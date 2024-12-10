Проблемы с комплектацией и унижение офицеров со стороны начштаба Захарова: как воюет 152-я бригада под руководством экс-военкома Максымива. АУДИО

152-я отдельная егерская бригада ВСУ начала формироваться в сентябре 2023 года как механизированная. Сейчас эта бригада находится в резерве Оперативно-тактической группировки "Донецк", а ее бойцы выполняют задачи на самом тяжелом для украинской армии Покровском направлении, где задействованы также другие созданные за последний год бригады.

О том, как создавалась, комплектовалась и воюет одна из созданных за последний год бригад - 152-я - говорится в материале "Слідство.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты "Слідство,Інфо" пообщались с десятком офицеров разного звена, как бывших, так и тех, кто до сих пор служит в этой бригаде.

Бригаду возглавил экс-военком Максымив

152-я отдельная егерская бригада ВСУ начала формироваться в сентябре 2023 года как механизированная.

До выезда на боевые в августе 2024-го бригада успела побывать и мотопехотной, и еще раз механизированной, и приехать на границу Сумщины и Курщины уже егерской.

Возглавил бригаду начальник Киевского городского центра комплектования полковник Юрий Максымив. Начальником штаба бригады стал полковник Алексей Сироштан - сумской областной военкомат (с августа 2024-го - возглавляет Киевский военный институт), еще одним заместителем Максымива назначили полтавского областного военкома Михаила Холодова.



Слева направо: командир бригады Юрий Максымив, начальник ЦВС (гражданско-военного сотрудничества) Александр Левицкий, заместитель командира бригады Михаил Холодов, начальник штаба бригады Игорь Захаров

"Как так совпало, что три военкома оказались в одной бригаде? После известных событий (решение СНБО об увольнении всех руководителей областных ТЦК в августе 2023-го. - Ред.) меня отправили в резервный батальон. Туда попал также Алексей Сироштан, с которым мы были давно знакомы. Там мы разговаривали, что если я стану руководить бригадой, то он ко мне придет начальником штаба, если он будет руководить, то я к нему. Получилось, что я возглавил бригаду, а он стал начальником штаба. А потом ко мне позвонил господин Холодов, тем более, что в его области наша бригада проходила слаживание, а он очень помогал. А должность заместителя комбрига была вакантна, я его и пригласил", - объясняет командир 152-й бригады Юрий Максымив в комментарии "Слідству.Інфо" о том, как получилось так, что аж три военкома стали в руководстве этой воинской части.

Проблемы с комплетацией

"Мы фактически работали как полевой военкомат. Пока мы формировались, постоянно приходили приказы на то, чтобы отдавать людей в другие подразделения на передовой. От нас забирали по 300, 800 человек в месяц, и мы снова комплектовались новыми", - рассказывает один из старших офицеров бригады, который служит в подразделении до сих пор.

"Людей никто не забирал на этапе слаживания на полигоне, были перемещения по службе военнослужащих. Это возникало из-за необходимости защиты Родины. Если бы наша бригада и воевала полным составом, то мы все равно несли бы потери. Да, это влияет определенным образом на моральное состояние, когда людей забирают, но это не влияет существенно на ведение боевых действий", - говорит Юрий Максымив.

"Набрали мы танкистов нормальных, а уже мы мотопехотная, танкистов не надо, их надо куда-то отдавать, потом мы опять механизированная, опять надо танкисты", - так описывает ситуацию один из уже бывших заместителей командира бригады.

"Когда у нас забирали людей, то в основном забирали лучших, здоровых, и так получилось, что у нас где-то 400 человек - ну, целый батальон фактически. Это были люди, которые пригодны к работе в тыловых подразделениях, на прежнем военном языке "ограниченно годные", были такие, что я не знаю, как людям на ВВК поднялась рука написать "годный", - говорит офицер медицинской части бригады.

Медик бригады рассказал, что несколько мобилизованных имели проблемы с психикой.

"Мы пытались их лечить, но все равно двое из них повесились, а один слил из бензопилы бензин, облился им и сам себя поджег. Ну мы потушили огонь, отправили его в больницу, но через месяц он там умер от осложнений",- рассказал медик бригады.

"Доволен ли я, как бывший военный комиссар, тем личным составом, который пришел к нам в бригаду? Скажу откровенно. Когда наши воины прибыли обратно в бригаду с учебы, я пытался с ними общаться, пытался им донести, что они пришли в армию не потому, что их "бусифицировали", то они в конце концов показали себя настоящими воинами. Когда мы вышли на Покровское направление, я общался с другими командирами, куда мои воины были переданы, то те командиры говорили: "Твои егеря - это львы". Это тот самый "цвет нации". Не без того, что были такие, которые не выходили на позиции, были такие, что оставляли, не без этого, но большинство воевали. Вы видели бы, как они стояли, как они удерживали - это настоящие воины", - рассказывает комбриг Максымив о дальнейших боях военных этой бригады.

По словам одного из офицеров, который с самого начала служит в бригаде, в мае этого года бригаде начали присылать людей и не забирать.

Очередное слаживание уже в который раз с новым составом началось в августе 2024-го, но пройти его успели только на уровне взводов. Потому что пришел приказ выдвигаться на Курщину. Бригада заняла вторую линию обороны, частично действовала самостоятельно, частично отдельные ее силы передавались другим подразделениям. Так было до начала сентября 2024-го. На Курщине 152-я была еще механизированной бригадой, а на Покровское направление приехала уже егерской.

"То есть люди приехали сюда, не зная, кто их командиры рот, командиры не знали, кто их подчиненные. И людей начали подчинять в другие подразделения сразу", - рассказывает старший офицер из штаба бригады.

Отмечается, что сама бригада на полосу так полноценно и не вышла. Зато пехоту 152-й постоянно придавали и до сих пор придают в другие различные подразделения. По словам одного из майоров - Виталия, который служил в штабе бригады, их бойцов часто отправляли куда-то даже без БРки (боевого распоряжения. - Ред.).

"Раз было такое, что привезли наших людей в другую бригаду, в той бригаде сказали: "А зачем вы нам, у нас на вас документов нет", так они там неделю просидели и привезли их обратно", - говорит Виталий.

По словам другого старшего офицера из штаба бригады, сейчас бойцы бригады приданы к 15-ти различным подразделениям.

"Почему так?" - спрашивает один из офицеров и сам отвечает: "Ну, комбриг говорит, что он что-то там пытается сопротивляться, но на самом деле ему говорят: "Давайте людей". Он и отдает. Ну и начальник штаба всех ни во что ни ставит, даже офицеров".

"Когда мы вышли в район выполнения задач, то возникла необходимость в усилении других бригад. Обстановка была такой, что с военной точки зрения было целесообразнее усилить действия тех частей, которые уже были на направлении, а их командиры знали лучше район боевых действий", - объясняет командир 152-й бригады Юрий Максымив.

Унижение офицеров со стороны нового начштаба Захарова

В апреле 2024-го руководить штабом 152-й отдельной егерской бригады ВСУ поставили 27-летнего майора Игоря Захарова, который до этого назначения служил командиром батальона в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. После его прихода более 10 офицеров бригады в разном звании или перевелись, или хотят перевестись в другую часть из-за конфликтов с новым начальником штаба бригады.

Военный, по словам подчиненных, позволял себе нецензурные высказывания в сторону защитников, а также даже использовал к некоторым физическую силу.

Например, вот фрагмент разговора Захарова с одним из командиров одного из стрелковых батальонов бригады:

"Кто пойдет командиром сводного взвода? Если вы там не можете раздуплиться, как командир батальона, то значит вы идете командиром сводного взвода, а ваш заместитель Осадчий идет заместителем командира сводного взвода. Вы долбо**б, бл**ь, я определял, что рапорты не регистрируются в строевой, а они сбрасываются сканкопией, бл**ь, и на сканкопии ставится исходящий номер. Вы что тупорылый, бл**ь, вы - долбо**б в своем батальоне - лично вы, а ваш Осадчий, бл**ь, такой же долбо**б и пид**ас, я на него нассал бы. Вы возглавляете этот сводный взвод и ваш Осадчий, вызывайте его обратно, мне пох*й, даю полчаса времени".

Начальника штаба и заместителя командира стрелкового батальона - майора Виталия Осадчего - Игорь Захаров в конце концов таки понизил до командира роты, что соответствует низшему капитанскому званию.

Виталий Осадчий из-за плохого морально-психологического состояния, вызванного постоянными унижениями, попросил у командира бригады перевести его из этой части. Он написал рапорт на имя Юрия Максымива об унижениях со стороны начальника штаба бригады Захарова.

В ответ комбриг Максымив назвал своего заместителя требовательным лично к себе и другим офицерам: "Требовательность к подчиненным военнослужащим иногда требует более громкой и эмоциональной постановки задачи и постоянного контроля выполнения, что может быть принято военнослужащими, как личная придирчивость майора Захарова к отдельному лицу".

Захаров также в аудиосообщениях угрожал Осадчему физической расправой. Майор Виталий Осадчий утверждает, что на момент этих угроз они еще ни разу с Захаровым не виделись лично. Майор Осадчий написал майору Захарову сообщение о планах конспектов, которые готовы и утверждены комбригом, но доложил он начштаба об этом позже положенного срока, потому что были проблемы с интернетом.

На это Захаров ответил следующее:

Мне до пиз*и ваш интернет, на дерево лезьте, бл*ть, задача должна быть выполнена в срок, который я определил, бл*ть. Реакция на мои сообщения, бл*ть, в течение 10 минут, бл*ть. И доклады своевременные, бл*ть. Сегодня ознакомитесь, бл*ть, со взысканием, бл*ть, получите меньшее денежное обеспечение, раз вы не всасываете, бл*ть. И смотрите, чтобы я не влиял на вас физически. Интернета у него нет, бл*ть. Еще раз на мое сообщение не будет отреагировано вовремя, я вам покажу, тогда будете бегать ко мне посыльным".

Сейчас майор Виталий Осадчий несет службу в другой части. Он также обратился на горячую линию Минобороны с жалобой на то, что его унижает старший руководитель. В Минобороны эту жалобу направили обратно в 152-ю бригаду. Осадчий также обратился с заявлениями в Государственное бюро расследований, Военную службу правопорядка в ВСУ и прокуратуру. Ответов пока нет. В 152-й бригаде он в списках тех, кто самовольно оставил часть (ушел в СОЧ. - Ред.).

Другого офицера бригады майора Андрея Блохина Игорь Захаров таки ударил по лицу. Блохин занимал должность старшего помощника начальника оперативного отделения бригады.

"30 июля меня избил Захаров. Он взял за привычку строить управление, а у меня выслуги столько, сколько ему лет. Накануне я не прибыл вовремя на построение, он начал неприличные вещи мне говорить, пытался унизить. Я в этот день ремонтировал машину, он сказал, что его это не еб*т и что я должен уже быть здесь, а я был в 30 километрах от того места. А он был на громкой связи, и все это слышали, кто был на командном пункте. На второй день утром это все продолжилось, он забрал мой пистолет, отвел в сторону. И ударил меня в лицо, по уху и правому виску. Я сказал ему, что еду побои снимать. Я позвонил на горячую линию Минобороны, сообщил в ВСП, вызвал полицию, на следующий день снял побои. Врач рекомендовал МРТ и госпитализацию. 10 дней я там полежал, и за это время меня перевели в резервный батальон из бригады", - рассказывает "Слідству.Інфо" Блохин.

Случай с ударом Блохина произошел на учебном полигоне еще до выезда бригады в зону боевых действий. После госпиталя военный написал заявление в Специализированную прокуратуру в сфере обороны и ГБР.

Несколько других офицеров, которые до сих пор служат в бригаде, рассказали "Слідству.Інфо", что Игорь Захаров часто с ними здоровается вместо "желаю здоровья" - "ну, что вы, пизд*та".

Игорь Захаров ответил на звонок журналистов, но сказал, что комментировать что-либо имеет право только с разрешения высшего командования. "Слідство.Інфо" обратилось к командиру бригады Юрию Максымиву с просьбой предоставить разрешение господину Захарову на общение с журналистами, но на момент выхода материала такого общения не произошло.

"Молодой офицер пришел. Молодой, обученный, опытный. Он видит офицеров, которые не очень заинтересованы в подготовке, он так среагировал. Все это не выходило за рамки закона. Были нюансы относительно пренебрежительного отношения. Человек такой сам по себе, так воспитан. Требовательный очень по службе, видимо, молодость берет свое", - так комментирует поведение майора Захарова его командир - комбриг 152-й Максымив.

Также военные рассказали, что в начале ноября им выделили новый участок фронта, однако не было офицеров, которые могли бы завести группу. Тогда Захаров распорядился, что это сделает 59-летний майор Сергей Лозовский, которому осталось служить до пенсии несколько месяцев.

При высадке бойцы попали на противника, большинство не вернулось, Лозовский - официально пропавший без вести.

"Его не должны были туда отправлять, у него есть доступ к гостайне, это офицер штаба, он не мог туда идти, это была тупость", - говорит один из офицеров.

По информации "Слідства.Інфо" от источников в ГБР, 4 сентября этого года в отношении Игоря Захарова по факту избиения Блохина открыто уголовное дело по части 1 статьи 426 "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". Впрочем подозрения Захарову следователи ГБР до сих пор не вынесли.

23 ноября этого года 27-летний Игорь Захаров - начальник штаба 152 Отдельной егерской бригады ВСУ - получил звание подполковника.

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