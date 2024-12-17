Уничтожение двух вражеских танков вблизи села Украинка на Донетчине. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили два вражеских танка вблизи села Украинка в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись эффективной боевой работы бойцов. На записи видно, что одна вражеская бронемашина взорвалась, наехав на мину, а другая была уничтожена с помощью ПТРК FGM-148 "Javelin".

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"Вражеский танк в потугах уничтожить наших людей, наезжает на минный шлагбаум. Его второй номер начал пятиться, однако Джавелин в борт завершил эту историю. Вблизи села Украинка, Донецкая область", - отмечается в комментарии к видео.

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