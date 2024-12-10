Воины Ингулецкой бригады ликвидировали более 10 российских пехотинцев. ВИДЕО
Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ликвидировали более 10 российских пехотинцев точными сбросами боеприпасов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Бутусов Плюс опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.
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