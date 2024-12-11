Житель российского Брянска восторженно наблюдает за взрывами: "О! #бать! О! #баный в рот! Да, ну, нах#й!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель российского Брянска снимает взрывы и пожар в городе после атаки дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно огромный огненный столб и слышна нецензурная реакция россиянина.

Внимание! Нецензурная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников. ВИДЕО