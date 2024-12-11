В Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников. ВИДЕО

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о сбитии 10 беспилотников над Брянской областью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружено и уничтожено десять БпЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

В то же время в соцсетях распространяют видео пожара в Брянске и сообщают о серии взрывов.

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