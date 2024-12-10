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Новости Видео Война
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Воины Ингулецкой бригады ликвидировали более 10 российских пехотинцев. ВИДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ликвидировали более 10 российских пехотинцев точными сбросами боеприпасов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Бутусов Плюс опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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Автор: 

армия РФ (19160) ликвидация (3526)


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ліквідували більше ніж 10 російських піхотинців
Одинадцять чи лише десять з половиною?
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10.12.2024 21:26 Ответить
Піди порахуй. І це я ще не матюкаюся.
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10.12.2024 21:30 Ответить
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10.12.2024 21:33 Ответить
...орк вирішував на яку ногу, на ліву чи на праву, накласти жгут і вирішив накласти жгут (китайський) на шию...
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10.12.2024 21:41 Ответить
Get busy now 😁
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10.12.2024 21:42 Ответить
Гарно!
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10.12.2024 22:58 Ответить
Как вообще в такм виде можно на улицу виходить?!..стид и позор!
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10.12.2024 23:45 Ответить
Ничего, бабы еще нарожают. Интересно, они умеют рожать быстрее, чем ВСУ отправляет СВОлочей на концерн кобзона?
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11.12.2024 02:20 Ответить
 
 