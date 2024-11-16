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Спецназовцы СБУ атаковали с десяток единиц тяжелой техники оккупантов и остановили вражескую пехоту, которая шла штурмовать наши позиции. ВИДЕО

Спецназовцы СБУ остановили вражескую пехоту еще до того, как она пошла на штурм позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Это была действительно ювелирная работа операторов fpv-дронов ЦСО "А" СБУ. Точные удары по позициям оккупантов навсегда похоронили россиян в украинской земле", - сообщили спецназовцы.

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армия РФ (19224) СБУ (19898) уничтожение (6923)


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ой молодці
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16.11.2024 17:12 Ответить
Добре полювання ...
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16.11.2024 17:16 Ответить
Гарний результат без переплат..
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16.11.2024 17:25 Ответить
Один я, дивлячись це відео, кручу головою, доводячи дрони, щоб вони не промазали?
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16.11.2024 18:53 Ответить
Ювеліри!!!!
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17.11.2024 01:50 Ответить
 
 