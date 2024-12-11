Житель российского Брянска восторженно наблюдает за взрывами: "О! #бать! О! #баный в рот! Да, ну, нах#й!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой житель российского Брянска снимает взрывы и пожар в городе после атаки дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно огромный огненный столб и слышна нецензурная реакция россиянина.
Внимание! Нецензурная лексика!
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Дісно африканець. З Північної Нігерії
"верните изЫк пушкина-толстоевского взад" - взывали Цивилизованный Мир кацапские свинособаки, они же - обезьяны с гранатами...
- Есть пить?
- Пить есть, есть нету.
звикайте , кляті кацапури , до такого життя