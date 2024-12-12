Пограничники дронами уничтожили танк Т-72 и 4 миномета оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении бойцы РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" уничтожают вражескую технику и укрепления с помощью ударных дронов.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В течение недели уничтожен танк Т-72, 7 генераторов, 4 миномета, 2 полевых склада боеприпасов, 2 пункта управления БпЛА. Кроме того, ликвидированы десятки вражеских укрытий и пехота противника.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий12.12.2024 23:45 Ответить Мне нравится 5
Viktor Lukiianchuk
показать весь комментарий13.12.2024 00:02 Ответить Мне нравится 2
Amber
показать весь комментарий13.12.2024 00:17 Ответить Мне нравится 5
Виктор Дийнега
показать весь комментарий13.12.2024 01:07 Ответить Мне нравится 3
Василь Воробець
показать весь комментарий13.12.2024 08:33 Ответить Мне нравится 0
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий13.12.2024 01:22 Ответить Мне нравится 1
Oresta Bartka
показать весь комментарий13.12.2024 05:17 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль