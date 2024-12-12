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Новости Видео Война
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Оккупант-мародер волнуется за ворованное имущество: "Пойду дальше мародерить. Коробку заберу, пока никто не утащил". ВИДЕО

Оккупант Алексей Пистогов опубликовал видеозапись, на которой рассказывает о грабеже захваченного населенного пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана в гаражах, двери и стены которых уже разбиты. Пистогов волнуется за коробку с ценными вещами, которые он там оставил, и жалуется, что ее могут раньше забрать мародеры-соратники.

Смотрите также: Оккупанты мародерят в гаражах оккупированного Селидово на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19168) мародерство (461) уничтожение (6892)


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Топ комментарии
+18
Ну чьто дамбаситы, дождались своих рузких братьев-асвабадителей? Ето ведь они не проклятых америкосов и не Сороса грабят а вас дебилов тупоголовых
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12.12.2024 10:37
+15
Добре, що рило засвітив. Ще й хизується...щоб його порвало від тих консерв.
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12.12.2024 10:18
+15
От воно справжнє обличчя рускава міра і рускіх, про який балет, культуру та інший непотріб...
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12.12.2024 10:29
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Добре, що рило засвітив. Ще й хизується...щоб його порвало від тих консерв.
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12.12.2024 10:18 Ответить
армия узкой федерастии - армия бомжей-людоедов...
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12.12.2024 10:19 Ответить
От воно справжнє обличчя рускава міра і рускіх, про який балет, культуру та інший непотріб...
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12.12.2024 10:29 Ответить
ублюдки
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12.12.2024 10:31 Ответить
Ну чьто дамбаситы, дождались своих рузких братьев-асвабадителей? Ето ведь они не проклятых америкосов и не Сороса грабят а вас дебилов тупоголовых
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12.12.2024 10:37 Ответить
Це дно!!!
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12.12.2024 11:13 Ответить
На этом стояли и будут стоять нарабсейские епеня.
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12.12.2024 12:29 Ответить
ЗЫ... Пранцi тих кацапiв поiдом iли б , та й не переставали б.
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12.12.2024 12:33 Ответить
а 'обратно' - тіко йух в сраку !
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12.12.2024 13:29 Ответить
Себе на поминки собирает 💀
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12.12.2024 13:34 Ответить
Ну що тут скажеш- черговий кацапський гандон...
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12.12.2024 20:24 Ответить
зеленi i асвабадiтелi марадьорять по рiзнi боки лiнii бойового зiткнення
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13.12.2024 01:24 Ответить
Пів країни сиділо чи сидить олна третина їх утримує в тюрмах і маленька купка КРОВОСІСІВобдиоає їх а воно шука в інших країнах винуватців того що погано живе і ліза щоб вбити і забрати а потім пропити награбоване і це з давніх часів працювать не хочу і не вмію візьму дубину і заберу
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26.12.2024 09:48 Ответить
 
 