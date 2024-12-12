Бойцы бригады НГУ "Спартан" уничтожили FPV-расчет оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
На Запорожском направлении аэроразведчики 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" осуществили успешную операцию по уничтожению вражеской позиции, откуда российские оккупанты запускали дроны-камикадзе для атак на Силы обороны Украины.
Соответствующее видео было опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Благодаря эффективной работе разведчиков было точно установлено местонахождение врага.
Для уничтожения цели в небо поднялись дроны бригады "Спартан", которые с высокой точностью ликвидировали вражеский FPV-расчет. После этого по оккупантам нанесла мощный удар артиллерия, окончательно уничтожая вражеские силы и их оборудование.
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Viktor Lukiianchuk
показать весь комментарий12.12.2024 22:31 Ответить Мне нравится 3
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