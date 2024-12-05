РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6765 посетителей онлайн
Новости
1 622 28

За неделю более 3 тысяч военных после СОЧ добровольно вернулись на службу, - Офис Генпрокурора

За тиждень понад 3 тисячі військових після СЗЧ добровільно повернулись на службу

С 29 ноября более 3 тысяч военнослужащих добровольно вернулись на военную службу после первого СОЧ из-за закона, который восстанавливает социальные гарантии, льготы, продовольственное, денежное и материальное обеспечение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора Саиян Севак.

Он напомнил, что недавно был принят закон, регулирующий порядок освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за совершение СОЧ и дезертирства.

Кроме того, 29 ноября вступил в силу закон о порядке восстановления прохождения военнослужащими военной службы, совершивших указанные виды уголовных правонарушений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСП о фактах СОЧ за рубежом: В ряде стран это не уголовное нарушение, поэтому розыска военных нет

Севак отметил, что по состоянию на настоящее время более 8 тысяч военнослужащих добровольно обратились и вернулись на военную службу.

"Из них, если разграничить: более 5 тысяч военнослужащих возвращено в порядке закона освобождения от уголовной ответственности и более 3 тысяч по второму закону", - добавил он.

Возвращение на службу после СОЧ

28 ноября президент Зеленский подписал закон, позволяющий добровольно и без наказания возвращаться на службу тем, кто впервые совершил СОЧ или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Также сообщалось, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлены со всеми социальными гарантиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие после СОЧ могут вернуться в одну из 17 определенных частей, - Военная служба правопорядка

Автор: 

военнослужащие (6116) Офис Генпрокурора (2463) СОЧ (69)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Онотоль,я посрати не міг нормально,тижнями з рідними не міг зв'язатись на позиціях,а ти Онотоль "з посадки" на "Цензорі"строчиш,з якого дивану роздовбаного ти,диво-онотоль?
показать весь комментарий
05.12.2024 19:25
+2
Вони же розуміють яке відношення до них буде у оточуючих та командирів. Клеймо "Схильний до СЗЧ" це назавжди, тому сидіти їм в посадках без ротацій.
показать весь комментарий
05.12.2024 19:12
+2
отаке як "онотоль" я б своїми руками давив,після всіх поранень та контузій.
показать весь комментарий
05.12.2024 19:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони же розуміють яке відношення до них буде у оточуючих та командирів. Клеймо "Схильний до СЗЧ" це назавжди, тому сидіти їм в посадках без ротацій.
показать весь комментарий
05.12.2024 19:12 Ответить
Онотоль,я посрати не міг нормально,тижнями з рідними не міг зв'язатись на позиціях,а ти Онотоль "з посадки" на "Цензорі"строчиш,з якого дивану роздовбаного ти,диво-онотоль?
показать весь комментарий
05.12.2024 19:25 Ответить
Чого ти так возбудився, що людина не так написала?
показать весь комментарий
05.12.2024 23:28 Ответить
Людина не розуміє про що пише,людині на війні треба побувати,щоб писати таку маячню.
показать весь комментарий
06.12.2024 00:23 Ответить
Сирожа, там де ти вчився я преподавав. (ГСР ОБМП)
показать весь комментарий
06.12.2024 09:27 Ответить
отаке як "онотоль" я б своїми руками давив,після всіх поранень та контузій.
показать весь комментарий
05.12.2024 19:26 Ответить
почни з баканова
показать весь комментарий
05.12.2024 20:23 Ответить
Та ссяв я на Баконова,на тебе та на різних "онотолів".
показать весь комментарий
05.12.2024 20:28 Ответить
тільки не долетіло. сцишся ти може й на мене але під себе. від одного прізвища баканова військовослужбовці не сцються.
показать весь комментарий
05.12.2024 20:32 Ответить
Тупориле,це ти-ссишся,а я -ссю на тебе та на Баконова,ви ніхто для мене,від слова-зовсім.
показать весь комментарий
05.12.2024 21:03 Ответить
Ну ось бачиш ти теж не зрозумів написаного, читай уважно, він пише що СЗЧшники будуть у війську ізгоями, тому мають розуміти і сприймати це як норму.
показать весь комментарий
05.12.2024 23:33 Ответить
Ніхто у війську ніким не буде,прийди туди та подивись що там .
показать весь комментарий
06.12.2024 00:25 Ответить
"Ніхто у війську ніким не буде", - о це ти правильно написав 100%.
Якщо ти не на ТПУ, КСП роти/бата/бригади ти дійсно ніхто.
показать весь комментарий
06.12.2024 09:30 Ответить
Я тобі кажу ще раз-у кожен випадок це окрема історія й ніякого цькування не було й немає й близько,а от ти маячню несеш,"онотоль"-балабол.
показать весь комментарий
06.12.2024 09:44 Ответить
По перше голова вгамуй свої таланти, не міряйся контузіями з незнайомою людиною, для мене війна почалася в січні 2015, для декого тільки в лютому 2022 року. Прийшов у військо воюй, не треба скиглити, злякався ЛБЗ вирішуй питання з начмедом їдь до дому під спідницю.
показать весь комментарий
06.12.2024 09:24 Ответить
Як ти тоді можеш таку маячню нести?
показать весь комментарий
06.12.2024 09:45 Ответить
Це не маячня, це факти, вони ховалися місяцями а зараз прийдуть на посади де тушняк або харч будуть дерібанити, ніт, вони підуть в посадки звідки тікали.
показать весь комментарий
07.12.2024 19:17 Ответить
Ніхто й нікуди не піде,тим паче що після війни буде амністія й це зрозуміло всім,ну можливо окрім таких персонажів типу тебе, але вас зовсім не багато.
показать весь комментарий
07.12.2024 19:33 Ответить
Кумедний ти.
Ставлення до СЗЧшників не змінилося з 2015 року, після повернення вони "служили" на самих віддалених а зараз на самих "горячих" позиціях.
Все як ти кажеш, ніхто й нікуди не піде з СЗЧ, в військо вони повернуться після війни, це правда, вони чекають кінця війни і амністію.
Бачу швидко відповідаєш на мої пости, десь біля інтернету воюєш?
Комбату каву готуй, не пропускай на КСП онлайн-стрими дивитися як хлопці воюють, а то вдома не буде чого дітям розказати.
показать весь комментарий
11.12.2024 07:45 Ответить
Дивний ти,онотоль,то в тебе СЗЧ-шники "на самих горячих позиціях",то вони "в військо не повернуться",все в твоїй голові дурній змішалося,мабуть дуже часто ти на КСП комусь там каву готував,а може й не тільки каву,ну а щодо інтернету,то це вже зовсім якийсь треш,чи ти настільки тупий що не розумієш того,що людина може бути у відпустці,госпіталі,на б/з і так далі...чи ти й вправду такий тупий що цього не розумієш?
показать весь комментарий
11.12.2024 09:21 Ответить
вільний народ вільної країни, правда, вільними тут почуваються далеко не всі, а лише певні касти, наприклад, ті ж прокурори, які оберігають свободи недоторканих
показать весь комментарий
05.12.2024 21:03 Ответить
а скільки не повернулись ми ніколи не дізнаемось
показать весь комментарий
05.12.2024 22:43 Ответить
 
 