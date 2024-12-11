Вражеский квадрокоптер взрывается после атаки украинского дрона-сеткомета. ВИДЕО
Оператор дрона-ситкомета из 20-го отдельного полка беспилотных систем уничтожил вражеский квадрокоптер в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной атаки украинского воина и взрыв в воздухе боеприпаса, которым был вооружен вражеский беспилотник.
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