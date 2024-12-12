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Новости Видео Война
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Пограничники дронами уничтожили танк Т-72 и 4 миномета оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении бойцы РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" уничтожают вражескую технику и укрепления с помощью ударных дронов.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В течение недели уничтожен танк Т-72, 7 генераторов, 4 миномета, 2 полевых склада боеприпасов, 2 пункта управления БпЛА. Кроме того, ликвидированы десятки вражеских укрытий и пехота противника.

Смотрите также: Бойцы бригады НГУ "Спартан" уничтожили FPV-расчет оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

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Як гарно, Слава ЗСУ!
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12.12.2024 23:45 Ответить
хлопці із ДПСУ воюють - а в цей час начальник їх "пилить" 23 млрд через посередників у Польщі!
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13.12.2024 00:02 Ответить
Героям України слава 👍🏼🙏🏼❤️
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13.12.2024 00:17 Ответить
Українська армія має бути на 100% забезпечена дронами та протипіхотними мінами по всій лінії фронту, щоб русня наступала через два - три поверхи трупів своїх тупорилих сородичів та спаленної техніки.
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13.12.2024 01:07 Ответить
Вони будуть здихати,але йти по трупах,щоб забрати якісь купки щебеню.Головне щоб всім навколо погано було
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13.12.2024 08:33 Ответить
РуSSні *****... Хромосоми-то лишні! От і утилізують, блєді...
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13.12.2024 01:22 Ответить
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13.12.2024 05:17 Ответить
 
 