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Воин батальона К-2 54 ОМБр отразил атаку штурмовой группы врага, которая состояла из шести оккупантов. ВИДЕО

Боец батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы с позывным "Кум" проявил большой героизм, самостоятельно противостоя штурмовой группе российских военных. В этом бою он отразил атаку значительно более многочисленного противника, нанеся им потери и заставив отступить.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал подразделения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны-камикадзе бойцов 24 ОМБр уничтожили три танка, БМД-4, БМП-3 и МТЛБ оккупантов в Часовом Яру. ВИДЕО

Автор: 

штурм (518) уничтожение (6864) 54 отдельная мехбригада (182)


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Топ комментарии
+75
такий героїзм зазвичай є наслідком чийогось пройобу, причому на найвищому рівні держави.
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24.11.2024 13:33
+54
На таких Героях і тримається майбутнє. Шана!
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24.11.2024 13:31
+48
а решта де ?
де сержант, старший сержант? про Афіцерів я мовчу .... вони на безпечному місці ... км 15-20

Красавчику шана та повага.
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24.11.2024 13:37
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На таких Героях і тримається майбутнє. Шана!
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24.11.2024 13:31 Ответить
такий героїзм зазвичай є наслідком чийогось пройобу, причому на найвищому рівні держави.
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24.11.2024 13:33 Ответить
Це пройоб Махно, яеий сдав країну більшовикам.
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24.11.2024 13:55 Ответить
Да й Грушевський не краще був
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24.11.2024 13:58 Ответить
якби не Махно, то досі жили б в імпєрії романових : саме Махно зупинив похід дєнікіна на москву

може це Петлюра не зумів залучити Махна в процес ?
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24.11.2024 14:06 Ответить
якби не Махно, вже були в НАТО.
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24.11.2024 14:20 Ответить
У Махно така ж каша в голові була,як у 73 процентів наших виборців.
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24.11.2024 16:19 Ответить
Хмельницького.
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24.11.2024 15:12 Ответить
Ні це отаман Сірко і зрадник Брюховецький. Сірко напав на Крим в той час коли козацько-татарські війська Виговського добивали московитів під Конотопом, чим зруйнував союз з татарами і примусив їх повертатись в Крим. Брюховецький на Чорній Раді 1663 за московські гроші обрався гетьманом, і підписав все що просили москалі, зробивши замість військового союзу Гетьманщину залежною державою. Звісно отримав за це маєток під Москвою, боярський титул і в дружини боярську доньку
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24.11.2024 16:24 Ответить
Это ***** ваших мамы с папой, проголосивших за сцыкретаря кпу, в 1991 году, вместо того, что бы выбрать человека положившего жизнь служению Украине.
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24.11.2024 16:37 Ответить
ваших
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24.11.2024 17:50 Ответить
Мои, и я сам, голосовали за Черновола.
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24.11.2024 19:43 Ответить
нет, ваши голосовали за сцікритаря клу
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25.11.2024 10:43 Ответить
Та про Хмельницького годі і говорити.
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24.11.2024 14:03 Ответить
Міняти назви міст,вулиць -треба було починати з Хмельницького..
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24.11.2024 14:23 Ответить
Никак не могу понять, как выродок кинувший Украину под молотки на 300 лет, по прежнему считается народным героем, чьим именем, кроме улиц и городов, названа одна из высочайших наград государства
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24.11.2024 16:39 Ответить
то не він кидав а мудрий наріт
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24.11.2024 17:52 Ответить
Нарiд йшов за мудрим гетманом. А гетман, выродок, пошел и лег под маскву...
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24.11.2024 19:44 Ответить
Коли вождь веде свій народ не туди, то проклятий не лише вождь, а і народ. Кажуть так у біблії написано.
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24.11.2024 21:35 Ответить
то не він йшов а мудрий наріт, А за нарітом гетьман
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25.11.2024 10:41 Ответить
а решта де ?
де сержант, старший сержант? про Афіцерів я мовчу .... вони на безпечному місці ... км 15-20

Красавчику шана та повага.
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24.11.2024 13:37 Ответить
решта каже, що їх в бусік пхають..
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24.11.2024 13:41 Ответить
нажаль, коли багато бійців з "бойовим духом" втікли до Чехії та Німетчини ... та там нас морально підтримують ......
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24.11.2024 14:05 Ответить
це так... але не завжди навіть морально підтримують..
що це за громадяни своєї країни, хзн..

головне, що головні корупціонери виїхали,..
і корупції в Україні вже нема
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24.11.2024 14:25 Ответить
Скільки треба набрати рембів без броніків і касок, щоб зупинити, а потім і відбити орду за кордони 91-го року? А, ікспєрд?
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24.11.2024 16:51 Ответить
влучне запитання...це й є причина того що ворог шаленими темпами просувається на Сході, в окопі один боєць, на якого пре десяток кацапів, а за 10-15 км від того окопу сидять сержанти, лейтенанти, далі за 40 км підполковники, полковники...
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24.11.2024 15:06 Ответить
Решта де? Тут они все, ждут пока Квартал мобилизуется, потом пойдут, сразу.
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24.11.2024 16:42 Ответить
Спочатку квартал потім и "диванные войска" підтягнуться.

Привезут Вони з USA https://pikabu.ru/story/otvet_na_post_mechta_kombata_mnogotselevoy_takticheskiy_radar_9228387 многоцелевые тактические радары тактически кушетно-эсперного типа ближнего и дальнего радиуса действия. и сразу.....
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24.11.2024 18:33 Ответить
То у вас весь США чешется или только ОлегК? Если только я, то к вашему сведению моя война закончилась в декабре 83 года.
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24.11.2024 19:47 Ответить
если ваша война закончилась в декабре 83 года, чого вас турбує "Решта де" ?

Можливо Квартал чекає поки ОПеЗеЖе та Медвейчужуйки мобілізуються , вони ж не зникли....
Вони ж були за Україну десь там .... глубоко глубоко
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25.11.2024 13:43 Ответить
Ну не треба, лейтенанти та старші лейтенанти теж можуть бути на лбз
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24.11.2024 22:06 Ответить
Поповнення цьому воіну підтягують?
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24.11.2024 13:39 Ответить
За чиїмось героїзмом - завжди чийсь "пр@***".
І дронщики - молодці. Не дозволили герою стати "посмертному".
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24.11.2024 13:39 Ответить
та тільки на хоробрості таких воїнів та мистецтві дронщиків яке ми кожен день бачимо на відео фронт досі не під Дніпром....Чи хтось думав що то потужні Плани Сонцесяйного зупиняють досі ворога????
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24.11.2024 15:17 Ответить
Найпотужніша зброя Найвеличнішого -Неперевершені Відосікі!
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24.11.2024 15:24 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍
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24.11.2024 13:42 Ответить
Кум молодець.Випадково чи свідомо зайняв позицію так,що кацапи опинились перед ним в ряд і не могли скористатись чисельною перевагою(скоріше заважали один одному).Але в мене виникає питання-чому відбивати штурм пішов всього один наш боєць?Бо так завжди трапляється,що героїзм потрібен щоб прикрить чийсь про...йб
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24.11.2024 13:43 Ответить
Кум не відступив, не злякався чисельної переваги ворога. Діяв сміливо і правильно.
Але ті, хто допустив висування штурмової групи ворога на відстань кидка гранати проти одного нашого бійця мабуть повинні зайняти його місце в окопі.
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24.11.2024 16:07 Ответить
Он то герой, но вопрос к командованию почему он оказался на позиции один и почему наши дронщики и арта подпустила групу рашистов к нашим позициям? После таких видео нужно снимать с должности офицера командовавшего етим участком фронта и отправлять его самого в окопы на 0
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24.11.2024 13:44 Ответить
А чи не почати з верховного
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24.11.2024 13:51 Ответить
А хто ж тоді буде гундосики знимкувати?!
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24.11.2024 22:26 Ответить
если бы ты смотрел видео к-2 с их канала от понимал бы что арта там не очень и дроны в основном сбросы
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24.11.2024 14:06 Ответить
А чего Воин без броника,шлема,разгрузки с бк и гранатами?Магазины достаёт из кармана.Ок,броник снял для мобильности,а как с остальным быть?
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24.11.2024 13:57 Ответить
В футболці, без броні, без каски - явно через чийсь про..об несподівано п.дори зайшли туди, де їх взагалі не чекали. У бійця сталеві яйця, добре що мав БК і вчасно дронщики долучилися.
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24.11.2024 13:59 Ответить
Оце і є міцний господар (ні в якому випадку не плутати з "крєпкім хазяйствєнікам"!). Зайвий магазин у кишені - ніколи не зайвий!.
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24.11.2024 14:47 Ответить
Ну да Батальйон, а воїн один проти шести ..Це печально бо комплектація і 30% не забезпечує
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24.11.2024 14:07 Ответить
А знаєте, що саме цікаве в цьому? Коптер який все це знімав був кацапський. На оригінальному відео, зі звуком, кацапський офіцер на гімно сходить бачачи, що наш один, а орків шесторо.
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24.11.2024 14:09 Ответить
Тису штурмують не менші герої!
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24.11.2024 14:13 Ответить
Не плутати-Тису штурмують Хероi, а цей воiн Герой!😏😠
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24.11.2024 17:05 Ответить
от вам, реальний факт співвідношення.
один проти шістьох.
кулаками ножом автоматом, нереально перемогти! дронами ракетами мінометами артою, все можливо.
****** сцикуни левакі салівани з шольцами будуть даля продовжувати перелякано дрочити?
мбр вже прилетіла в дніпро! то що заважає прилетіти в берлін? ну, може не в берлін а в ляйпціг. то ж типу теж ісконно землі лаптєй.
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24.11.2024 14:37 Ответить
Не буду сперечатися щодо Ляйпцегу, але після "лєдовава пабоіщя" землі Тевтонського ордену точно перейшли до Золотої Орди в особі московського улусу.
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24.11.2024 14:53 Ответить
Сцикуни не Саливан с Шольцом, а Петренки с Сидоренками, которых надо ловить как собак на улицах, что б хотя бы на учет поставить.
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24.11.2024 16:48 Ответить
І Петренки з Сидоренками без броніків і касок зразу всіх переможуть. Алєх вже нарожав 6-7 хлопчиків, щоб було кого ставіть на учьот років через 10-15?
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24.11.2024 16:54 Ответить
Нет, всех они не переможуть, но хоч остановят кацапа, когда не станет уже этого воина-героя на видео. Хто это "алех", гунька, твой брат чи сосед?
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24.11.2024 17:14 Ответить
Нє астановят, бо їх апріорі менше. Чим "астанавлівать" будуть? Такі "успішні" ситуації, як на відео, бувають вкрай рідко. Найчастіше все закінчується іншим чином. Просирати все на світі, а потім закрити фронт героями не вийде.
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24.11.2024 17:25 Ответить
То петренки с сидоренками сейчас заняты, хлопчиков клепают? Для похода на Варшаву, под аквафрешем уже??
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24.11.2024 17:16 Ответить
Добре, що хоч підтримали хлопця дронами.
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24.11.2024 14:46 Ответить
Дивні ці ситуації коли наш боєць залишається наодинці з ворогом. Ще дивніше коли кацапи беруть в полон десятками а потім розстрілюють. Я так розумію що наказують вирити в полі яму та сидіти в ній з понтом "опорний пункт" ? Але ж це якийсь пи₴дець.
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24.11.2024 14:50 Ответить
"опорний пункт", укріплений ВЦА коштом міського бюджету (згідно даних бухобліку).
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24.11.2024 14:56 Ответить
Знакомый недавно историю рассказал. Четверо из пополнения были на позиции (сидели в блиндаже). Их сориентировали, что на них ****** идут, указали направление и сказали выходить и отбиваться, но люди были без опыта и просто не вышли из блиндажа. Итог - забросали гранатами. Вот к тем бы четырем погибшим одного этого бойца и хлопцы бы выжили и пидоров бы меньше стало. А то как-то непонятно выходит. Опытный боец водиночку от шестерых отбиваться вынужден и в то же время четверо наших гибнут из-за того, что не одного обстрелянного с ними не было.
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24.11.2024 15:03 Ответить
Молодець хлопчина! Дякуємо за відвагу та мужність!
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24.11.2024 15:11 Ответить
Завзятий козак!

Героєві слава!
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24.11.2024 15:18 Ответить
Титан! Герою слава!!!
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24.11.2024 16:04 Ответить
Granata bi prigodjilasj!
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24.11.2024 16:10 Ответить
Граната хорошо, но весит она почти как снаряженный магазин, 30 патронов для боя обычно лучше одной гранаты
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24.11.2024 16:32 Ответить
Один против шестерых. Почему так? Потому, что здесь все сидят и ждут пока Кошовой воевать пойдет. И вот на сколько еще раз хватит этого солдата-героя?
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24.11.2024 16:35 Ответить
Це дуже цинічно, але це гірка правда.
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25.11.2024 08:01 Ответить
КРАСАВА !!! А КТО ЕЩЁ ТАК МОЖЕТ !!!???
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24.11.2024 17:05 Ответить
А МИ МОЖЕМО НЕ ВИПУСКАТИ ДЕЯКИХ "ГОЛОВНИХ" ЛЮДЕЙ ЗІ СТРАНИ !)
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24.11.2024 17:55 Ответить
???
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24.11.2024 17:58 Ответить
КОЛИ ПОСТАВЛЯТЬ БОЙОВОГО КОМАНДУВАЧА !?
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24.11.2024 17:59 Ответить
Навішьо нам сьогодні в діскутах , те шо було вчора ... Махно чи той Петлюра , пан Грушевський ...? Ця сторія , нічому не навчила українців , в 2019 році ніхто не захотів бути українцями ...а цей хлопчина Герої , відробляє за тих муд* л... які зробили і для нього вибір ...
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24.11.2024 18:27 Ответить
Події відбуваються, я так розумію, в фортифікаційних спорудах лінії Суровікіна Сирського.там де не були зроблені мінімальні елементарні витрати керівництвом на захист, інших мусять платити геройством. Шкода!
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24.11.2024 18:45 Ответить
Якщо такий жах навіть у славетному К2, що один боєць відбиває штурми - навіть не хочеться уявляти, що у звичайних підрозділах...
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24.11.2024 18:47 Ответить
Чому один? Інші самостійно залишили позиції при підході кацапів? Тут командуванню треба розібратися.Ось на таких як цей "Кум" ЗСУ ще тримаються і будуть триматиться..Слава герою!
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24.11.2024 18:53 Ответить
Щодо триматися - навряд чи...ви ж бачили - він вижив чисто випадково, бо кацап промазав першою чергою. На удачі триматися довго неможливо.
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24.11.2024 22:11 Ответить
Події відбуваються в одному з небагатьох підрозділів з найкращою організацією планування і управління боєм . І чавкальніки свої позакривайте, може за розумних вас порахують. Чи думали, що без дій піхоти щось може обійтись? Без каски, броннік, автомат, окоп, стрілять москаль? Без просто усратца? Де ви такі беретесь, тьху.
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24.11.2024 19:38 Ответить
У тому й питання, що яко таке відбувається в одному з найкращих підрозділів - то це жах.
Зрозуміло, що піхоті доводиться вступати у контактний бій, але коли 1 боєць вимушений вискакувати з окопу на 6х - це не організація, це фарт, що він не загинув - бо кацап його помітив першим і вистрілив першим. І якщо цей боєць буде вимушений так робити регулярно - то на 2й чи 3й раз йому може так не пофартити.
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24.11.2024 22:15 Ответить
ЛЕВ
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24.11.2024 20:11 Ответить
Там де є грамотне планування, героїзм не потрібен.
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24.11.2024 20:33 Ответить
судя по-тому что боец не в снаряге, орки зашли на наши позиции..., почему он один героически отбивается,без поддержки - вопрос....
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24.11.2024 20:54 Ответить
А шо вы хотели если на километр по 5-6 бойцов. Потому один на своем участке. Мож переодевался а кацапы зненацька подошли. Тут главный фактор, шо не растерялся и смело пошел в атаку на шестерых, огнем отогнал супостата. У меня такое было, когда шестеро от меня драпонули, взяли в кольцо, но в это время правильный выбор - побежал на двоих ближайших , обезвредил. Затем пальнул по двум самым дальним сбоку , но в мыло, чего было достаточно, бо они скрылись далеко в темноте. Ну и изюминка, пошел атакой на двоих средней дальности, которые были сзади. Честно вам говорю. Я не смог их догнать, лишь в догонку запустил , мол, получи фашист гранату. Я в то время понимал, что самое главное - это находиться в состоянии хладнокровия, чтобы трезво оценивать ситуацию, и действовать наверняка.
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25.11.2024 09:29 Ответить
За нашого хтось сильно молився - кацапи стали в лінію, стріляючи один одному в спину, та ще й снаряд прилетів з боку кацапів, а не нашого воїна!
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24.11.2024 23:41 Ответить
Слава Козаку!! Нехай Бог оберігає. Мужність без телемарафонів - як вона є!!! Ось кого потрібно після війни брати у владу і виконавчі органи!!! і перемішувати поки з тим кодлом, що зараз, щоб їх викорінити!!!.
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25.11.2024 06:46 Ответить
Решта швиденько в полон здались? Потім повернуться героями з довічними пенсіями?
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25.11.2024 08:13 Ответить
Зебiлу до цього славного бiйця - як до Киева рачки. То ж то бз.ыкливе волонтерiв боiться. Натровив на Марусю Звiробiй та Софiю Федину ДБР.
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25.11.2024 09:15 Ответить
"[…] самотужки […] відбив атаку значно чисельнішого противника […]".

Це штучний інтелект клепав? Чи штучна дурість? По-перше, чисельний означає "числовий", і не має ступенів порівняння (бо один - таке ж точно число, як і шість). А коли когось/чогось є багато, то вживають прикметника численний. По-друге, коли щось порівнюють з одиницею, то навіть отой численний стає недоречним.
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25.11.2024 09:50 Ответить
Цей ******** Боєць ЗСУ є прямим Духовним Нащадком Бійців Славної УПА!!❤️🖤
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01.12.2024 00:27 Ответить
 
 