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армия РФ (18042) штурм (494) уничтожение (6249) Азов (769)

"Азовцы" ликвидировали штурмовую группу оккупантов, и уничтожили мотовездеход, легковое авто, БМП и бронемашину. ВИДЕО

Попытка российских захватчиков прорвать оборону на Торецком направлении закончилась провалом. Багги и броневик, напичканные вражеской пехотой, мчались на штурм украинских позиций, но не добрались даже до линии боя.

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины опубликовали видео работы, сообщает Цензор.НЕТ.

Российская штурмовая группа пыталась приблизиться к нашим позициям, используя мотовездеход Desertcross 1000-3, легковой автомобиль, БМП и бронемашину "Камаз-Патруль 6х6". Во время движения мотовездеход и БМП подорвались на минах, а легковой автомобиль был поражен дроном. Впоследствии на поле выехала редкая бронемашина "Камаз-Патруль 6х6", которую наши беспилотники вывели из строя.

Остатки российской пехоты, которые пытались спрятаться среди руин, стали мишенями для ударных беспилотников Сил обороны. Охота продолжилась до полной ликвидации вражеской группы.

Также смотрите: Бойцы 63 ОМБр отбили вражеский штурм, уничтожили "танк-халабуду", две БМП и ликвидировали 20 оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
Кучерява.............Слава Азову
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16.12.2024 20:46
+15
Азов - супер. Справжні козаки , кацапам відривають бошки на раз.
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16.12.2024 21:09
+11
Витвір мистецтва!
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16.12.2024 20:50
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Кучерява.............Слава Азову
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16.12.2024 20:46 Ответить
Витвір мистецтва!
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16.12.2024 20:50 Ответить
Атак кацапов прошла под лозунгом:
"Дрони в харю - я *****!"
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16.12.2024 20:52 Ответить
А могли би у своєму колгоспу трактора китайського вкрасти, набухатися і круги наярівать. Потім ще й ментам би ***** дали. Замість обгоріти, нашпигуватися шрапнеллю і собак кормити. Дивні істоти. Та *******.
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16.12.2024 21:09 Ответить
Жил бы он в деревне
Пас бы он коров !
*** бы его мерин
Был бы он здоров...
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16.12.2024 21:21 Ответить
Я хюндаю)))
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17.12.2024 03:54 Ответить
Красиво. Вот поетому ***** и визжит что хочет перемирия. Рашисты не могут даже подойти к линии фронта их начинают уничтожать еще за 10км. Протоперестатьстрелять даст возможность ***** скопить большие силы прямо на передовых укрепленных позициях которые потом вряд ли остановишь если они ломанутся толпой.
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16.12.2024 21:04 Ответить
та я щось не чув щоб вони лементували про перемир*я. Тільки капітуляція на їх умовах.
і таким макаром вони просочуються і мають чималі успіхи.
потім цю територію ми фіг звільнимо, бо вони на відміну від наших злодюг таки вміють будувати лінії суровікіна
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17.12.2024 07:53 Ответить
Азов - супер. Справжні козаки , кацапам відривають бошки на раз.
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16.12.2024 21:09 Ответить
Ани гироически утилизировались за родину, за хутина пуя. Авторам респект !!! Професійна робота !!!
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16.12.2024 21:18 Ответить
Харашо на гольф с'єзділі, с аганьком! 👍👍
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16.12.2024 21:48 Ответить
Мєхвод - ахмат, дєсант - ахмат... А шо АЗОВ? АЗОВ - СТАЛЬ!
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16.12.2024 23:07 Ответить
Чудова праця!!!
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17.12.2024 13:58 Ответить
 
 