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Глава Одесской ОГА Кипер получает пенсию. ДОКУМЕНТ

керівник Одеської ОДА Кіпер

Глава Одесской ОГА Олег Кипер получает пенсию за выслугу лет в органах прокуратуры. Информация, что Кипер получает повышенную пенсию по состоянию здоровья, не соответствует действительности.

Об этом говорится в ответе Одесской ОГА на запрос Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документе, Кипер 06.02.2023 обращался в Пенсионный фонд Украины с заявлением об оформлении ему пенсии за выслугу лет в органах прокуратуры с учетом периода обучения. Пенсионным фондом из всего периода обучения было учтено только 2 года, поэтому Кипер вынужден был обратиться в суд с целью защиты своих прав.

После решения Киевского окружного административного суда суммарный трудовой стаж Кипера для назначения пенсии за выслугу лет составил 25 лет 3 месяца 3 дня. Решением Пенсионного фонда от 10.11.2023 Киперу А. назначена пенсия в размере 60% от заработной платы, что составляет 11 218,29 грн.

"Информация, которая приобрела резонанс, что Кипер А.А. получает якобы повышенную пенсию и ему назначена пенсия по состоянию здоровья в полной мере не соответствует действительности и является ложной", - отметили в ОГА.

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В Одесской ОГА также отметили, что с начала получения пенсии Кипер накапливал выплаты на лицевом счете, с которого перечислил 101 тыс. грн на восстановление детской больницы "Охматдет" и 25 тыс. грн на нужды ВСУ.

Відповідь Одеської ОДА щодо пенсії Кіпера
Відповідь Одеської ОДА щодо пенсії Кіпера
Відповідь Одеської ОДА щодо пенсії Кіпера

Также читайте: Глава МВД Клименко получает пенсию

Автор: 

ОГА (2394) Одесская область (3690) пенсия (2162) Кипер Олег (45)


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Топ комментарии
+15
не має сумніву що щирий українець за паспортом ( вангую що не за одним) дійсно інвалід... маланське щастя
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05.11.2024 19:58 Ответить
+14
Ого, цілих 25 тисяч на ЗСУ?! За майже три роки війни!? Мабуть голодував від безгрошів'я...
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05.11.2024 19:57 Ответить
+9
Зараз йому 44 роки. Що це взагалі за сорокарічні пенсіонери?
Пенсійний вік повинен бути однаковим для всіх, окрім тих, хто працює на шкідливих підприємствах, чи з тяжкою фізичною працею! А цей чим перетудився?
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05.11.2024 20:35 Ответить
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Ого, цілих 25 тисяч на ЗСУ?! За майже три роки війни!? Мабуть голодував від безгрошів'я...
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05.11.2024 19:57 Ответить
не має сумніву що щирий українець за паспортом ( вангую що не за одним) дійсно інвалід... маланське щастя
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05.11.2024 19:58 Ответить
Так воно і є. Повірили владі, яка показала довідку, надруковану в кабінеті влади. А хто її буде перевіряти? Не просто люди кажуть, що має пенсію по інвалідності, виходить, що має і не тільки він. Коли після виборів зміниться влада, ми багато чого цікавого довідаємося. Щирі "патріоти" будуть розбігатися, хто на московію, хто на Ізраїль, а хто кудись на Кубу.
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05.11.2024 20:10 Ответить
... а чи не має другу групу інвалідності Зеленський Володимир Олександрович? Бо таке враження що інвалідність там може бути підтверджена реально.
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05.11.2024 20:23 Ответить
Межлоб Зеленський , претворив всі державні інституції на МАФІОЗНІ ! Коза НОСТРА відпочиває…… Воно, ще сміє кукарекати про НАТОі ЕС ,
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05.11.2024 23:25 Ответить
Пані!! Повірте мені... З багаторічного спілкування з поціновувачами зеленої гидоти стає дуже мерзенно. Дивлячись на відвертих ідіотів... що навесні 2019 голосували за хрипатого... бачиш перед собою звичайних безмозкових ... які нічим від тварин не відрізняються. Що собака... яка живе за принципом трьох П... Пожрати...Поспати..Поср@ти... так і ці.. Різниця тільки у кількості ніг.... І це величезне горе сьогодні. Вони... притягнули своїм вибором війну в державу. І вибрали собі подібного...
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06.11.2024 13:50 Ответить
Не треба марати слово ПАТРІОТ .
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05.11.2024 20:47 Ответить
+++
Не просто люди кажуть, що має пенсію по інвалідності, виходить, що має
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06.11.2024 01:27 Ответить
Головне, що в кав'ярні українською спілкується. Молодець!
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05.11.2024 20:13 Ответить
Може, Кіпер молдаванин. Молдавською (румунською) мовою "кіперуш", - це "перець".
Журнал такий у них теж був.

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05.11.2024 20:26 Ответить
мабуть виробни кіп...я працював на одну фірму, вони капелюхи пілігримам виготовляли також ще..і бізнес летів! а чув одна жіночка в Умані за період паломництва 5 (п.ять ) штук зелені заробила на кіпах.
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05.11.2024 21:09 Ответить
- Ізвінітє, а еті шапочкі всєм дают?
- Нєт, только партійним.
https://www.youtube.com/watch?v=8-3KLeNTtL4 фільм "Паспорт" Георгія Данелії

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05.11.2024 21:32 Ответить
Воно не інвалід, воно мусор-прокурор якому сліпа феміда приписує навчання у стаж, отже він у 44 роки вже пенс...
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05.11.2024 20:47 Ответить
Прошу прощения.
Но обучение всем входит в трудовой стаж.
Для шахтеров бурса входила в подземный стаж.
3 года бурсы 2 армии (если сразу после армии пришел на шахту) уже 5 лет подземки. Еще 5 отпахал, заработал регресс. Есть подземный стаж.
Еще раз извините. Продолжайте. сліпа феміда приписує навчання у стаж
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06.11.2024 01:36 Ответить
Навчання в загальнотрудовий стаж - це мало бути би одне. А стаж для вислуги років - це зовсім інше.
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06.11.2024 16:11 Ответить
У судей и прокуроров все інше.
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06.11.2024 16:21 Ответить
Свята людина!
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05.11.2024 19:58 Ответить
Дід Кіпер - стара людина, має право
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05.11.2024 19:59 Ответить
Йому 44 роки
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05.11.2024 20:38 Ответить
Дата и место рождения: 1 мая 1980 г. (возраст 44 года)
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05.11.2024 21:28 Ответить
Опозиція матиме право на життя лише якщо підготує (потужні) невідворотні і чіткі законопроекти про Люстрацію, тотальну перевірку доходів/витрат керівників, відміну пенсії як оптом так і в судовому порядку індивідуально тощо. Хай пишуть зараз, потім часу буде обмаль!
А колаборантам, держZEрадникам, ждунам; + мусорам і погонам які втікли, і чинушам/депутатам які за кордоном - повне анулювання пенсій, трудового і спец.стажу, всіх виплат, всіх прав та допомог. держнагород, статусів, звань, преференцій, субсидій, доплат тощо
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05.11.2024 20:01 Ответить
11 218,29 грн... може кому не там вставили?
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05.11.2024 20:01 Ответить
Перерахував на ЗСУ 25 тисяч 25.10.2024.....
А що ж сталось в цей місяць? Може те що Бутусов 16.10.2024 розкрив прокурорів - інвалідів, після чого Костін полетів з посади, а Кіпер тепер один з головних кандидатів на неї?
Тобто 2,5+ роки Кіпера слабо турбувало ЗСУ та той факт що він "заслужено" насудив собі пенсії, а як замаячила попереду солодка посада, так відразу почав піднімати собі рейтинг?
От тільки, якщо правда те, що кажуть про побори в Одеській ОВА з зерновиків, то це напевно були його кишенькові кошти на каву.
Ще один зелений єрмаківський ставленик, котрий зрідка кидає обгризені та обсмоктані кістки зі свого столу народу, задля піару. І що саме прикре, в певній частині народ і радий.
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05.11.2024 20:09 Ответить
Щоб бути генпрокурором потрібно призначити інвалідність.
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05.11.2024 20:11 Ответить
А щоб отримати інвалідність - треба бути прокурором. Що ж це робиться: замкнене коло якесь...
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05.11.2024 20:14 Ответить
за вибори в США до часу ночі по Україні дивитись і очікувати нема чого.
в 6pm почнуть закриватися перші виборчі дільниці в окремих штатах і тільки тоді почнеться підрахунок голосів, звістно в тих штатах.
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05.11.2024 20:15 Ответить
То йому стаж неправильно порахували, забули врахувати "понаднормові" за важку працю по "віджиму" різного бізнесу та майна:
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-yak-********-vtratyla-milyard/33168045.html
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/novyy-glava-odesskoy-ova-kiper-i-ego-biznes-partnery-otzhimayut-imushchestvo-umershego-aleksandra-ksenofontova-vdova-biznesmena-12062023-481372
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05.11.2024 20:16 Ответить
Схера їм пенсія «за вислугу років»?!
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05.11.2024 20:31 Ответить
Цензоре, пристуніть свій ШІ, що вибірково скорочує написане
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05.11.2024 20:42 Ответить
Державою керують інваліди і за результатами їхньої роботи народ України отримує до п'яти тисяч гривень пенсії, а ті що довели державу до економічного краху отримують більше ста тисяч. Питання: як відновити справедливість в державі і хто це зобов'язаний зробити.
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05.11.2024 20:31 Ответить
Зараз йому 44 роки. Що це взагалі за сорокарічні пенсіонери?
Пенсійний вік повинен бути однаковим для всіх, окрім тих, хто працює на шкідливих підприємствах, чи з тяжкою фізичною працею! А цей чим перетудився?
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05.11.2024 20:35 Ответить
Чем пере трудився ? Хитро@баннням
ХИТРОДЕЛОВІ у владі.
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05.11.2024 20:39 Ответить
Це той Кипер, якого Ермак генпрокурором збирається призначити ?

ГАНЬБА ‼️‼️‼️
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05.11.2024 20:38 Ответить
Шахраї різних мастей, свої люди
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05.11.2024 21:28 Ответить
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05.11.2024 20:41 Ответить
Здається, наступна люстрація буде безпощадною
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05.11.2024 20:41 Ответить
потрібно переглянути всіх "пенсіонерів" від самого початку до сьогоднішніх днів під наглядом міжнародних лікарів, а не МСЕК і хто не пройшов - повернути гроші на місце з відсотками.
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05.11.2024 20:44 Ответить
Потрібно не лише повернути кошти, потрібно заборонити шахраям обіймати посади у державних органах
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05.11.2024 20:58 Ответить
Буде генеральним прокурором України. Цілком підходить по критеріям прокуратури України.
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05.11.2024 20:57 Ответить
Чуваку 44 роки. Трудовий стаж - 25 років...
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05.11.2024 21:00 Ответить
Мабуть меньше, чи він після школи одразу на роботу і ніде не навчався
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05.11.2024 21:25 Ответить
"за вислугу років в органах прокуратури з урахуванням періоду навчання"
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06.11.2024 09:13 Ответить
коли влада показує мега корупцію і ПОКАЗОВО НІЯК не карає, то це відвертий саботаж та спроба взірвати суспільство з середини.
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05.11.2024 21:03 Ответить
Що можна очікувати від країни, якою керують моральні інваліди?
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05.11.2024 21:49 Ответить
як виявилося не тільки моральнi,
бо багато з них мають карієс в році до 30ти,
а це друга група з відподною пенсією...
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05.11.2024 21:54 Ответить
Сделали бл..ть какой то цирк для пиара с этими инвалидностями, типа никто ничего не знал не подозревал у оно вон как ой ой ой. Та это есть абсолютно у всех, все чиновники при всех властях оформляли себе фиктивные инвалидности пока были при власти и была возможность это сделать по связях - бери начальника райотдела, голову администрации, прокурора. Любого чиновника кто хотя бы немного был в обойме власти начиная от времён Кучмы и не промахнешься. Все без исключения инвалиды, чернобыльцы, дети войны или участники бойовых дий. Получают все возможные льготы и выплаты
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05.11.2024 22:53 Ответить
Він НЕ ІНВАЛІД, люди Ви хоч інколи читайте новини далі заголовка.
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05.11.2024 23:09 Ответить
Только в Украине такое количество пенсионеров.
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05.11.2024 23:09 Ответить
Тепер зрозуміло чому на пенсії коштів не вистачає, бо дофіга пенсіонерів вже у сорок років.
Сорокарічних песіонерів потрібно повернути на роботу, нехай допрацьовують до 60 років як всі, врешті де рівність прав громадян?
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06.11.2024 08:03 Ответить
Именно так. Не платить пенсию тем кто работает до 60-65 или сколько там лет у всех. Кроме того, отменить пенсии всем этим здоровым мужикам, которые уходят в 40 лет на пенсию. Это абсурд.
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06.11.2024 08:09 Ответить
кіпер, коли був прокурором Києва працював на ворога. Є документи.
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06.11.2024 06:34 Ответить
З цього моменту, можна детальніше ?
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06.11.2024 08:14 Ответить
 
 