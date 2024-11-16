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Спецпризначенці СБУ атакували з десяток одиниць важкої техніки окупантів та зупинили ворожу піхоту, яка йшла штурмувати наші позиції. ВIДЕО

Спецпризначенці СБУ зупинили ворожу піхоту ще до того, як вона пішла на штурм позицій Збройних сил України.

Про це повідомляє Служба безпеки України у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була справді ювелірна робота операторів fpv-дронів ЦСО "А" СБУ. Влучні удари по позиціях окупантів назавжди поховали росіян в українській землі", - повідомили спецпризначенці.

Також дивіться: Сили оборони знищили ворожу БМП-3, міномет і систему виявлення дронів окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) СБУ (12809) знищення (7221)


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ой молодці
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16.11.2024 17:12 Відповісти
Добре полювання ...
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16.11.2024 17:16 Відповісти
Гарний результат без переплат..
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16.11.2024 17:25 Відповісти
Один я, дивлячись це відео, кручу головою, доводячи дрони, щоб вони не промазали?
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16.11.2024 18:53 Відповісти
Ювеліри!!!!
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17.11.2024 01:50 Відповісти
 
 