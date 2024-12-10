Российский захватчик горит заживо после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика, атаковав его дроном-камикадзе. Россиянин горел заживо - огонь охватил большую часть его тела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Эскадрон.

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