Спецпризначенці СБУ атакували з десяток одиниць важкої техніки окупантів та зупинили ворожу піхоту, яка йшла штурмувати наші позиції. ВIДЕО

Спецпризначенці СБУ зупинили ворожу піхоту ще до того, як вона пішла на штурм позицій Збройних сил України.

Про це повідомляє Служба безпеки України у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була справді ювелірна робота операторів fpv-дронів ЦСО "А" СБУ. Влучні удари по позиціях окупантів назавжди поховали росіян в українській землі", - повідомили спецпризначенці.

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