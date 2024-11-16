Спецназовцы СБУ атаковали с десяток единиц тяжелой техники оккупантов и остановили вражескую пехоту, которая шла штурмовать наши позиции. ВИДЕО
Спецназовцы СБУ остановили вражескую пехоту еще до того, как она пошла на штурм позиций Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Это была действительно ювелирная работа операторов fpv-дронов ЦСО "А" СБУ. Точные удары по позициям оккупантов навсегда похоронили россиян в украинской земле", - сообщили спецназовцы.
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