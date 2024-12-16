"Квартал-95" показал карту Украины без оккупированного Крыма: впоследствии исправили для тех, "у кого резко ухудшилось зрение". ВИДЕО
Студия "Квартал-95" в рекламе новогоднего выпуска показала карту Украины, возле которой стерта страна-агрессор Россия, а с ней и оккупированный Крымский полуостров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было обнародовано в соцсетях "Квартала".
Территорию оккупированного Крыма на видео было почти не видно.
Впоследствии "Квартал-95" опубликовал новое видео, отметив, что "измена отменяется".
"Увеличили контрастность, чтобы Крым увидели все, у кого резко "ухудшилось зрение". Мы не офтальмологи, но между "почти не видно" и "нет" есть разница, как и между лидерами мнений и искателями измены", - заявили там.
Топ комментарии
+63 Віталій Глушко
показать весь комментарий16.12.2024 11:14
+58 Ol Ol 489f6131
показать весь комментарий16.12.2024 11:13
+58 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий16.12.2024 11:14
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Пожалуйста, подождите...
дивится є кому на жаль
На сьогоднішній день ситуація дуже сильно змінилася:
- суттєво збільшився відсоток Українців.
- радикально збільшився відсоток Киримли, азербайджанців, циган...
- приблизно удвічі зменшився відсоток москалів, євреїв, німців...
Українці - це титульна нація.
Киримли, кримчаки і караїми - це корінні нації.
Усі решта - це національні меншини...
Тим часом у цій рекламі на карті України дійсно відсутній Крим; і там справа не в контрасності: просто на карті нема Криму.
У відео звучить фраза: "росія зникає з планети Земля", водночас демонструється карта з чіткими контурами сусідніх держав та України, але без півострова Крим.
Є перед ким вийобуватися.
"Квартал" продовжує точно вказувати хто для них найбільша загроза, яка здатна покласти край їхньому постійному "********".
Цікаво, який відсоток ще хоче хотьпоржать?
БИДЛОбойка
та вони всі там однакові.
виродкикацапи. До речі, ви бачили фотки з Сирії, де місцевих асадівських пропагандистів повісили в найкращих традиціях середньовічча? Любо дорого дивитись було.
Але ось що буває коли фокусуєшся на відтінку власної пики (щоб вона молодо виглядала), а не на державі!