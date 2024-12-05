За неделю более 3 тысяч военных после СОЧ добровольно вернулись на службу, - Офис Генпрокурора

С 29 ноября более 3 тысяч военнослужащих добровольно вернулись на военную службу после первого СОЧ из-за закона, который восстанавливает социальные гарантии, льготы, продовольственное, денежное и материальное обеспечение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора Саиян Севак.

Он напомнил, что недавно был принят закон, регулирующий порядок освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за совершение СОЧ и дезертирства.

Кроме того, 29 ноября вступил в силу закон о порядке восстановления прохождения военнослужащими военной службы, совершивших указанные виды уголовных правонарушений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСП о фактах СОЧ за рубежом: В ряде стран это не уголовное нарушение, поэтому розыска военных нет

Севак отметил, что по состоянию на настоящее время более 8 тысяч военнослужащих добровольно обратились и вернулись на военную службу.

"Из них, если разграничить: более 5 тысяч военнослужащих возвращено в порядке закона освобождения от уголовной ответственности и более 3 тысяч по второму закону", - добавил он.

Возвращение на службу после СОЧ

28 ноября президент Зеленский подписал закон, позволяющий добровольно и без наказания возвращаться на службу тем, кто впервые совершил СОЧ или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Также сообщалось, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлены со всеми социальными гарантиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие после СОЧ могут вернуться в одну из 17 определенных частей, - Военная служба правопорядка