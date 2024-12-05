За неделю более 3 тысяч военных после СОЧ добровольно вернулись на службу, - Офис Генпрокурора
С 29 ноября более 3 тысяч военнослужащих добровольно вернулись на военную службу после первого СОЧ из-за закона, который восстанавливает социальные гарантии, льготы, продовольственное, денежное и материальное обеспечение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора Саиян Севак.
Он напомнил, что недавно был принят закон, регулирующий порядок освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за совершение СОЧ и дезертирства.
Кроме того, 29 ноября вступил в силу закон о порядке восстановления прохождения военнослужащими военной службы, совершивших указанные виды уголовных правонарушений.
Севак отметил, что по состоянию на настоящее время более 8 тысяч военнослужащих добровольно обратились и вернулись на военную службу.
"Из них, если разграничить: более 5 тысяч военнослужащих возвращено в порядке закона освобождения от уголовной ответственности и более 3 тысяч по второму закону", - добавил он.
Возвращение на службу после СОЧ
28 ноября президент Зеленский подписал закон, позволяющий добровольно и без наказания возвращаться на службу тем, кто впервые совершил СОЧ или дезертировал.
Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.
Также сообщалось, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлены со всеми социальными гарантиями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо ти не на ТПУ, КСП роти/бата/бригади ти дійсно ніхто.
Ставлення до СЗЧшників не змінилося з 2015 року, після повернення вони "служили" на самих віддалених а зараз на самих "горячих" позиціях.
Все як ти кажеш, ніхто й нікуди не піде з СЗЧ, в військо вони повернуться після війни, це правда, вони чекають кінця війни і амністію.
Бачу швидко відповідаєш на мої пости, десь біля інтернету воюєш?
Комбату каву готуй, не пропускай на КСП онлайн-стрими дивитися як хлопці воюють, а то вдома не буде чого дітям розказати.