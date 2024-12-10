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Российские солдаты решили "спрятаться" от дрона и просто замерли на открытой дороге. ВИДЕО

Двое российских военных, заметив украинский дрон-камикадзе, решили, что их труднее будет заметить в статичном состоянии, чем в движении. Однако, вместо того, чтобы найти укрытие, солдаты просто замерли прямо посреди открытой дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на это, беспилотник таки точно атаковал захватчика прямо в голову.

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Автор: 

армия РФ (19160) ликвидация (3526)


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Топ комментарии
+24
Я Дєрєво! Я Дєрєво! Я Дєрєво... Не повєрілі...
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10.12.2024 22:41
+22
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10.12.2024 23:02
+20
Думав, що натовські "дрони із інтелектом" не помітять орка без інтелекту....
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10.12.2024 22:45
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Я Дєрєво! Я Дєрєво! Я Дєрєво... Не повєрілі...
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10.12.2024 22:41 Ответить
Бо стовбур був, а листя - ні.
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10.12.2024 22:44 Ответить
не було білого листя і не підняв "білі рученьки"
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10.12.2024 22:47 Ответить
треба було разом стояти, щоб подумали, що то ліс
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11.12.2024 07:34 Ответить
А вдоль дарогі мьортвиє с косамі стаят... І тішина!
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11.12.2024 09:29 Ответить
"я дерево...не поверили". Почему не поверили, просто проверили! И таки да, немного таки дубовый оказался, вон, и горит как положено дубу
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11.12.2024 09:41 Ответить
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11.12.2024 09:58 Ответить
Каzапня має здихати в муках.
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10.12.2024 22:43 Ответить
Думав, що натовські "дрони із інтелектом" не помітять орка без інтелекту....
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10.12.2024 22:45 Ответить
Другий, ****, живий остався. Розкаже своїм, що під дерево закосить невийде.
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10.12.2024 22:55 Ответить
Почнуть під великий камень
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10.12.2024 23:12 Ответить
Ступор
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10.12.2024 22:59 Ответить
Можливо, "під кайфом".
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11.12.2024 09:46 Ответить
розвел лоха, той що бачив казав: улібайся та не рухайся нас знімають)))
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10.12.2024 22:59 Ответить
Ну, що сказати. Коли вони лежать нерухомо або вдають що застрелились це ж спрацьовувало.
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10.12.2024 23:02 Ответить
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10.12.2024 23:02 Ответить
пісня Вінні Пуха : - Я маленькая тучка, я зовсім не ведмідь...
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11.12.2024 00:04 Ответить
Яке дурне... Але було весело.
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10.12.2024 23:11 Ответить
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10.12.2024 23:15 Ответить
Той другий орк підказав салабону як обдурити дрон, щоб самому вижити.
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10.12.2024 23:37 Ответить
Ваську убили.. Ваську...))))
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10.12.2024 23:45 Ответить
шлангом прикинувся
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10.12.2024 23:54 Ответить
Бабуся приїхала!)
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11.12.2024 01:05 Ответить
Заканчивался третий год демилитаризации Украины...
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11.12.2024 02:16 Ответить
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11.12.2024 12:35 Ответить
тут навіть шнобелівська премія засмутилася.
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11.12.2024 02:46 Ответить
вони б щє кацапнявого аквафреша піднялі і змусили його застигти і не теребанькати по вітру, шо би оператор дрону не помітив
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11.12.2024 04:33 Ответить
Вони поспорили - кого дрон обере
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11.12.2024 07:53 Ответить
і сім'я переможця отримує білу Ладу!😃
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11.12.2024 08:38 Ответить
- Мужики, сейчас Димон придет: с кем из нас он первым поздоровается, тот - лох!
- Пацаны, всем привет!
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11.12.2024 10:54 Ответить
Вони що -- уявили себе в Парку Юрського періоду? Коли вважали, що завмерши, можна врятуватися від тиранозавру
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11.12.2024 12:34 Ответить
Це не комп.ютерна гра!
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11.12.2024 13:19 Ответить
 
 