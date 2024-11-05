Голова Одеської ОДА Кіпер отримує пенсію. ДОКУМЕНТ

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер отримує пенсію за вислугу років в органах прокуратури. Інформація, що Кіпер отримує підвищену пенсію за станом здоров'я, не відповідає дійсності.

Про це ідеться у відповіді Одеської ОДА на запит Цензор.НЕТ.

Як зазначається у документі, Кіпер 06.02.2023 звертався до Пенсійного фонду України із заявою щодо оформлення йому пенсії за вислугу років в органах прокуратури з урахуванням періоду навчання. Пенсійним фондом зі всього періоду навчання було враховано лише 2 роки, тому Кіпер вимушений був звернутися до суду з метою захисту своїх прав.

Після рішення Київського окружного адміністративного суду сумарний трудовий стаж Кіпера для призначення пенсії за вислугу років склав 25 років 3 місяці 3 дні. Рішенням Пенсійного фонду від 10.11.2023 Кіперу О. призначено пенсію у розмірі 60% від заробітної плати, що складає 11 218,29 грн.

"Інформація, яка набула резонансу, що Кіпер О.О. отримує нібито підвищену пенсію та йому призначено пенсію за станом здоров’я в повній мірі не відповідає дійсності та є неправдивою", - наголосили в ОДА.

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В Одеській ОДА також зазначили, що з початку отримання пенсії Кіпер накопичував виплати на особовому рахунку, з якого перерахував 101 тис. грн на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" та 25 тис. грн на потреби ЗСУ.







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