Уничтожение двух вражеских танков вблизи села Украинка на Донетчине. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили два вражеских танка вблизи села Украинка в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись эффективной боевой работы бойцов. На записи видно, что одна вражеская бронемашина взорвалась, наехав на мину, а другая была уничтожена с помощью ПТРК FGM-148 "Javelin".
"Вражеский танк в потугах уничтожить наших людей, наезжает на минный шлагбаум. Его второй номер начал пятиться, однако Джавелин в борт завершил эту историю. Вблизи села Украинка, Донецкая область", - отмечается в комментарии к видео.
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+6 Яр Холодний
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більше , і вони не закінчуються !Навіть якщо наше МО сп....діло на дві тисячи ,все одно більше
чим у європейських країн НАТО. Питання ,чим НАТО збиралося оборонятися від СРСР ?