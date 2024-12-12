Сырский отметил профессионализм бойцов 425-й ОШБ "Скала", уничтожающих оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО+ФОТО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил профессионализм воинов 425-й ОШБ "СКАЛА".
Об этом защитники сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сырский дал высокую оценку действиям командования батальона и поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач на важных участках фронта. Там где работает "СКАЛА" - врагу всегда трудно.
Наши хлопцы - герои, которые ежедневно приближают победу Украины. Спасибо вам за защиту. Слава Украине", - рассказали бойцы.
Ранее воины публиковали видео, на которых показывают, как отражают наступление российских оккупантов на Покровск, а также уничтожают целые группы рашистов под Новогродовкой.
Топ комментарии
+7 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий12.12.2024 09:56
+6 krot_lub
показать весь комментарий12.12.2024 09:54
+5 Roman Stambul
показать весь комментарий12.12.2024 09:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Але ж мова не на часі.
"Біля Покровська побудували ключовий нарешті гарний укрепрайон за декілька десятків мільйонів гривень, але забулись туди відправити солдатів. Тепер побудований нами укрепрайон зайняли росіяни".