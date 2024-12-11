В Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников. ВИДЕО
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о сбитии 10 беспилотников над Брянской областью.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружено и уничтожено десять БпЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
В то же время в соцсетях распространяют видео пожара в Брянске и сообщают о серии взрывов.
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в куди треба в туди і лягають 🤣
"У Брянську після серії вибухів палає нафтобаза «Транснєфті».
Відео не ставлю, бо росіяни не вміють мовчки спостерігати за такою красою, а у черговий раз слухати російські матюки - воно вам треба?
UPD. Там ще Таганрог наші трошки накрили. Ну, як трошки... Гарно покоцали Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва."