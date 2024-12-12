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Бойцы бригады НГУ "Спартан" уничтожили FPV-расчет оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении аэроразведчики 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" осуществили успешную операцию по уничтожению вражеской позиции, откуда российские оккупанты запускали дроны-камикадзе для атак на Силы обороны Украины.

Соответствующее видео было опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Благодаря эффективной работе разведчиков было точно установлено местонахождение врага.

Для уничтожения цели в небо поднялись дроны бригады "Спартан", которые с высокой точностью ликвидировали вражеский FPV-расчет. После этого по оккупантам нанесла мощный удар артиллерия, окончательно уничтожая вражеские силы и их оборудование.

Смотрите также: Вражеский квадрокоптер взрывается после атаки украинского дрона-сеткомета. ВИДЕО

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Запорожская область (3072) Национальная гвардия (2114) дроны (3896)


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Хороший був "приліт" по оркодронарям - аж рами вікон із хатинки повилітали!
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12.12.2024 22:31 Ответить
 
 