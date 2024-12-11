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Житель российского Брянска восторженно наблюдает за взрывами: "О! #бать! О! #баный в рот! Да, ну, нах#й!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель российского Брянска снимает взрывы и пожар в городе после атаки дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно огромный огненный столб и слышна нецензурная реакция россиянина.

Внимание! Нецензурная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников. ВИДЕО

Автор: 

Брянск (115) пожар (5938) дроны (3887)


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Топ комментарии
+58
скрепний, вісокадуховний, праваславний каментарій ...
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11.12.2024 09:26
+35
Це в них так і моляться напевно,слуги сатани
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11.12.2024 09:26
+25
Одразу видно: потомки Пушкіна, Толстого, Лєрмонтова...
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11.12.2024 09:38
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скрепний, вісокадуховний, праваславний каментарій ...
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11.12.2024 09:26 Ответить
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11.12.2024 09:43 Ответить
Велик и могуч Рюсске Языг!
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11.12.2024 10:35 Ответить
Это так милое французское слово "минет" своими языками испоганить
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11.12.2024 11:23 Ответить
Це в них так і моляться напевно,слуги сатани
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11.12.2024 09:26 Ответить
Радості повні штани!
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11.12.2024 09:28 Ответить
Здивування по кацапські… богатий расейский язік…
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11.12.2024 09:31 Ответить
…вілікій і маґучій…
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11.12.2024 09:33 Ответить
Пушкин гордится потомками!
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11.12.2024 09:31 Ответить
взагалі то пушкин африканец....
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11.12.2024 09:35 Ответить
Народження: 6 червня 1799 р., https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=636238c710bc0fc7&sxsrf=ADLYWIIpztGyR-RSdia-weIwp-yrcMD3yw:1733906775996&q=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&si=ACC90nyvvWro6QmnyY1IfSdgk5wwjB1r8BGd_IWRjXqmKPQqm_o1lMR1KoZuPwIelsM_gY3sSDDzwyTGzjhoehHq-LDchQiMhia53W9DsXo5RKTlv2QeYSrY0ZCccoApETfjMfrPdvGtvheELkfMwyF9wezmhMbXqoAhFwIPNsVvp9PJhO7SMdhD2gYWnIth3EYpL29Ynb2w&sa=X&ved=2ahUKEwirxdOLqp-KAxWS0wIHHb6QFXQQmxMoAHoECBIQAg Москва, Росія

Дісно африканець. З Північної Нігерії
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11.12.2024 10:47 Ответить
Его дед, как утверждают злые изыки, был эфиопом по кликухе "Абрам Ганнибал").
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11.12.2024 13:17 Ответить
Дід не народжував. Решта предків скрєпні рузьґе.
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11.12.2024 16:10 Ответить
а, що на болотах нігер не міг народитись?
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11.12.2024 13:35 Ответить
Чого ж не міг? Раніше кацапи були більш толерантними.
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11.12.2024 13:37 Ответить
Та це ще не *****, чекай чекай.....
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11.12.2024 09:35 Ответить
У цьому короткому та шедевральному вислові - уся росія!
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11.12.2024 09:35 Ответить
Одразу видно: потомки Пушкіна, Толстого, Лєрмонтова...
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11.12.2024 09:38 Ответить
і Достоєвського
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11.12.2024 10:00 Ответить
Ушлёпок недоделанный в восторге..😅😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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11.12.2024 09:40 Ответить
ми теж радіємо разом з ним... й можемо повторити, якщо це так подобається...
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11.12.2024 09:41 Ответить
Возгораніє сухой трави, расходімся...
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11.12.2024 09:49 Ответить
Вон как нравится , надо повторить.
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11.12.2024 09:51 Ответить
Висакадуховний ізик Пушкіна і Тургенєва
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11.12.2024 09:53 Ответить
Радіє, мабудь
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11.12.2024 10:05 Ответить

"верните изЫк пушкина-толстоевского взад" - взывали Цивилизованный Мир кацапские свинособаки, они же - обезьяны с гранатами...
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11.12.2024 10:11 Ответить
3 10 слів - 9 матюків! 😁
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11.12.2024 10:15 Ответить
В перекладі з мови аборегенів, цей індівідум сказав: - Красота то какая.
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11.12.2024 10:27 Ответить
Па руське шпарит
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11.12.2024 10:34 Ответить
Языковой «взрыв» для иностранца:
- Есть пить?
- Пить есть, есть нету.
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11.12.2024 10:38 Ответить
А вставні слова де ж?
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11.12.2024 12:10 Ответить
явно цього кацапа на ..лєбєдіноє озєро.. в ..большой тєатр.. ***** не запросить поки й подохне . а як ***** здохне то кацапам крутитимуть по всіх аналах оте ..озєро.. будуть до культури привчати
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11.12.2024 11:01 Ответить
На чістом ісконном язике. Ні аднаво іностранново словєчка!
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11.12.2024 11:07 Ответить
Как говорил покойный Миша Задорнов - "Только наш человек может, стоя на берегу реки, от восхищения материться на лунную дорожку". Это все было так пока украинцы не придумали бить дронами по нефтебазам, теперь русскому человеку дополнительно есть чем восхищаться.
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11.12.2024 11:19 Ответить
З біографії середнєстатистичного русскаго " хадить ,пить, курить и ругаться матам я начал аднавременна"
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11.12.2024 11:22 Ответить
Кацапу не сподобались вибухи і пожежа
звикайте , кляті кацапури , до такого життя
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11.12.2024 11:26 Ответить
Навпаки сподобались. Урізноманітнили нудне життя.
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11.12.2024 16:13 Ответить
Очень информативное сообщение членам стада.
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11.12.2024 13:21 Ответить
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11.12.2024 15:41 Ответить
 
 