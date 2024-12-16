"Квартал-95" показал карту Украины без оккупированного Крыма: впоследствии исправили для тех, "у кого резко ухудшилось зрение". ВИДЕО

Студия "Квартал-95" в рекламе новогоднего выпуска показала карту Украины, возле которой стерта страна-агрессор Россия, а с ней и оккупированный Крымский полуостров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было обнародовано в соцсетях "Квартала".

Территорию оккупированного Крыма на видео было почти не видно.

Впоследствии "Квартал-95" опубликовал новое видео, отметив, что "измена отменяется".

"Увеличили контрастность, чтобы Крым увидели все, у кого резко "ухудшилось зрение". Мы не офтальмологи, но между "почти не видно" и "нет" есть разница, как и между лидерами мнений и искателями измены", - заявили там.

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