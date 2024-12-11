"Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта, оставив его "без прикрытия" - с голым задом вверх. ВИДЕО 18+
Воины 414-го отдельного полка "Птахи Мадяра" ликвидировали 31 российского захватчика сбросами боеприпасов в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Мадяр" написал в своем телеграм-канале и показал соответствующее видео.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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Навіть можна використовувати дане відео у навчальних цілях.
Раджу усім передивитись повністю.