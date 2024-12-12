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Сырский отметил профессионализм бойцов 425-й ОШБ "Скала", уничтожающих оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО+ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил профессионализм воинов 425-й ОШБ "СКАЛА".

Об этом защитники сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Сирський відзначив професіоналізм бійців 425 ОШБ "Скала"

"Сырский дал высокую оценку действиям командования батальона и поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач на важных участках фронта. Там где работает "СКАЛА" - врагу всегда трудно.

Наши хлопцы - герои, которые ежедневно приближают победу Украины. Спасибо вам за защиту. Слава Украине", - рассказали бойцы.

Ранее воины публиковали видео, на которых показывают, как отражают наступление российских оккупантов на Покровск, а также уничтожают целые группы рашистов под Новогродовкой.

Читайте также: На Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником, - Сырский

Автор: 

Александр Сырский (583) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+7
КАжуть там біда - наші без бою покинули окопи на висоті і тепер в низині - в болоті - під дронами - саперними лопатками риють окопи - Бутусов
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12.12.2024 09:56
+6
вчора Стерненко розповів які професіонали в командуванні на тому напрямку.
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12.12.2024 09:54
+5
так героїчно виправляючи проїйоби Сирського
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12.12.2024 09:57
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вчора Стерненко розповів які професіонали в командуванні на тому напрямку.
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12.12.2024 09:54 Ответить
алаверди - бійці "Скали" відзначили повну жопу просирського...

.
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12.12.2024 13:21 Ответить
КАжуть там біда - наші без бою покинули окопи на висоті і тепер в низині - в болоті - під дронами - саперними лопатками риють окопи - Бутусов
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12.12.2024 09:56 Ответить
Взагалі скала українською - скеля.
Але ж мова не на часі.
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12.12.2024 09:57 Ответить
І Верховний вже вітається замість "Слава Україні!" "здоров'я бажаю" (здравія желаю). Це вже вектор на звернення товариш (таваріщь)?
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12.12.2024 10:32 Ответить
так героїчно виправляючи проїйоби Сирського
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12.12.2024 09:57 Ответить
Юрій Бутусов:

"Біля Покровська побудували ключовий нарешті гарний укрепрайон за декілька десятків мільйонів гривень, але забулись туди відправити солдатів. Тепер побудований нами укрепрайон зайняли росіяни".
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12.12.2024 10:07 Ответить
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12.12.2024 10:13 Ответить
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12.12.2024 10:14 Ответить
Скала-це жопа.
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12.12.2024 10:09 Ответить
Чому воно радіє і либиться? Щоденно окупованим українським містам і селам?

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12.12.2024 10:10 Ответить
Сирськома та Баргилевичу хоч сказали - за кого вони?
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12.12.2024 10:36 Ответить
 
 