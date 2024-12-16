Разведчики Президентской бригады взорвали многоэтажку с оккупантами в Донецкой области. ВИДЕО

В Донецкой области разведчики 21-го отдельного батальона спецназначения Президентской бригады провели дерзкую операцию, ликвидировав оккупантов в многоэтажке. Благодаря решительным действиям наших воинов была устранена угроза, которая могла бы помешать украинским защитникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка обнаружила, что группа противника скрывалась в многоэтажном доме. Из-за сложностей с применением артиллерии или авиаударов командование приняло рискованное решение - взорвать здание вместе с российскими военными.

Операция началась с прорыва разведгруппы непосредственно к зданию. Часть бойцов отвлекала оккупантов прицельным огнем, пока другие подразделения заминировали несущие стены и подвал. Лишь через несколько минут после того, как россияне начали осознавать, что что-то не так, раздалась серия взрывов. Дом вместе с врагом "сложился", уничтожив вражескую живую силу и позицию.

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