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армия РФ (18042) уничтожение (6249) Отдельная президентская бригада (66)

Разведчики Президентской бригады взорвали многоэтажку с оккупантами в Донецкой области. ВИДЕО

В Донецкой области разведчики 21-го отдельного батальона спецназначения Президентской бригады провели дерзкую операцию, ликвидировав оккупантов в многоэтажке. Благодаря решительным действиям наших воинов была устранена угроза, которая могла бы помешать украинским защитникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка обнаружила, что группа противника скрывалась в многоэтажном доме. Из-за сложностей с применением артиллерии или авиаударов командование приняло рискованное решение - взорвать здание вместе с российскими военными.

Операция началась с прорыва разведгруппы непосредственно к зданию. Часть бойцов отвлекала оккупантов прицельным огнем, пока другие подразделения заминировали несущие стены и подвал. Лишь через несколько минут после того, как россияне начали осознавать, что что-то не так, раздалась серия взрывов. Дом вместе с врагом "сложился", уничтожив вражескую живую силу и позицию.

Смотрите: Оккупанты в трубах: батальон "Рарог" 24 ОМБр уничтожает рашистов в канале в Часовом Яре. ВИДЕО
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Топ комментарии
+14
героям слава!
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16.12.2024 17:01
+10
"Закопали"...
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16.12.2024 16:44
+8
Зараз група повинна працювати в Росії. Кожен день.
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16.12.2024 16:44
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"Закопали"...
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16.12.2024 16:44 Ответить
Прихлопнули як тарганів.
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16.12.2024 17:43 Ответить
Зараз група повинна працювати в Росії. Кожен день.
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16.12.2024 16:44 Ответить
Рязанського сахарку їм в чай
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17.12.2024 17:18 Ответить
героям слава!
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16.12.2024 17:01 Ответить
Аж страшно!
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16.12.2024 17:22 Ответить
Сподiваюсь що там ще були орки коли воно вибухало...
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16.12.2024 18:10 Ответить
Майже не спалився.
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16.12.2024 18:42 Ответить
Хтось у 21-й з будівнмків є))))
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16.12.2024 18:13 Ответить
KRASOTA!!!
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16.12.2024 18:33 Ответить
Це однозначно ЛАЙК!!!
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16.12.2024 19:11 Ответить
🤢
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16.12.2024 20:05 Ответить
Нет тела нет белой лады ...орчиха копытцами ....
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16.12.2024 21:23 Ответить
 
 