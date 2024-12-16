"Азовцы" ликвидировали штурмовую группу оккупантов, и уничтожили мотовездеход, легковое авто, БМП и бронемашину. ВИДЕО

Попытка российских захватчиков прорвать оборону на Торецком направлении закончилась провалом. Багги и броневик, напичканные вражеской пехотой, мчались на штурм украинских позиций, но не добрались даже до линии боя.

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины опубликовали видео работы, сообщает Цензор.НЕТ.

Российская штурмовая группа пыталась приблизиться к нашим позициям, используя мотовездеход Desertcross 1000-3, легковой автомобиль, БМП и бронемашину "Камаз-Патруль 6х6". Во время движения мотовездеход и БМП подорвались на минах, а легковой автомобиль был поражен дроном. Впоследствии на поле выехала редкая бронемашина "Камаз-Патруль 6х6", которую наши беспилотники вывели из строя.

Остатки российской пехоты, которые пытались спрятаться среди руин, стали мишенями для ударных беспилотников Сил обороны. Охота продолжилась до полной ликвидации вражеской группы.

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