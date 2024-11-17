"Птахи Мадяра" уничтожили дорогостоящий российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2". ВИДЕО
Воины 414-го отдельного полка "Птахи Мадьяра" уничтожили дорогостоящий российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" на Покровском направлении.
Как видно на опубликованном видео, технику оккупантов украинские защитники забросали сбросами боеприпасов с дрона, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о РЭБ "Борисоглебск-2"?
Первые восемь комплексов были поставлены российской армии в 2013 году, а в 2014-15 годах было поставлено еще 14.
В "Борисоглебск-2" включен пункт управления Р-300КМВ и отдельные машины с различным радиоэлектронным оборудованием. Среди прочего, есть средства радиотехнической разведки, которые нужны для обнаружения радиосигналов и выдачи данных о них.
Топ комментарии
+9 володимир омельянов
показать весь комментарий17.11.2024 10:05
+5 Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий17.11.2024 10:12
+5 Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий17.11.2024 10:22
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то ти скільки знищів?
ти так самостверджуєшся?
мадяр, то один з тих кому вірю та доначу,з самого початку.
ще, беспалий та нудний пенс.
а ти збагачуй стерненка та притулу. потім не забуть обрати його президентом.
чи стерненко твій коханець?