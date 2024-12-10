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Российский захватчик горит заживо после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика, атаковав его дроном-камикадзе. Россиянин горел заживо - огонь охватил большую часть его тела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Эскадрон.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Автор: 

армия РФ (19160) ликвидация (3526) 65 ОМБр (32)


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Топ комментарии
+5
Табло якось занадто професійно обсмажується. Дрон видно замовляли коти або дикі кабани.
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10.12.2024 19:10
+3
"Солдат спить - служба йде" - але не цього разу і не землі України!
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10.12.2024 19:13
+2
дикі кабани в майбутньому для вечері смачної навіть навчаться скидати геолокацію для шашличків із скоринкою....
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10.12.2024 19:17
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Табло якось занадто професійно обсмажується. Дрон видно замовляли коти або дикі кабани.
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10.12.2024 19:10 Ответить
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10.12.2024 19:15 Ответить
дикі кабани в майбутньому для вечері смачної навіть навчаться скидати геолокацію для шашличків із скоринкою....
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10.12.2024 19:17 Ответить
Сошел благодатный огонь. Прямо от кабзона
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11.12.2024 09:49 Ответить
"Солдат спить - служба йде" - але не цього разу і не землі України!
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10.12.2024 19:13 Ответить
Він не горить, він денацифікується.
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10.12.2024 20:24 Ответить
Заспиртований в край. Треба меньше пити.
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10.12.2024 20:52 Ответить
Очередная СВОлочь сгорела на работе.
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10.12.2024 21:18 Ответить
Абгарєло тєло маладоє, а во рту дакументы нашлі....
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10.12.2024 23:03 Ответить
Пику насмажило добряче
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10.12.2024 23:53 Ответить
 
 