!
мадяр, то один з тих кому вірю та доначу,з самого початку.
ще, беспалий та нудний пенс.
а ти збагачуй стерненка та притулу. потім не забуть обрати його президентом.
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17.11.2024 11:47 Ответить
Ти рахував гроші у Стерненка, приду рку?
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17.11.2024 12:38 Ответить
а ти рахував?
чи стерненко твій коханець?
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17.11.2024 12:39 Ответить
Хочеш сказати, що рахувати не треба? Просто давати і вірити?
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17.11.2024 13:24 Ответить
Дмитре, то був сарказм від Хриши, а не намагання образити Мадяра.
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17.11.2024 12:06 Ответить
Та я в принципі зрозумів, та до чого тут Стерненко?
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17.11.2024 17:43 Ответить
можу висловити лише власну думку: Ліг під зебілів як і Пританцула.
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17.11.2024 18:03 Ответить
Ти - уй обок чи раш оскот?
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17.11.2024 12:35 Ответить
сцикуєш писати?
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17.11.2024 12:38 Ответить
Він що золотий? Що там таке є що воно вартує як космічний корабель?
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17.11.2024 10:02 Ответить
Це з урахуванням корупційної складової...
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17.11.2024 10:38 Ответить
всі радіоплати там золоті або платинові...
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17.11.2024 10:48 Ответить
Дуже класна робота ,Слава ЗСУ ! смерть рашиським окупантам і терористу путіну.
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17.11.2024 10:05 Ответить
Баріса врот?
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17.11.2024 10:44 Ответить
Птахи Мадяра на висоті, як завжди!!! Доктору вдалої практики й надалі)))
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17.11.2024 11:18 Ответить
Птахи Мадяра звісно круті. Але отой РЕБ ну ніяк не може коштувати таких грошей
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17.11.2024 11:43 Ответить
Смешной комент нашел как-то на роzzийском торрент-сайте))
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17.11.2024 12:41 Ответить
200 млн.долл. - это цена ВСЕГО комплекса, в комплексе 9 машин, одна из них машина управления, она самая дорогая.так что уничтожена только одна машина, самая дешевая
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17.11.2024 14:09 Ответить
Не тужи, кацапочка, Мадяр и до остальных доберется. Получишь и ты свои пельмени или вязанку дров.
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17.11.2024 14:40 Ответить
Просто журналисты пишут что попало, не вникая в суть, и выставляют себя на посмешище. Будем надеяться, что остальные 8 машин разделят судьбу той, что мы видели.
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17.11.2024 15:44 Ответить
Oleg K, вы, судя по флажку, пишите из безопасных для Вас Штатов. А я живу в Киеве, и проснулась сегодня от взрывов, так что отдыхайте себе спокойно
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17.11.2024 15:49 Ответить
Так здається пишуть що дану ціль спочатку знищив інший підрозділ з FPV
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17.11.2024 17:06 Ответить
https://www.instagram.com/reel/DCcSBz0tEl6/?igsh=MXFkY3R0YzJudG92aw==
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17.11.2024 17:08 Ответить
Ціль вразив Тайфун, спецзагін НГУ. В наших певних кругах всі це знають. А вийшло так, що начебто Мадяр. Мабуть, політика....🤷🏼‍♀️
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19.11.2024 06:02 Ответить
 
 