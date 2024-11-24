Воин батальона К-2 54 ОМБр отразил атаку штурмовой группы врага, которая состояла из шести оккупантов. ВИДЕО
Боец батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы с позывным "Кум" проявил большой героизм, самостоятельно противостоя штурмовой группе российских военных. В этом бою он отразил атаку значительно более многочисленного противника, нанеся им потери и заставив отступить.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал подразделения.
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+75 Urs
показать весь комментарий24.11.2024 13:33
+54 Любо Неожиданнов
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може це Петлюра не зумів залучити Махна в процес ?
де сержант, старший сержант? про Афіцерів я мовчу .... вони на безпечному місці ... км 15-20
Красавчику шана та повага.
що це за громадяни своєї країни, хзн..
головне, що головні корупціонери виїхали,..
і корупції в Україні вже нема
Привезут Вони з USA https://pikabu.ru/story/otvet_na_post_mechta_kombata_mnogotselevoy_takticheskiy_radar_9228387 многоцелевые тактические радары тактически кушетно-эсперного типа ближнего и дальнего радиуса действия. и сразу.....
Можливо Квартал чекає поки ОПеЗеЖе та Медвейчужуйки мобілізуються , вони ж не зникли....
Вони ж були за Україну десь там .... глубоко глубоко
І дронщики - молодці. Не дозволили герою стати "посмертному".
Але ті, хто допустив висування штурмової групи ворога на відстань кидка гранати проти одного нашого бійця мабуть повинні зайняти його місце в окопі.
один проти шістьох.
кулаками ножом автоматом, нереально перемогти! дронами ракетами мінометами артою, все можливо.
****** сцикуни левакі салівани з шольцами будуть даля продовжувати перелякано дрочити?
мбр вже прилетіла в дніпро! то що заважає прилетіти в берлін? ну, може не в берлін а в ляйпціг. то ж типу теж ісконно землі лаптєй.
Героєві слава!
уровікінаСирського.там де не були зроблені мінімальні елементарні витрати керівництвом на захист, інших мусять платити геройством. Шкода!
Зрозуміло, що піхоті доводиться вступати у контактний бій, але коли 1 боєць вимушений вискакувати з окопу на 6х - це не організація, це фарт, що він не загинув - бо кацап його помітив першим і вистрілив першим. І якщо цей боєць буде вимушений так робити регулярно - то на 2й чи 3й раз йому може так не пофартити.
Це штучний інтелект клепав? Чи штучна дурість? По-перше, чисельний означає "числовий", і не має ступенів порівняння (бо один - таке ж точно число, як і шість). А коли когось/чогось є багато, то вживають прикметника численний. По-друге, коли щось порівнюють з одиницею, то навіть отой численний стає недоречним.