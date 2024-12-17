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Уничтожение двух вражеских танков вблизи села Украинка на Донетчине. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили два вражеских танка вблизи села Украинка в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись эффективной боевой работы бойцов. На записи видно, что одна вражеская бронемашина взорвалась, наехав на мину, а другая была уничтожена с помощью ПТРК FGM-148 "Javelin".

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"Вражеский танк в потугах уничтожить наших людей, наезжает на минный шлагбаум. Его второй номер начал пятиться, однако Джавелин в борт завершил эту историю. Вблизи села Украинка, Донецкая область", - отмечается в комментарии к видео.

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Топ комментарии
+6
Окуляри є? Одягни... То розкотилися підтримуючі котки шасі...
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17.12.2024 10:30
+5
Навіть "Ай!" сказать не встигли...
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17.12.2024 09:58
+3
тоді точно "Айкнути" не встигли ....
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17.12.2024 10:34
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Навіть "Ай!" сказать не встигли...
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17.12.2024 09:58 Ответить
0:08 двоє вибігли на дорогу...
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17.12.2024 10:27 Ответить
Окуляри є? Одягни... То розкотилися підтримуючі котки шасі...
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17.12.2024 10:30 Ответить
тоді точно "Айкнути" не встигли ....
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17.12.2024 10:34 Ответить
Перевзулися на ходу.
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17.12.2024 10:40 Ответить
гарно дали оркам, дякую...
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17.12.2024 10:39 Ответить
Погуглив , яка кількість танків у всіх країн НАТО окрім США ,виявилось що наші вже знищили
більше , і вони не закінчуються !Навіть якщо наше МО сп....діло на дві тисячи ,все одно більше
чим у європейських країн НАТО. Питання ,чим НАТО збиралося оборонятися від СРСР ?
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17.12.2024 12:16 Ответить
авіацією
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17.12.2024 12:39 Ответить
Ядрьоною бімбою...ссср нападає, окуповує..і НАТО гарантовано застосовуює стратегічну ядерну зброю....Таку ж саму бімбу застосовує ссср...і хана планеті земля...от же 100% гарантія що війни не буде...
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17.12.2024 12:44 Ответить
товарищи из цк как обычно больше переживали за свою ж... чем за планету земля. планете конечно досталось бы, но последствия явно переоценены.
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17.12.2024 19:52 Ответить
 
 