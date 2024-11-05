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Голова Одеської ОДА Кіпер отримує пенсію. ДОКУМЕНТ

керівник Одеської ОДА Кіпер

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер отримує пенсію за вислугу років в органах прокуратури. Інформація, що Кіпер отримує підвищену пенсію за станом здоров'я, не відповідає дійсності.

Про це ідеться у відповіді Одеської ОДА на запит Цензор.НЕТ.

Як зазначається у документі, Кіпер 06.02.2023 звертався до Пенсійного фонду України із заявою щодо оформлення йому пенсії за вислугу років в органах прокуратури з урахуванням періоду навчання. Пенсійним фондом зі всього періоду навчання було враховано лише 2 роки, тому Кіпер вимушений був звернутися до суду з метою захисту своїх прав.

Після рішення Київського окружного адміністративного суду сумарний трудовий стаж Кіпера для призначення пенсії за вислугу років склав 25 років 3 місяці 3 дні. Рішенням Пенсійного фонду від 10.11.2023 Кіперу О. призначено пенсію у розмірі 60% від заробітної плати, що складає 11 218,29 грн.

"Інформація, яка набула резонансу, що Кіпер О.О. отримує нібито підвищену пенсію та йому призначено пенсію за станом здоров’я в повній мірі не відповідає дійсності та є неправдивою", - наголосили в ОДА.

Також читайте: Директор ДБР Сухачов отримував пенсію до серпня 2024 року. ДОКУМЕНТ

В Одеській ОДА також зазначили, що з початку отримання пенсії Кіпер накопичував виплати на особовому рахунку, з якого перерахував 101 тис. грн  на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" та 25 тис. грн на потреби ЗСУ.

Відповідь Одеської ОДА щодо пенсії Кіпера
Відповідь Одеської ОДА щодо пенсії Кіпера
Відповідь Одеської ОДА щодо пенсії Кіпера

Також читайте: Глава МВС Клименко отримує пенсію

Автор: 

ОДА (1631) Одеська область (3344) пенсія (1599) Кіпер Олег (53)


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Топ коментарі
+15
не має сумніву що щирий українець за паспортом ( вангую що не за одним) дійсно інвалід... маланське щастя
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05.11.2024 19:58 Відповісти
+14
Ого, цілих 25 тисяч на ЗСУ?! За майже три роки війни!? Мабуть голодував від безгрошів'я...
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05.11.2024 19:57 Відповісти
+9
Зараз йому 44 роки. Що це взагалі за сорокарічні пенсіонери?
Пенсійний вік повинен бути однаковим для всіх, окрім тих, хто працює на шкідливих підприємствах, чи з тяжкою фізичною працею! А цей чим перетудився?
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05.11.2024 20:35 Відповісти
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Ого, цілих 25 тисяч на ЗСУ?! За майже три роки війни!? Мабуть голодував від безгрошів'я...
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05.11.2024 19:57 Відповісти
не має сумніву що щирий українець за паспортом ( вангую що не за одним) дійсно інвалід... маланське щастя
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05.11.2024 19:58 Відповісти
Так воно і є. Повірили владі, яка показала довідку, надруковану в кабінеті влади. А хто її буде перевіряти? Не просто люди кажуть, що має пенсію по інвалідності, виходить, що має і не тільки він. Коли після виборів зміниться влада, ми багато чого цікавого довідаємося. Щирі "патріоти" будуть розбігатися, хто на московію, хто на Ізраїль, а хто кудись на Кубу.
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05.11.2024 20:10 Відповісти
... а чи не має другу групу інвалідності Зеленський Володимир Олександрович? Бо таке враження що інвалідність там може бути підтверджена реально.
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05.11.2024 20:23 Відповісти
Межлоб Зеленський , претворив всі державні інституції на МАФІОЗНІ ! Коза НОСТРА відпочиває…… Воно, ще сміє кукарекати про НАТОі ЕС ,
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05.11.2024 23:25 Відповісти
Пані!! Повірте мені... З багаторічного спілкування з поціновувачами зеленої гидоти стає дуже мерзенно. Дивлячись на відвертих ідіотів... що навесні 2019 голосували за хрипатого... бачиш перед собою звичайних безмозкових ... які нічим від тварин не відрізняються. Що собака... яка живе за принципом трьох П... Пожрати...Поспати..Поср@ти... так і ці.. Різниця тільки у кількості ніг.... І це величезне горе сьогодні. Вони... притягнули своїм вибором війну в державу. І вибрали собі подібного...
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06.11.2024 13:50 Відповісти
Не треба марати слово ПАТРІОТ .
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05.11.2024 20:47 Відповісти
+++
Не просто люди кажуть, що має пенсію по інвалідності, виходить, що має
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06.11.2024 01:27 Відповісти
Головне, що в кав'ярні українською спілкується. Молодець!
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05.11.2024 20:13 Відповісти
Може, Кіпер молдаванин. Молдавською (румунською) мовою "кіперуш", - це "перець".
Журнал такий у них теж був.

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05.11.2024 20:26 Відповісти
мабуть виробни кіп...я працював на одну фірму, вони капелюхи пілігримам виготовляли також ще..і бізнес летів! а чув одна жіночка в Умані за період паломництва 5 (п.ять ) штук зелені заробила на кіпах.
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05.11.2024 21:09 Відповісти
- Ізвінітє, а еті шапочкі всєм дают?
- Нєт, только партійним.
https://www.youtube.com/watch?v=8-3KLeNTtL4 фільм "Паспорт" Георгія Данелії

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05.11.2024 21:32 Відповісти
Воно не інвалід, воно мусор-прокурор якому сліпа феміда приписує навчання у стаж, отже він у 44 роки вже пенс...
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05.11.2024 20:47 Відповісти
Прошу прощения.
Но обучение всем входит в трудовой стаж.
Для шахтеров бурса входила в подземный стаж.
3 года бурсы 2 армии (если сразу после армии пришел на шахту) уже 5 лет подземки. Еще 5 отпахал, заработал регресс. Есть подземный стаж.
Еще раз извините. Продолжайте. сліпа феміда приписує навчання у стаж
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06.11.2024 01:36 Відповісти
Навчання в загальнотрудовий стаж - це мало бути би одне. А стаж для вислуги років - це зовсім інше.
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06.11.2024 16:11 Відповісти
У судей и прокуроров все інше.
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06.11.2024 16:21 Відповісти
Свята людина!
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05.11.2024 19:58 Відповісти
Дід Кіпер - стара людина, має право
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05.11.2024 19:59 Відповісти
Йому 44 роки
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05.11.2024 20:38 Відповісти
Дата и место рождения: 1 мая 1980 г. (возраст 44 года)
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05.11.2024 21:28 Відповісти
Опозиція матиме право на життя лише якщо підготує (потужні) невідворотні і чіткі законопроекти про Люстрацію, тотальну перевірку доходів/витрат керівників, відміну пенсії як оптом так і в судовому порядку індивідуально тощо. Хай пишуть зараз, потім часу буде обмаль!
А колаборантам, держZEрадникам, ждунам; + мусорам і погонам які втікли, і чинушам/депутатам які за кордоном - повне анулювання пенсій, трудового і спец.стажу, всіх виплат, всіх прав та допомог. держнагород, статусів, звань, преференцій, субсидій, доплат тощо
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05.11.2024 20:01 Відповісти
11 218,29 грн... може кому не там вставили?
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05.11.2024 20:01 Відповісти
Перерахував на ЗСУ 25 тисяч 25.10.2024.....
А що ж сталось в цей місяць? Може те що Бутусов 16.10.2024 розкрив прокурорів - інвалідів, після чого Костін полетів з посади, а Кіпер тепер один з головних кандидатів на неї?
Тобто 2,5+ роки Кіпера слабо турбувало ЗСУ та той факт що він "заслужено" насудив собі пенсії, а як замаячила попереду солодка посада, так відразу почав піднімати собі рейтинг?
От тільки, якщо правда те, що кажуть про побори в Одеській ОВА з зерновиків, то це напевно були його кишенькові кошти на каву.
Ще один зелений єрмаківський ставленик, котрий зрідка кидає обгризені та обсмоктані кістки зі свого столу народу, задля піару. І що саме прикре, в певній частині народ і радий.
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05.11.2024 20:09 Відповісти
Щоб бути генпрокурором потрібно призначити інвалідність.
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05.11.2024 20:11 Відповісти
А щоб отримати інвалідність - треба бути прокурором. Що ж це робиться: замкнене коло якесь...
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05.11.2024 20:14 Відповісти
за вибори в США до часу ночі по Україні дивитись і очікувати нема чого.
в 6pm почнуть закриватися перші виборчі дільниці в окремих штатах і тільки тоді почнеться підрахунок голосів, звістно в тих штатах.
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05.11.2024 20:15 Відповісти
То йому стаж неправильно порахували, забули врахувати "понаднормові" за важку працю по "віджиму" різного бізнесу та майна:
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-yak-********-vtratyla-milyard/33168045.html
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/novyy-glava-odesskoy-ova-kiper-i-ego-biznes-partnery-otzhimayut-imushchestvo-umershego-aleksandra-ksenofontova-vdova-biznesmena-12062023-481372
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05.11.2024 20:16 Відповісти
Схера їм пенсія «за вислугу років»?!
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05.11.2024 20:31 Відповісти
Цензоре, пристуніть свій ШІ, що вибірково скорочує написане
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05.11.2024 20:42 Відповісти
Державою керують інваліди і за результатами їхньої роботи народ України отримує до п'яти тисяч гривень пенсії, а ті що довели державу до економічного краху отримують більше ста тисяч. Питання: як відновити справедливість в державі і хто це зобов'язаний зробити.
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05.11.2024 20:31 Відповісти
Зараз йому 44 роки. Що це взагалі за сорокарічні пенсіонери?
Пенсійний вік повинен бути однаковим для всіх, окрім тих, хто працює на шкідливих підприємствах, чи з тяжкою фізичною працею! А цей чим перетудився?
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05.11.2024 20:35 Відповісти
Чем пере трудився ? Хитро@баннням
ХИТРОДЕЛОВІ у владі.
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05.11.2024 20:39 Відповісти
Це той Кипер, якого Ермак генпрокурором збирається призначити ?

ГАНЬБА ‼️‼️‼️
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05.11.2024 20:38 Відповісти
Шахраї різних мастей, свої люди
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05.11.2024 21:28 Відповісти
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05.11.2024 20:41 Відповісти
Здається, наступна люстрація буде безпощадною
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05.11.2024 20:41 Відповісти
потрібно переглянути всіх "пенсіонерів" від самого початку до сьогоднішніх днів під наглядом міжнародних лікарів, а не МСЕК і хто не пройшов - повернути гроші на місце з відсотками.
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05.11.2024 20:44 Відповісти
Потрібно не лише повернути кошти, потрібно заборонити шахраям обіймати посади у державних органах
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05.11.2024 20:58 Відповісти
Буде генеральним прокурором України. Цілком підходить по критеріям прокуратури України.
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05.11.2024 20:57 Відповісти
Чуваку 44 роки. Трудовий стаж - 25 років...
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05.11.2024 21:00 Відповісти
Мабуть меньше, чи він після школи одразу на роботу і ніде не навчався
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05.11.2024 21:25 Відповісти
"за вислугу років в органах прокуратури з урахуванням періоду навчання"
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06.11.2024 09:13 Відповісти
коли влада показує мега корупцію і ПОКАЗОВО НІЯК не карає, то це відвертий саботаж та спроба взірвати суспільство з середини.
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05.11.2024 21:03 Відповісти
Що можна очікувати від країни, якою керують моральні інваліди?
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05.11.2024 21:49 Відповісти
як виявилося не тільки моральнi,
бо багато з них мають карієс в році до 30ти,
а це друга група з відподною пенсією...
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05.11.2024 21:54 Відповісти
Сделали бл..ть какой то цирк для пиара с этими инвалидностями, типа никто ничего не знал не подозревал у оно вон как ой ой ой. Та это есть абсолютно у всех, все чиновники при всех властях оформляли себе фиктивные инвалидности пока были при власти и была возможность это сделать по связях - бери начальника райотдела, голову администрации, прокурора. Любого чиновника кто хотя бы немного был в обойме власти начиная от времён Кучмы и не промахнешься. Все без исключения инвалиды, чернобыльцы, дети войны или участники бойовых дий. Получают все возможные льготы и выплаты
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05.11.2024 22:53 Відповісти
Він НЕ ІНВАЛІД, люди Ви хоч інколи читайте новини далі заголовка.
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05.11.2024 23:09 Відповісти
Только в Украине такое количество пенсионеров.
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05.11.2024 23:09 Відповісти
Тепер зрозуміло чому на пенсії коштів не вистачає, бо дофіга пенсіонерів вже у сорок років.
Сорокарічних песіонерів потрібно повернути на роботу, нехай допрацьовують до 60 років як всі, врешті де рівність прав громадян?
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06.11.2024 08:03 Відповісти
Именно так. Не платить пенсию тем кто работает до 60-65 или сколько там лет у всех. Кроме того, отменить пенсии всем этим здоровым мужикам, которые уходят в 40 лет на пенсию. Это абсурд.
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06.11.2024 08:09 Відповісти
кіпер, коли був прокурором Києва працював на ворога. Є документи.
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06.11.2024 06:34 Відповісти
З цього моменту, можна детальніше ?
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06.11.2024 08:14 Відповісти
 
 