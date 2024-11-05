Голова Одеської ОДА Кіпер отримує пенсію. ДОКУМЕНТ
Голова Одеської ОДА Олег Кіпер отримує пенсію за вислугу років в органах прокуратури. Інформація, що Кіпер отримує підвищену пенсію за станом здоров'я, не відповідає дійсності.
Про це ідеться у відповіді Одеської ОДА на запит Цензор.НЕТ.
Як зазначається у документі, Кіпер 06.02.2023 звертався до Пенсійного фонду України із заявою щодо оформлення йому пенсії за вислугу років в органах прокуратури з урахуванням періоду навчання. Пенсійним фондом зі всього періоду навчання було враховано лише 2 роки, тому Кіпер вимушений був звернутися до суду з метою захисту своїх прав.
Після рішення Київського окружного адміністративного суду сумарний трудовий стаж Кіпера для призначення пенсії за вислугу років склав 25 років 3 місяці 3 дні. Рішенням Пенсійного фонду від 10.11.2023 Кіперу О. призначено пенсію у розмірі 60% від заробітної плати, що складає 11 218,29 грн.
"Інформація, яка набула резонансу, що Кіпер О.О. отримує нібито підвищену пенсію та йому призначено пенсію за станом здоров’я в повній мірі не відповідає дійсності та є неправдивою", - наголосили в ОДА.
В Одеській ОДА також зазначили, що з початку отримання пенсії Кіпер накопичував виплати на особовому рахунку, з якого перерахував 101 тис. грн на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" та 25 тис. грн на потреби ЗСУ.
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Не просто люди кажуть, що має пенсію по інвалідності, виходить, що має
Журнал такий у них теж був.
- Нєт, только партійним.
https://www.youtube.com/watch?v=8-3KLeNTtL4 фільм "Паспорт" Георгія Данелії
Но обучение всем входит в трудовой стаж.
Для шахтеров бурса входила в подземный стаж.
3 года бурсы 2 армии (если сразу после армии пришел на шахту) уже 5 лет подземки. Еще 5 отпахал, заработал регресс. Есть подземный стаж.
Еще раз извините. Продолжайте. сліпа феміда приписує навчання у стаж
потужні) невідворотні і чіткі законопроекти про Люстрацію, тотальну перевірку доходів/витрат керівників, відміну пенсії як оптом так і в судовому порядку індивідуально тощо. Хай пишуть зараз, потім часу буде обмаль!
А колаборантам, держZEрадникам, ждунам; + мусорам і погонам які втікли, і чинушам/депутатам які за кордоном - повне анулювання пенсій, трудового і спец.стажу, всіх виплат, всіх прав та допомог. держнагород, статусів, звань, преференцій, субсидій, доплат тощо
А що ж сталось в цей місяць? Може те що Бутусов 16.10.2024 розкрив прокурорів - інвалідів, після чого Костін полетів з посади, а Кіпер тепер один з головних кандидатів на неї?
Тобто 2,5+ роки Кіпера слабо турбувало ЗСУ та той факт що він "заслужено" насудив собі пенсії, а як замаячила попереду солодка посада, так відразу почав піднімати собі рейтинг?
От тільки, якщо правда те, що кажуть про побори в Одеській ОВА з зерновиків, то це напевно були його кишенькові кошти на каву.
Ще один зелений єрмаківський ставленик, котрий зрідка кидає обгризені та обсмоктані кістки зі свого столу народу, задля піару. І що саме прикре, в певній частині народ і радий.
в 6pm почнуть закриватися перші виборчі дільниці в окремих штатах і тільки тоді почнеться підрахунок голосів, звістно в тих штатах.
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-yak-********-vtratyla-milyard/33168045.html
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/novyy-glava-odesskoy-ova-kiper-i-ego-biznes-partnery-otzhimayut-imushchestvo-umershego-aleksandra-ksenofontova-vdova-biznesmena-12062023-481372
Пенсійний вік повинен бути однаковим для всіх, окрім тих, хто працює на шкідливих підприємствах, чи з тяжкою фізичною працею! А цей чим перетудився?
ХИТРОДЕЛОВІ у владі.
ГАНЬБА ‼️‼️‼️
бо багато з них мають карієс в році до 30ти,
а це друга група з відподною пенсією...
Сорокарічних песіонерів потрібно повернути на роботу, нехай допрацьовують до 60 років як всі, врешті де рівність прав громадян?