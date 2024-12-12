Оккупант-мародер волнуется за ворованное имущество: "Пойду дальше мародерить. Коробку заберу, пока никто не утащил". ВИДЕО

Оккупант Алексей Пистогов опубликовал видеозапись, на которой рассказывает о грабеже захваченного населенного пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана в гаражах, двери и стены которых уже разбиты. Пистогов волнуется за коробку с ценными вещами, которые он там оставил, и жалуется, что ее могут раньше забрать мародеры-соратники.

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