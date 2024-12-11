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Новости Видео Война
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"Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта, оставив его "без прикрытия" - с голым задом вверх. ВИДЕО 18+

Воины 414-го отдельного полка "Птахи Мадяра" ликвидировали 31 российского захватчика сбросами боеприпасов в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Мадяр" написал в своем телеграм-канале и показал соответствующее видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Российские солдаты решили "спрятаться" от дрона, замерев на открытой дороге. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19160) ликвидация (3526)


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Топ комментарии
+25
Дуже корисна науково-популярна лекція. Залітає на одному диханні. Радив би включити в обов'язкову шкільну програму. Мадяр неперевершений що в роботі, що в стильному донесенні інформації. Слава ЗСУ! З такими хлопцями перемога невідворотна, як і занепад зеленого бидла.
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11.12.2024 00:26
+11
Шедеврально...
Навіть можна використовувати дане відео у навчальних цілях.
Раджу усім передивитись повністю.
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11.12.2024 00:35
+10
Жодному кацапу не сховатись від пильного ока славетних Птахів Мадяра.
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11.12.2024 00:46
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Дуже корисна науково-популярна лекція. Залітає на одному диханні. Радив би включити в обов'язкову шкільну програму. Мадяр неперевершений що в роботі, що в стильному донесенні інформації. Слава ЗСУ! З такими хлопцями перемога невідворотна, як і занепад зеленого бидла.
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11.12.2024 00:26 Ответить
гарно...на ніч саме то...)))
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11.12.2024 00:33 Ответить
Шедеврально...
Навіть можна використовувати дане відео у навчальних цілях.
Раджу усім передивитись повністю.
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11.12.2024 00:35 Ответить
вражає точність попадання
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11.12.2024 00:41 Ответить
вночі вітру немає.... Куди цілиш - туди і попаде! Там у Мадяра "леви" в прицілюванні!
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11.12.2024 11:29 Ответить
Жодному кацапу не сховатись від пильного ока славетних Птахів Мадяра.
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11.12.2024 00:46 Ответить
"Заготскот" від Птахів! Їм би з десяток Лансерів...
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11.12.2024 01:03 Ответить
Коментатору Оскара у студію ...
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11.12.2024 01:30 Ответить
Підгорівший пердяк.
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11.12.2024 01:49 Ответить
Давно такого удовольствия не получал. Придется задонатить )
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11.12.2024 02:07 Ответить
Браво. Спокійне, методичне знищення орківської нечисті. Роздача передноворічних запальних підарунків.
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11.12.2024 02:23 Ответить
 
 