Глава Одесской ОГА Кипер получает пенсию. ДОКУМЕНТ

Глава Одесской ОГА Олег Кипер получает пенсию за выслугу лет в органах прокуратуры. Информация, что Кипер получает повышенную пенсию по состоянию здоровья, не соответствует действительности.

Об этом говорится в ответе Одесской ОГА на запрос Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документе, Кипер 06.02.2023 обращался в Пенсионный фонд Украины с заявлением об оформлении ему пенсии за выслугу лет в органах прокуратуры с учетом периода обучения. Пенсионным фондом из всего периода обучения было учтено только 2 года, поэтому Кипер вынужден был обратиться в суд с целью защиты своих прав.

После решения Киевского окружного административного суда суммарный трудовой стаж Кипера для назначения пенсии за выслугу лет составил 25 лет 3 месяца 3 дня. Решением Пенсионного фонда от 10.11.2023 Киперу А. назначена пенсия в размере 60% от заработной платы, что составляет 11 218,29 грн.

"Информация, которая приобрела резонанс, что Кипер А.А. получает якобы повышенную пенсию и ему назначена пенсия по состоянию здоровья в полной мере не соответствует действительности и является ложной", - отметили в ОГА.

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В Одесской ОГА также отметили, что с начала получения пенсии Кипер накапливал выплаты на лицевом счете, с которого перечислил 101 тыс. грн на восстановление детской больницы "Охматдет" и 25 тыс. грн на нужды ВСУ.







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