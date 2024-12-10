РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9684 посетителя онлайн
Новости Видео Война
10 035 51

Проблемы с комплектацией и унижение офицеров со стороны начштаба Захарова: как воюет 152-я бригада под руководством экс-военкома Максымива. АУДИО

152-я отдельная егерская бригада ВСУ начала формироваться в сентябре 2023 года как механизированная. Сейчас эта бригада находится в резерве Оперативно-тактической группировки "Донецк", а ее бойцы выполняют задачи на самом тяжелом для украинской армии Покровском направлении, где задействованы также другие созданные за последний год бригады.

О том, как создавалась, комплектовалась и воюет одна из созданных за последний год бригад - 152-я - говорится в материале "Слідство.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты "Слідство,Інфо" пообщались с десятком офицеров разного звена, как бывших, так и тех, кто до сих пор служит в этой бригаде.

Бригаду возглавил экс-военком Максымив

152-я отдельная егерская бригада ВСУ начала формироваться в сентябре 2023 года как механизированная.

До выезда на боевые в августе 2024-го бригада успела побывать и мотопехотной, и еще раз механизированной, и приехать на границу Сумщины и Курщины уже егерской.

Возглавил бригаду начальник Киевского городского центра комплектования полковник Юрий Максымив. Начальником штаба бригады стал полковник Алексей Сироштан - сумской областной военкомат (с августа 2024-го - возглавляет Киевский военный институт), еще одним заместителем Максымива назначили полтавского областного военкома Михаила Холодова.

командування 152-ї бригади
Слева направо: командир бригады Юрий Максымив, начальник ЦВС (гражданско-военного сотрудничества) Александр Левицкий, заместитель командира бригады Михаил Холодов, начальник штаба бригады Игорь Захаров

"Как так совпало, что три военкома оказались в одной бригаде? После известных событий (решение СНБО об увольнении всех руководителей областных ТЦК в августе 2023-го. - Ред.) меня отправили в резервный батальон. Туда попал также Алексей Сироштан, с которым мы были давно знакомы. Там мы разговаривали, что если я стану руководить бригадой, то он ко мне придет начальником штаба, если он будет руководить, то я к нему. Получилось, что я возглавил бригаду, а он стал начальником штаба. А потом ко мне позвонил господин Холодов, тем более, что в его области наша бригада проходила слаживание, а он очень помогал. А должность заместителя комбрига была вакантна, я его и пригласил", - объясняет командир 152-й бригады Юрий Максымив в комментарии "Слідству.Інфо" о том, как получилось так, что аж три военкома стали в руководстве этой воинской части.

Проблемы с комплетацией

"Мы фактически работали как полевой военкомат. Пока мы формировались, постоянно приходили приказы на то, чтобы отдавать людей в другие подразделения на передовой. От нас забирали по 300, 800 человек в месяц, и мы снова комплектовались новыми", - рассказывает один из старших офицеров бригады, который служит в подразделении до сих пор.

"Людей никто не забирал на этапе слаживания на полигоне, были перемещения по службе военнослужащих. Это возникало из-за необходимости защиты Родины. Если бы наша бригада и воевала полным составом, то мы все равно несли бы потери. Да, это влияет определенным образом на моральное состояние, когда людей забирают, но это не влияет существенно на ведение боевых действий", - говорит Юрий Максымив.

"Набрали мы танкистов нормальных, а уже мы мотопехотная, танкистов не надо, их надо куда-то отдавать, потом мы опять механизированная, опять надо танкисты", - так описывает ситуацию один из уже бывших заместителей командира бригады.

"Когда у нас забирали людей, то в основном забирали лучших, здоровых, и так получилось, что у нас где-то 400 человек - ну, целый батальон фактически. Это были люди, которые пригодны к работе в тыловых подразделениях, на прежнем военном языке "ограниченно годные", были такие, что я не знаю, как людям на ВВК поднялась рука написать "годный", - говорит офицер медицинской части бригады.

Медик бригады рассказал, что несколько мобилизованных имели проблемы с психикой.

"Мы пытались их лечить, но все равно двое из них повесились, а один слил из бензопилы бензин, облился им и сам себя поджег. Ну мы потушили огонь, отправили его в больницу, но через месяц он там умер от осложнений",- рассказал медик бригады.

"Доволен ли я, как бывший военный комиссар, тем личным составом, который пришел к нам в бригаду? Скажу откровенно. Когда наши воины прибыли обратно в бригаду с учебы, я пытался с ними общаться, пытался им донести, что они пришли в армию не потому, что их "бусифицировали", то они в конце концов показали себя настоящими воинами. Когда мы вышли на Покровское направление, я общался с другими командирами, куда мои воины были переданы, то те командиры говорили: "Твои егеря - это львы". Это тот самый "цвет нации". Не без того, что были такие, которые не выходили на позиции, были такие, что оставляли, не без этого, но большинство воевали. Вы видели бы, как они стояли, как они удерживали - это настоящие воины", - рассказывает комбриг Максымив о дальнейших боях военных этой бригады.

По словам одного из офицеров, который с самого начала служит в бригаде, в мае этого года бригаде начали присылать людей и не забирать.

Очередное слаживание уже в который раз с новым составом началось в августе 2024-го, но пройти его успели только на уровне взводов. Потому что пришел приказ выдвигаться на Курщину. Бригада заняла вторую линию обороны, частично действовала самостоятельно, частично отдельные ее силы передавались другим подразделениям. Так было до начала сентября 2024-го. На Курщине 152-я была еще механизированной бригадой, а на Покровское направление приехала уже егерской.

"То есть люди приехали сюда, не зная, кто их командиры рот, командиры не знали, кто их подчиненные. И людей начали подчинять в другие подразделения сразу", - рассказывает старший офицер из штаба бригады.

Отмечается, что сама бригада на полосу так полноценно и не вышла. Зато пехоту 152-й постоянно придавали и до сих пор придают в другие различные подразделения. По словам одного из майоров - Виталия, который служил в штабе бригады, их бойцов часто отправляли куда-то даже без БРки (боевого распоряжения. - Ред.).

"Раз было такое, что привезли наших людей в другую бригаду, в той бригаде сказали: "А зачем вы нам, у нас на вас документов нет", так они там неделю просидели и привезли их обратно", - говорит Виталий.

По словам другого старшего офицера из штаба бригады, сейчас бойцы бригады приданы к 15-ти различным подразделениям.

"Почему так?" - спрашивает один из офицеров и сам отвечает: "Ну, комбриг говорит, что он что-то там пытается сопротивляться, но на самом деле ему говорят: "Давайте людей". Он и отдает. Ну и начальник штаба всех ни во что ни ставит, даже офицеров".

"Когда мы вышли в район выполнения задач, то возникла необходимость в усилении других бригад. Обстановка была такой, что с военной точки зрения было целесообразнее усилить действия тех частей, которые уже были на направлении, а их командиры знали лучше район боевых действий", - объясняет командир 152-й бригады Юрий Максымив.

Унижение офицеров со стороны нового начштаба Захарова

В апреле 2024-го руководить штабом 152-й отдельной егерской бригады ВСУ поставили 27-летнего майора Игоря Захарова, который до этого назначения служил командиром батальона в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. После его прихода более 10 офицеров бригады в разном звании или перевелись, или хотят перевестись в другую часть из-за конфликтов с новым начальником штаба бригады.

новий начштабу 152-ї Захаров

Военный, по словам подчиненных, позволял себе нецензурные высказывания в сторону защитников, а также даже использовал к некоторым физическую силу.

Например, вот фрагмент разговора Захарова с одним из командиров одного из стрелковых батальонов бригады:

"Кто пойдет командиром сводного взвода? Если вы там не можете раздуплиться, как командир батальона, то значит вы идете командиром сводного взвода, а ваш заместитель Осадчий идет заместителем командира сводного взвода. Вы долбо**б, бл**ь, я определял, что рапорты не регистрируются в строевой, а они сбрасываются сканкопией, бл**ь, и на сканкопии ставится исходящий номер. Вы что тупорылый, бл**ь, вы - долбо**б в своем батальоне - лично вы, а ваш Осадчий, бл**ь, такой же долбо**б и пид**ас, я на него нассал бы. Вы возглавляете этот сводный взвод и ваш Осадчий, вызывайте его обратно, мне пох*й, даю полчаса времени".

Начальника штаба и заместителя командира стрелкового батальона - майора Виталия Осадчего - Игорь Захаров в конце концов таки понизил до командира роты, что соответствует низшему капитанскому званию.

як воєю 152-га бригада

Виталий Осадчий из-за плохого морально-психологического состояния, вызванного постоянными унижениями, попросил у командира бригады перевести его из этой части. Он написал рапорт на имя Юрия Максымива об унижениях со стороны начальника штаба бригады Захарова.

як воєю 152-га

В ответ комбриг Максымив назвал своего заместителя требовательным лично к себе и другим офицерам: "Требовательность к подчиненным военнослужащим иногда требует более громкой и эмоциональной постановки задачи и постоянного контроля выполнения, что может быть принято военнослужащими, как личная придирчивость майора Захарова к отдельному лицу".

як воює152-га

як воює 152-га

Захаров также в аудиосообщениях угрожал Осадчему физической расправой. Майор Виталий Осадчий утверждает, что на момент этих угроз они еще ни разу с Захаровым не виделись лично. Майор Осадчий написал майору Захарову сообщение о планах конспектов, которые готовы и утверждены комбригом, но доложил он начштаба об этом позже положенного срока, потому что были проблемы с интернетом.

як воює 152-га

На это Захаров ответил следующее:

Мне до пиз*и ваш интернет, на дерево лезьте, бл*ть, задача должна быть выполнена в срок, который я определил, бл*ть. Реакция на мои сообщения, бл*ть, в течение 10 минут, бл*ть. И доклады своевременные, бл*ть. Сегодня ознакомитесь, бл*ть, со взысканием, бл*ть, получите меньшее денежное обеспечение, раз вы не всасываете, бл*ть. И смотрите, чтобы я не влиял на вас физически. Интернета у него нет, бл*ть. Еще раз на мое сообщение не будет отреагировано вовремя, я вам покажу, тогда будете бегать ко мне посыльным".

Сейчас майор Виталий Осадчий несет службу в другой части. Он также обратился на горячую линию Минобороны с жалобой на то, что его унижает старший руководитель. В Минобороны эту жалобу направили обратно в 152-ю бригаду. Осадчий также обратился с заявлениями в Государственное бюро расследований, Военную службу правопорядка в ВСУ и прокуратуру. Ответов пока нет. В 152-й бригаде он в списках тех, кто самовольно оставил часть (ушел в СОЧ. - Ред.).

Другого офицера бригады майора Андрея Блохина Игорь Захаров таки ударил по лицу. Блохин занимал должность старшего помощника начальника оперативного отделения бригады.

"30 июля меня избил Захаров. Он взял за привычку строить управление, а у меня выслуги столько, сколько ему лет. Накануне я не прибыл вовремя на построение, он начал неприличные вещи мне говорить, пытался унизить. Я в этот день ремонтировал машину, он сказал, что его это не еб*т и что я должен уже быть здесь, а я был в 30 километрах от того места. А он был на громкой связи, и все это слышали, кто был на командном пункте. На второй день утром это все продолжилось, он забрал мой пистолет, отвел в сторону. И ударил меня в лицо, по уху и правому виску. Я сказал ему, что еду побои снимать. Я позвонил на горячую линию Минобороны, сообщил в ВСП, вызвал полицию, на следующий день снял побои. Врач рекомендовал МРТ и госпитализацию. 10 дней я там полежал, и за это время меня перевели в резервный батальон из бригады", - рассказывает "Слідству.Інфо" Блохин.

Случай с ударом Блохина произошел на учебном полигоне еще до выезда бригады в зону боевых действий. После госпиталя военный написал заявление в Специализированную прокуратуру в сфере обороны и ГБР.

як воює 152-га

152-га

Несколько других офицеров, которые до сих пор служат в бригаде, рассказали "Слідству.Інфо", что Игорь Захаров часто с ними здоровается вместо "желаю здоровья" - "ну, что вы, пизд*та".

Игорь Захаров ответил на звонок журналистов, но сказал, что комментировать что-либо имеет право только с разрешения высшего командования. "Слідство.Інфо" обратилось к командиру бригады Юрию Максымиву с просьбой предоставить разрешение господину Захарову на общение с журналистами, но на момент выхода материала такого общения не произошло.

"Молодой офицер пришел. Молодой, обученный, опытный. Он видит офицеров, которые не очень заинтересованы в подготовке, он так среагировал. Все это не выходило за рамки закона. Были нюансы относительно пренебрежительного отношения. Человек такой сам по себе, так воспитан. Требовательный очень по службе, видимо, молодость берет свое", - так комментирует поведение майора Захарова его командир - комбриг 152-й Максымив.

Также военные рассказали, что в начале ноября им выделили новый участок фронта, однако не было офицеров, которые могли бы завести группу. Тогда Захаров распорядился, что это сделает 59-летний майор Сергей Лозовский, которому осталось служить до пенсии несколько месяцев.

При высадке бойцы попали на противника, большинство не вернулось, Лозовский - официально пропавший без вести.

"Его не должны были туда отправлять, у него есть доступ к гостайне, это офицер штаба, он не мог туда идти, это была тупость", - говорит один из офицеров.

По информации "Слідства.Інфо" от источников в ГБР, 4 сентября этого года в отношении Игоря Захарова по факту избиения Блохина открыто уголовное дело по части 1 статьи 426 "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". Впрочем подозрения Захарову следователи ГБР до сих пор не вынесли.

23 ноября этого года 27-летний Игорь Захаров - начальник штаба 152 Отдельной егерской бригады ВСУ - получил звание подполковника.

Читайте также: За неделю более 3 тысяч военных после СОЧ добровольно вернулись на службу, - Офис Генпрокурора

Автор: 

военнослужащие (6125) комплектация (16) ВСУ (6577) война в Украине (3729)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+44
Не вірю СЗЧшнікам, вони спочатку тікають з частини, а потім наймають якогось адвоката і той починає по всім інстанціям за нього жалоби гнать, мол не я винен а частина, не було належної підготовки, не було арт підримки і тд ітп. Знаю бо стикався і нераз. Останній випадок був як вишня на торті: поїхав хлопець в шпиталь і там лікувався а за три до його випискив частину приходить лист від адвоката з жалобою що йому не надали лікування а він тяжко хворий)) В частині чухають голови, підіймають документи - ні все норм "отжеж він навіть лікування не закінчив" щоб його далі, якщо потребує, на подальше лікування направити. Звонять йому, а він трубки не бере. Звонять в шпиталь, а він оказується в них втік як 2 дні. Звісно після чого його частина в СЗЧ подала.
показать весь комментарий
10.12.2024 22:58
+36
Не все ідеально в ЗСУ. Але стаття явно замовна. Кому вигідна така дискредитація? Ще й кацапською мовою
показать весь комментарий
10.12.2024 23:16
+35
Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой...
показать весь комментарий
10.12.2024 22:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
100% совок.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:57 Ответить
- і це на 11-й рік війни !
показать весь комментарий
10.12.2024 19:28 Ответить
Як так може бути, що людина вже служить в іншій частині, а в цій бригаді він - сзч. Тобто Захаров як начштабу - нікчема. Бо в нього з документами бардак. Лтд
показать весь комментарий
10.12.2024 19:02 Ответить
Відрізати йому язика, стане німий, розумний ї ввічливий.
показать весь комментарий
10.12.2024 19:04 Ответить
Зазвичай такі ресурси висвітлюють правду однобоку. Я не маю жодних сумнівів, що нш цей ще те хамло, однак в більшості випадків винні підлеглі. І не розказуйте що це не так - бо як не знаєте, знач не були в армії.
показать весь комментарий
10.12.2024 22:56 Ответить
Як боротися з бикуванням штабних пі#арів ? Треба законодавчо дозволити таку норму : якщо командир ображає і принижує підлеглого то той може дати хамлу по іплу , якщо командир вдарив то підлеглий може його пристрелити .Впевнений що паскуди в погонах швидко засунуть свій гонор в ...
показать весь комментарий
10.12.2024 19:08 Ответить
Якщо в офіцера є честь і гідність - він зробить це і без законодавчого дозволу !
Хамство є там де дозволяють собі хамити
показать весь комментарий
10.12.2024 19:30 Ответить
Таке наче з найхеровішої армії совка, десь під магаданом з бурятами та дідами чеченами.
показать весь комментарий
10.12.2024 19:12 Ответить
Але одне відрізняється. Не було патронів, а так би перекосили з половину бидла.
А в нас і патрони є , і зброя при собі - а менталітет - раба.
показать весь комментарий
10.12.2024 19:15 Ответить
Птенцы Сирского
показать весь комментарий
10.12.2024 19:17 Ответить
в армії нічого не змінилося
показать весь комментарий
10.12.2024 19:25 Ответить
Змінилось...в гіршу сторону
показать весь комментарий
10.12.2024 19:41 Ответить
Ще є питання чому люди не хочуть йти в ЗСУ??
Отаке управління, що не слово то ***** і що саме головне це кругова порука на найвищому рівні і безкарність!!!
показать весь комментарий
10.12.2024 19:30 Ответить
Безкарність ! Люди дозволяють так із собою поводитись , а отже - держава і нічого не буде змінювати , раз все всіх влаштовує
показать весь комментарий
10.12.2024 19:35 Ответить
Командир який не поважає підлеглих це той самий кацап.
показать весь комментарий
10.12.2024 19:47 Ответить
Саме такі командири відбивають бажання та знищують мотивацію в українців воювати. За таке "керування" тає бути не підвищення, а покарання! Соромно за "вузький" погляд його керіника. Це навіть не різновиди будінгу, а вороже знищення наших військових! Куди дивиться праовохоронна система, адже люди звертаються до неї????????
показать весь комментарий
10.12.2024 20:26 Ответить
27-річний Ігор Захаров отримав звання підполковника - за 6 років отримав (купив) 5 підвищень в званні. Може тому й ліннія фронту сиплеться
показать весь комментарий
10.12.2024 21:02 Ответить
Друже, така робота не сприяє схудненню. Сидиш в штабі ледь не цілодобово. Я сам кабан, знаю. Коли була можливість піти в зал, ходив. Вага не рухалась. Виявилось що проблема з печінкою. Не поспішай судити.
показать весь комментарий
10.12.2024 22:51 Ответить
Малолітня мразота, він ганьбить звання офіцера…, а потім всі дивуються, чому ми програємо війну…, та таким екземплярам я би склад не довірила охороняти, а він командує людьми…
показать весь комментарий
10.12.2024 21:31 Ответить
Це не совок, а вже доморощений український дол..., коли блатних скороспілок ставлять на високі посади, які ні по професійним, ні по моральним, ні по людським якостям абсолютно не відповідають таким посадам!
показать весь комментарий
10.12.2024 22:25 Ответить
Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой...
показать весь комментарий
10.12.2024 22:52 Ответить
Не вірю СЗЧшнікам, вони спочатку тікають з частини, а потім наймають якогось адвоката і той починає по всім інстанціям за нього жалоби гнать, мол не я винен а частина, не було належної підготовки, не було арт підримки і тд ітп. Знаю бо стикався і нераз. Останній випадок був як вишня на торті: поїхав хлопець в шпиталь і там лікувався а за три до його випискив частину приходить лист від адвоката з жалобою що йому не надали лікування а він тяжко хворий)) В частині чухають голови, підіймають документи - ні все норм "отжеж він навіть лікування не закінчив" щоб його далі, якщо потребує, на подальше лікування направити. Звонять йому, а він трубки не бере. Звонять в шпиталь, а він оказується в них втік як 2 дні. Звісно після чого його частина в СЗЧ подала.
показать весь комментарий
10.12.2024 22:58 Ответить
А що не так з адвокатом? Я вважаю що при командуванні до якого немає довіри, адвокат має бути в кожного солдата. Вірити комусь чи не вірити це справа суб'єктивна, індивідуальна і т.д. Адвокат захищає права громадянина в першу чергу. Якщо немає порушень, то в чому справа? Позов адвоката не задовольнять, а якщо косячить частина то нехай відповідає згідно законодавства. Ха ха ха.
показать весь комментарий
10.12.2024 23:06 Ответить
Оцього майорського гівна повно. В нас ще в 22 році лейтенантами на гівно буба казали, а вже також гівнюк майори. В 21 році оці гівнюки в учебці, куди нас направили, пройти курси підвищення кваліфікації, провалювали всі тести для лейтенантів. Приїхав полковник з ок, щоб їм підказувати що робити на стрільбах. Домовився щоб дали їм хоч якогось вовчого квитка тіпа вони щось там вміють і можуть. А тепер подавали цих звань через кожен місяць. Оці гівнюки насправді в операціях на полі ніколи не задіюються. А звання і богданів отримують регулярно. За що? Порушення всіх статутів. Порушений кримінальний кодекс. Це все явна кацапська агентура. Питання до гівна комбрига і гівна начальника штабу у контррозвідки мають бути цілодобово. Чого не написано що воно і коли закінчувало? Ха ха ха.
показать весь комментарий
10.12.2024 23:00 Ответить
Читаючи назви статей в ленті спалюється така думка уж не на заказ іпсо РФ цензор працює, одна дискредитація ЗСУ, тільки ворогу і допомогає
показать весь комментарий
10.12.2024 23:01 Ответить
Дискредитує ЗСУ безпідставне надання майорів і полковників за півроку. Наприклад Верес років 10 воює і яке в нього звання? Чомусь ще не генерал. А оці гівнюки за два роки дивним чином до генералів дотягуються. Ха ха ха.
показать весь комментарий
10.12.2024 23:17 Ответить
Без півлітри таку статтю не напишеш... Та й не розбереш шо тут до чого у цій статті без півлітри. Три рази намагався прочитати - нічого не зрозумів. Брешу, зрозумів - нічого "гражданскім" журналістаи пзати носа у військові справи.
показать весь комментарий
10.12.2024 23:02 Ответить
Стаття цікава ... проте, що автор хоче нею сказати суспільству?
В Україні війна з 2014-го року. Є певні проблеми, без них ніяк.
Зрозуміло, що в певних підрозділах хтось може "перегнути палку". З іншого боку, що ви хочете почути перебуваючи в бойовій обстановці: "Вельмишановний пане! Чи не були би ви так ласкаві ...".
показать весь комментарий
10.12.2024 23:04 Ответить
В бойовій обстановці наприклад я не хочу чути лайку. Хай відкривають бойові статути і статути внутрішньої служби. Все можна сказати іншими словами. Якщо емоції закипають, то треба лікуватися або вибачитися. Бо солдат може і шмальнути в отвєтку. А потім преса буде волати, що підстрелили малолітнього якоби бойового гівнюка майора. Ха ха ха.
показать весь комментарий
10.12.2024 23:13 Ответить
Петя а ти чого з дівану на ЗСУ бочку взагалі катишь, ти мабуть сам злосний ухілянт, це вони так волають про все що пов'язано з армією
показать весь комментарий
10.12.2024 23:18 Ответить
Я на дивані у Вовчанському районі бочку кочу вже на третього врємєнщіка майора , який стріляти з міномета не вміє, а розказує, що він артилерист . Такий самий бубочка як оте 27 річне гівно. Ха ха ха.
показать весь комментарий
10.12.2024 23:31 Ответить
Бо завтра Петб Васю Гришу загребуть до буса і будуть ***** курить п'яні ******** в погонах
показать весь комментарий
10.12.2024 23:37 Ответить
Потрібно чітко усвідомлювати, що мухи окремо, а котлети окремо. Якщо на якійсь війні, під час виконання негайного бойового завдання ви почуєте від командира фразу накшталт: "Будь те ласкаві ... ". Ви будете самою щасливим солдатом. Щиро вам зичу бути таким солдатом!
показать весь комментарий
10.12.2024 23:25 Ответить
Може вам буде дивно це чути. Але зам комбрига відкрито дякував за роботу у радєйку. І о диво визнавав свої помилки і вибачився. Але оці матюкливі малолітки допекли чоловіка. Він вже помер. Не витримало серце. Так що є з чим порівнювати. Ха ха ха.
показать весь комментарий
10.12.2024 23:35 Ответить
Не все ідеально в ЗСУ. Але стаття явно замовна. Кому вигідна така дискредитація? Ще й кацапською мовою
показать весь комментарий
10.12.2024 23:16 Ответить
Щось подібне спочатку казали що масове сзч це тіпа дискредитація. Пройшов час і що ми бачимо. Десятки тисяч сзч. От вам тоді іще новина. Зараз у міністерствах масові колективні звернення про порушення прав солдатів. Ті ж самі міни. Випливли лише зараз. Також дискредитація? Зараз приїхав сбу розбиратися що то за "чарівні" пластикові гільзи до снарядів. Не можуть встановити країну виробника. Всі гівнюки майори і полковники звідкісь їх привезли але не можуть згадати звідки. Недоплати бойових тотальні. Набирають обертів вже по ряду бригад. Проблем просто повно. Ха ха ха.
показать весь комментарий
10.12.2024 23:27 Ответить
Ця стаття нагадує мені одну жінку військову, яка зі мною служила та не ходила на службу прикриваючись хворобою дитини або своєю. Потім щоб її не звільнили зі служби настрочила мемуари на ім'я МОУ аж на 80 сторінок, де у всьому звинувачувала керівництво частини
показать весь комментарий
10.12.2024 23:36 Ответить
Звідки, питається, така вражаюча солдафонщина у молодого командира. Та від таких же совкових старших солдафонів-командирів. Ну це просто зіпсуті втачені люди. З такими командирами не бачити нам перемоги -- однозначно. Як почувається простий воїн і як він може виконувати таку надважку і небезпечну роботу, коли його повсякчас обкладають матюччям, принижують його людську гідність, б'ють, віддають тупі неадекватні накази. Де і чому їх вчили цих горе-командирів, що нема в них і на ніготь людяності. А має бути так: командир це батько, а підлеглі -- його рідні діти.
показать весь комментарий
11.12.2024 00:09 Ответить
Я вважаю що командир батько це совковий маразм. Над кожним командиром і кожним головкомом є статут. Кожна команда командира спирається на статтю статута. В ЗСУ наприклад я знаходжусь на роботі, а не у когось особисто у власному дворі. Переживаю вже четвертого комбрига. Гівно рідкісне. До 22 року воно по клітинках ходило у президентському полку біля Києва. Для отримання убд в якомусь там 17-18 роках десь було на 23 лінії. Але кум сирського. Навіть контррозвідка перед ним на ципочках ходить. До ведення бойових дій воно не здатне. Для збагачення особисто себе і своєї шобли штаба саме те що треба. Який він може бути якому солдату батько. Ніхто добрим словом гівна не згадає. Ха ха ха.
показать весь комментарий
11.12.2024 07:09 Ответить
І зразу ж видно, що стаття робилась на заказ. Багато незрозумілого в ній, все заплутано, іноді навіть не зрозуміло, чи статтю писав дуже досвідчений фахівець , чи повний....... ! Стаття проплачена однозначно !!!
показать весь комментарий
11.12.2024 05:52 Ответить
Стаття на кацапській написана, чи не самі ж кацапи написали і проплатили редактору за її вихід в ЗМІ?! Та це ж очевидно! Доречі по тексту дуже багато плутанини, що і наводить на думку що матеріал робив не фахівець, якісь незрозумілі факти, незакінчені думки!!!
показать весь комментарий
11.12.2024 06:07 Ответить
За цією статтею, можна серіал зняти про поганих та добрих хлопців! Як би там не було, зараз війна, і треба триматися!
показать весь комментарий
11.12.2024 07:36 Ответить
Питання не тільки і не стільки у совоковому дебілі захарову.
Проблема у тому, що вищий за посадою совковий дебіл відкопав захарова у купі лайна, рекомендував саме дебіла захарова на посаду. Інший совковий дебіл оформив документи на призначення, наступний дебіл призначив. Ще інші совкові дебіли-кадровики готували подання на незаконне пониження офіцерів на посадах, дебіл-юрист візував наказ про незаконне пониження. Ще інші дебіли спускали на гальмах скарги офіцерів на дебіла захарова. І такий дебілізм не тільки щодо 152 бригади. Це прийнятий стиль управління в Міноборони і ЗСУ.
показать весь комментарий
11.12.2024 09:23 Ответить
100%! Дякую, що озвучили мої думки.
показать весь комментарий
12.12.2024 07:57 Ответить
Отаке само лайно зараз готують на призначення командиром 127 обртро.
Самодур, профнепридатний, пов'язаний із оргзлочинністю.
показать весь комментарий
11.12.2024 09:29 Ответить
Це не совок. Це ще царська армія зразка 1916 року, коли адекватних генералів одиниці, бо інші купили посади або призначені за протекцією кумів, або просто тому що вони дворянського сану...
Коли відступали, але все ще могли локально останніми резервами проводити...
Коли тилові щури і міністри розкрадали бюджет оборонки і за хабарі підписували прийомку бракованих снарядів, уніформи, і простроченого продовольства...
Коли через рукоприкладство окремих офіцерів і приниження нижчих по званню, через рік солдатня буде носити на багнетах Всіх офіцерів без розбору, а потім ті хто залишився- будуть працювати в штабах як 'воєнспєци' під страхом розстрілу їх сімей...
показать весь комментарий
12.12.2024 02:54 Ответить
 
 