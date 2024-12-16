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Квартал-95 (222) Крым (26005) территориальная целостность (182)

"Квартал-95" показал карту Украины без оккупированного Крыма: впоследствии исправили для тех, "у кого резко ухудшилось зрение". ВИДЕО

Студия "Квартал-95" в рекламе новогоднего выпуска показала карту Украины, возле которой стерта страна-агрессор Россия, а с ней и оккупированный Крымский полуостров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было обнародовано в соцсетях "Квартала".

Территорию оккупированного Крыма на видео было почти не видно.

Впоследствии "Квартал-95" опубликовал новое видео, отметив, что "измена отменяется".

"Увеличили контрастность, чтобы Крым увидели все, у кого резко "ухудшилось зрение". Мы не офтальмологи, но между "почти не видно" и "нет" есть разница, как и между лидерами мнений и искателями измены", - заявили там.

"Квартал-95" показав мапу України без окупованого Криму

Также читайте: Правоохранительным органам следует заняться "творчеством" "Квартала 95". Закон должен быть применен ко всем, - нардеп "ЕС" Фриз
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Топ комментарии
+63
Бидлоквартал 95
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16.12.2024 11:14
+58
А що ви від покидьків хочете? На фронт їх запроторити? і не мрійте...
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16.12.2024 11:13
+58
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16.12.2024 11:14
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А що ви від покидьків хочете? На фронт їх запроторити? і не мрійте...
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16.12.2024 11:13 Ответить
норм.Поволі але впевнено йде підготовка населення до "справедливого миру"
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16.12.2024 11:13 Ответить
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16.12.2024 11:14 Ответить
А ще пенсіонери будуть обжиратись червоною та чорною ікрою, жаль картинку найти не можу
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16.12.2024 12:07 Ответить
"червона - то любов, а чорна - то журба"!
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16.12.2024 13:11 Ответить
які бидлячі,гидкі ХАРІ у цієї зграї ухилянтів
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16.12.2024 13:27 Ответить
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16.12.2024 13:42 Ответить
Дякую
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16.12.2024 13:44 Ответить
Бидлоквартал 95
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16.12.2024 11:14 Ответить
Студия "Крал Врал.-95"
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16.12.2024 11:36 Ответить
Невже є ще такі, що дивиться малоросійський та прокацапський "95 квартал"?
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16.12.2024 11:17 Ответить
Національний склад населення України. Корінний народ( українці 77,8%)Національні та етнічні меншини(22,2%)Росіяни - 17,3% Білоруси - 0,6%Молдавани - 0,5%Болгари - 0,4%Угорці - 0,3%Румуни - 0,3%Поляки - 0,3%Євреї - 0,2%Приазовські греки - 0,2%Нації, які мають свої історичні землі.

дивится є кому на жаль
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16.12.2024 11:20 Ответить
А чому мало та про??
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16.12.2024 11:21 Ответить
Що, євреї тільки 0,2%? А як подивишся по олігархам, мільйонерам, уряду, Верховній Раді, офісу президегнта і владі на місцях, то їх має бути не менше 80%.
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16.12.2024 11:41 Ответить
не всі себе ідентифікують відкрито як євреї, але в душі, думках і поведінці ними залишаються. але, якщо людина непотріб, то вона непотріб і до національності то відношення немає.
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16.12.2024 13:14 Ответить
Це не їх проблема, а усих інших громадян України.
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16.12.2024 13:43 Ответить
У вас ну дуже застаріла статистика - усього лиш 35-річної давнини - останнього совкового перепису населення.
На сьогоднішній день ситуація дуже сильно змінилася:
- суттєво збільшився відсоток Українців.
- радикально збільшився відсоток Киримли, азербайджанців, циган...
- приблизно удвічі зменшився відсоток москалів, євреїв, німців...
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16.12.2024 14:41 Ответить
Також певною мірою некоректно ви класифікуєте за національною приналежністю.
Українці - це титульна нація.
Киримли, кримчаки і караїми - це корінні нації.
Усі решта - це національні меншини...
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16.12.2024 14:49 Ответить
Навалом.В них все класно,в основному.Хіхі,хаха,позитив,ніяких Курахових,мін,трупів і калік.Бабло є,все ок,тєлік працює!
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16.12.2024 11:56 Ответить
Як завжди, злодій кричить "дєржітє вора".
Тим часом у цій рекламі на карті України дійсно відсутній Крим; і там справа не в контрасності: просто на карті нема Криму.
У відео звучить фраза: "росія зникає з планети Земля", водночас демонструється карта з чіткими контурами сусідніх держав та України, але без півострова Крим.
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16.12.2024 11:18 Ответить
Під@ри...
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16.12.2024 11:18 Ответить
Ой, да с кем не бывает
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16.12.2024 11:25 Ответить
Горбатого тілько могила виправить
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16.12.2024 11:18 Ответить
Горбатого і могила не виправить... Досить паплюжити приказки, вмикайте логіку хоча б.
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16.12.2024 11:30 Ответить
Уйопки. Після ганебної ери віслюка, якщо хоч одне квартальне гімно залишиться на волі, то це буде повним провалом майбутньої влади.
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16.12.2024 11:19 Ответить
"майбутня влада"?ОП влади не віддасть
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16.12.2024 11:21 Ответить
а шо робити з тими, хто це все дивиться?
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16.12.2024 11:27 Ответить
****.... як же все це заїбало! Наголосували, мудрий нарід..
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16.12.2024 11:20 Ответить
як же я,дурень,панікував-кіпішував у 19 перед обома виборами....А треба було просто сімю вивозити....
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16.12.2024 11:22 Ответить
Ви - не офтальмологи, ви - рукожопі...
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16.12.2024 11:21 Ответить
Нещодавно і ФІФА намалювало карту України без Криму. Здавалося б що це дрібниця, чиясь неуважність, але таких "помилок" стає все більше , фактично українців привчають до того , що Крим втрачено назавжди .
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16.12.2024 11:21 Ответить
для початку до втрати Крима привчають
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16.12.2024 11:23 Ответить
Ну бидло ж ходить на цей сральник.
Є перед ким вийобуватися.
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16.12.2024 11:22 Ответить
****, лысый уже в экран не влазит
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16.12.2024 11:22 Ответить
будуть головну свиню Верховної Ради різати, щоб цю вмостити?
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16.12.2024 11:31 Ответить
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16.12.2024 11:33 Ответить
воно вже десантник:
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16.12.2024 11:37 Ответить
Шольцу би паакуратнєй, а то воно його сожрьот
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16.12.2024 11:39 Ответить
там усім потрібно бути в тонусі, а то ще впаде...
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16.12.2024 11:42 Ответить
Це ж треба, як у нас з вами думки спiвпали....😁
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16.12.2024 15:50 Ответить
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16.12.2024 11:51 Ответить
нічого святого
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16.12.2024 11:22 Ответить
та вже скоро покажуть без Донеччини та Запоріжжя, чому дивуватись
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16.12.2024 11:25 Ответить
https://t.me/prozapas77/5237 Валерій Прозапас, комроти 36-ї бр. морської піхоти:


"Квартал" продовжує точно вказувати хто для них найбільша загроза, яка здатна покласти край їхньому постійному "********".

Цікаво, який відсоток ще хоче хотьпоржать?
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16.12.2024 11:28 Ответить
навіть не знаю від діяльності кого більше шкоди - від "кварталу" чи УПЦ МП...
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16.12.2024 11:28 Ответить
Попы - тот же квартал, только в платьях и с коптилками. Суть одна.
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16.12.2024 11:39 Ответить
ну не знаю... до попів тьотки ходять з маргінального прошарку суспільства, з якими я по життю якось не стикаюсь, а от до "кварталу" набиваються повні зали соціально активних громадян у палаці під назвою "Україна", та ще їх "богослужіння" транслюють прямо по дєбілізору і ютубканалах... Так що ті попи просто нервово чадять кадилами десь у сторонці.
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16.12.2024 11:51 Ответить
І не забувайте - те було зроблено з відчуття глибокої поваги до ЗСУ
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16.12.2024 11:29 Ответить
Эге ж...😏😠
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16.12.2024 15:51 Ответить
Треба зробити так щоб тих казлів криворагульських не було видно!!?
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16.12.2024 11:33 Ответить
В тепловізор?
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16.12.2024 11:43 Ответить
в любій країні за таме передбачена відповідальність. Зазіхання на територіальну цілісність
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16.12.2024 11:34 Ответить
у любій вам чи будь-якій із притомним президентом?
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16.12.2024 11:44 Ответить
звісно що в будь-якій
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16.12.2024 16:38 Ответить
Квартал зє - недоторканий! Це священа корова зє!
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16.12.2024 11:45 Ответить
Якщо Зєля промовчить і не покарає своїх @бланів - значить він замовник цього дійства.
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16.12.2024 11:47 Ответить
Явище 95 квартал і є основною проблемою України. Ні інтелекту, ні розуму, ні патріотичності, ниці жарти, які розраховані на деградоване суспільство.
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16.12.2024 11:38 Ответить
а потім всі дивуються від відосіків БИДЛО бойка
та вони всі там однакові.
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16.12.2024 11:38 Ответить
Бойко хотя бы не лукавит и патриотом не прикидается
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16.12.2024 11:40 Ответить
виліз, значить за фаберже смикнули чи вибори?
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16.12.2024 20:15 Ответить
Дибільне шапіто
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16.12.2024 11:39 Ответить
Це ж хтось сидів вдивлявся в той кадр шоб побачити
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16.12.2024 11:43 Ответить
Хтось ще сумнівається що кремляді використовують цих Зє-клоунів як власних пропагандонів?
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16.12.2024 11:44 Ответить
Все що зеленський брехав про Порошенка виявилося правдою про нього самого.
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16.12.2024 11:45 Ответить
"але між "майже не видно" і "немає"" --- НЕМАЄ різниці, тупыми гнидами прикидываются
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16.12.2024 11:47 Ответить
Трошки не доопрацювали! Було розрахований підпис договору з Кацапією, ще до Нового року, але перенесено на 2025. Не встигли виправити, до чого готувались.
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16.12.2024 11:48 Ответить
Мені одному здається що це якась сімейка адамсів на український лад зразка 2024 року
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16.12.2024 11:48 Ответить
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16.12.2024 11:48 Ответить
Все просто. Квартальний гнус живе в інформаційному просторі рф. Яку знайшли карту, таку і повісили. Вони не хотіли так спалитися. Просто вони ментально виродки кацапи. До речі, ви бачили фотки з Сирії, де місцевих асадівських пропагандистів повісили в найкращих традиціях середньовічча? Любо дорого дивитись було.
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16.12.2024 11:50 Ответить
они КРЫСАМИ подохнут !!! как можно ржать вообще когда столько ребят убиты , столько ПОКАЛЕЧЕННО , дети ростут сиротами , миллионы скитаются по чужим углам !!!((( их надо вообще ЗАКРЫТЬ до перемогы !!!(((
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16.12.2024 11:51 Ответить
«У кого різко погіршився зір», «ми не офтальмологи» - так, бо ви кацапські пропагандони і до того ж газлайтери.
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16.12.2024 11:53 Ответить
Досить поглянути на цю кунсткамеру - нічого, щоб хоч якось нагадувало людей:
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16.12.2024 12:28 Ответить
Можливо це людина?!
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16.12.2024 12:30 Ответить
Когда-то, мы смеялись над их шутками, а сегодня кроме стыда и позора, они ничего не вызывают у нормальных украинцев.
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16.12.2024 12:38 Ответить
Процент темних людей з зеленою пліснявою в голові визначається рейтингом каналу Г+Г та 95 кварталом. Нажаль їх надто багато.
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16.12.2024 12:39 Ответить
Складывается впечатление, что Квартал -95 живет в другом измерении. Как и их лидер.
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16.12.2024 13:01 Ответить
Це якийсь іспанський сором! І на концерти цих клоунів ходить купа людей - зали забиті. Українці ніколи і нічому не вчаться. Одне привело в країну війну, безбожно брехало, продовжує це робити і вже три роки віщає в ефір хрипаті відосики, а плебс і далі вважає його національним лідором. Інші ж відверто знущаються з країни, в якій стали популярними
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16.12.2024 13:14 Ответить
Змея но своя , продажная. СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.12.2024 13:26 Ответить
Не офтальмологи, а просто дебіли
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16.12.2024 13:58 Ответить
Там по-дурному зробили світле-біле позначення кордонів, і воно "з'їло" відносно невеликий Крим.
Але ось що буває коли фокусуєшся на відтінку власної пики (щоб вона молодо виглядала), а не на державі!
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16.12.2024 14:05 Ответить
Піду поблюю
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16.12.2024 14:20 Ответить
Скільки ж це шоблу кацапи в 19р бабла відвалили що вони так мародерять і ненавидять Україну і Українців
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16.12.2024 14:26 Ответить
Мерзкие твари! Лысый скоро стефанчука перегонит. Самое горькое во всем этом, что их дерьмоквартал кто-то будет смотреть и слюни пускать от удовольствия
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16.12.2024 16:01 Ответить
о того підора лисого на мінні поля треба погнати
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16.12.2024 17:46 Ответить
воші московські
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17.12.2024 08:34 Ответить
Згадується відео, де вони брали інтерв'ю в Кузьми, там Андрій нікого не пропустив...
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18.12.2024 04:32 Ответить
 
 