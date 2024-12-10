Российские солдаты решили "спрятаться" от дрона и просто замерли на открытой дороге. ВИДЕО

Двое российских военных, заметив украинский дрон-камикадзе, решили, что их труднее будет заметить в статичном состоянии, чем в движении. Однако, вместо того, чтобы найти укрытие, солдаты просто замерли прямо посреди открытой дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на это, беспилотник таки точно атаковал захватчика прямо в голову.

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