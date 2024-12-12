Сырский отметил профессионализм бойцов 425-й ОШБ "Скала", уничтожающих оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО+ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил профессионализм воинов 425-й ОШБ "СКАЛА".

Об этом защитники сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сырский дал высокую оценку действиям командования батальона и поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач на важных участках фронта. Там где работает "СКАЛА" - врагу всегда трудно.



Наши хлопцы - герои, которые ежедневно приближают победу Украины. Спасибо вам за защиту. Слава Украине", - рассказали бойцы.

Ранее воины публиковали видео, на которых показывают, как отражают наступление российских оккупантов на Покровск, а также уничтожают целые группы рашистов под Новогродовкой.

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