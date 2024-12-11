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Новости Видео Война
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Вражеский квадрокоптер взрывается после атаки украинского дрона-сеткомета. ВИДЕО

Оператор дрона-ситкомета из 20-го отдельного полка беспилотных систем уничтожил вражеский квадрокоптер в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной атаки украинского воина и взрыв в воздухе боеприпаса, которым был вооружен вражеский беспилотник.

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Автор: 

армия РФ (19160) уничтожение (6887) Донецкая область (9603) 54 отдельная мехбригада (183) дроны (3887)


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Топ комментарии
+6
Термобаричне щось було ?
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11.12.2024 13:51
+2
катапульта спрацювала ?
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11.12.2024 13:57
+1
Ага, гнома-московита, пілота кацапського дрона, катапультувало
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11.12.2024 15:53
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Термобаричне щось було ?
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11.12.2024 13:51 Ответить
терміт
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11.12.2024 16:38 Ответить
катапульта спрацювала ?
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11.12.2024 13:57 Ответить
Ага, гнома-московита, пілота кацапського дрона, катапультувало
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11.12.2024 15:53 Ответить
дуже міцний дрон виявився. Це на землі був вибух
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11.12.2024 14:57 Ответить
Схоже на те що встиг скинути.....
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11.12.2024 15:57 Ответить
навряд, замкнуло підривач і бабахнув
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11.12.2024 16:19 Ответить
Ви що, не бачите що уламки розлітаюсься "у всі боки" - в тому числі донизу, бо вибух у повітрі.
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11.12.2024 16:47 Ответить
не хочу робити серію скриншотів, зробить швидкість відео 0,25 і насолоджуйтесь цілим падаючим дроном. Дрон встиг скинути вибухівку і був зафільмований падаючим на фоні вибуху на землі. Навіть усі лопаті на місці.
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11.12.2024 17:13 Ответить
Пicля вибуху дрон був ще цiлий. Нажаль схоже що то був вибух на землi...
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11.12.2024 17:08 Ответить
 
 