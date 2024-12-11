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В Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников. ВИДЕО

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о сбитии 10 беспилотников над Брянской областью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружено и уничтожено десять БпЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

В то же время в соцсетях распространяют видео пожара в Брянске и сообщают о серии взрывов.

Читайте: Украина выпустила 8 ракет ATACMS по складу в Брянский области, Россия перехватила только 2, - Reuters

Автор: 

беспилотник (3576) Брянск (115) взрыв (6733)


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Топ комментарии
+10
Доброго вечора, ми з України!)))
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11.12.2024 02:00
+5
https://t.me/Ol_Sharp/21025 Олег Шарп:
"У Брянську після серії вибухів палає нафтобаза «Транснєфті».
Відео не ставлю, бо росіяни не вміють мовчки спостерігати за такою красою, а у черговий раз слухати російські матюки - воно вам треба?
UPD. Там ще Таганрог наші трошки накрили. Ну, як трошки... Гарно покоцали Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва."
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11.12.2024 10:24
+2
А одинадцятий зробив свою справу!
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11.12.2024 01:43
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А одинадцятий зробив свою справу!
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11.12.2024 01:43 Ответить

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11.12.2024 01:49 Ответить
Трави... Трави... ВВ©
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11.12.2024 02:00 Ответить
Доброго вечора, ми з України!)))
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11.12.2024 02:00 Ответить
через тиждень, як все довибухає і дощі? - стухне
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11.12.2024 02:53 Ответить
Кацапи вже визнали, що ушкоджено підпріємсьтво, але яке?
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11.12.2024 03:11 Ответить
ну шо за розумні обломки всіх збитих кацапнею українських беспілотників?
в куди треба в туди і лягають 🤣
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11.12.2024 04:49 Ответить
Комарині укуси. Від цього бензину не стане менше, а по енергетиці бити ніхто не збирається.
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11.12.2024 05:56 Ответить
Тем более по силовым подстанциям Курской а АЭС и Подмосковья.
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11.12.2024 06:10 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/21025 Олег Шарп:
"У Брянську після серії вибухів палає нафтобаза «Транснєфті».
Відео не ставлю, бо росіяни не вміють мовчки спостерігати за такою красою, а у черговий раз слухати російські матюки - воно вам треба?
UPD. Там ще Таганрог наші трошки накрили. Ну, як трошки... Гарно покоцали Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва."
показать весь комментарий
11.12.2024 10:24 Ответить
 
 