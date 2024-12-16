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Одесская область (3375) Черное море (1436) Кипер (45)

Кипер говорит, что российскому десанту в Одесской области помешал митрополит московского патриархата. ВИДЕО

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабуин заявил, что ТОП-коррупционеры, как и продажные силовики, – совсем немного менее опасный враг, чем Россия. И всегда надежный союзник последней.

Об этом он пишет в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ

"Председатель Одесской ОВА заявил, что в начале вторжения митрополит Одесского московского патриархата ездил с иконой вдоль побережья моря, после чего поднялся шторм - и это помешало россиянам высадить десант. Действующий глава Одесской областной ВОЕННОЙ администрации заявил - он же главный экс-прокурор Киева (до 2023 г.)", - говорится в сообщении.

"Зовут этого хм… государственника Олег Кипер. И он чуть ли не стал новым генеральным прокурором Украины (вместо Костина). Его назначение сбило расследование Схемы: коррупция в деталях - RFERL о том, как миллиардные активы российского бизнеса в Украине вместо конфисковать - вывели из-под санкций, а впоследствии переоформили на совсем недалекого от Кипера человека", - подчеркивает Шабунин.

По его словам, речь идет о многочисленных активах холдинга Наумца "Юнигран", который добывает полезные ископаемые из карьеров на Житомирщине и производит тротуарную плитку – это производственные комплексы, техника, сотни вагонов, сотни гектаров земли. Как выяснили журналисты, новым частным владельцем этих активов стал пивоваренный бизнесмен Сергей Шапран, связанный с бывшим прокурором Киева, а ныне главой Одесской области Олегом Кипером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Одесской ОГА Кипер получает пенсию. ДОКУМЕНТ

Экс-депутат Одесского облсовета от запрещенной партии ОПЗЖ стал важным звеном в процессе смены бенефициаров компаний и обработки соответствующих документов.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер в интервью программе "Мосейчук+" рассказал, что в начале полномасштабного вторжения митрополит Одесский и Измаильский Московского патриархата Агафангел ездил с иконой вдоль побережья Черного моря, после чего поднялся шторм и это вроде бы помешало россиянам высадить десант.

"В первые дни войны Агафангел при своих 84 годах, сейчас ему уже 86, он взял икону, которую мы с вами сегодня видели, и он почти целый день или целые сутки, я не буду сейчас на этом (акцентировать), чтобы не ошибиться, он взял икону и ездил вдоль побережья для того, чтобы российские корабли не смогли высадить здесь десант", - отметил он.
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Топ комментарии
+46
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16.12.2024 15:28
+44
Если так, то надо попросить Агафангела и Кипера поехать на Покровское направление. Там как раз есть необходимость
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16.12.2024 15:29
+41
Этот человек при власти?
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16.12.2024 15:24
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Нафіг та ВСУ та ВМФ. Одного агафангела достатньо.
Не дивуюсь. Який Зе, такий і його ставленик в Одесі
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17.12.2024 09:32 Ответить
масейчук-каломойськая --- це вигрібна яма яку давно не викачували асенізатори і вона завоняла увесь ютюб своім лайном . там негайно хлоркою потрібно дезинфекцію зробити
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17.12.2024 16:40 Ответить
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