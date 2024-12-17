Оккупант лежит под кустом и смотрит, как ему в лоб летит боеприпас из дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона попал боеприпасом оккупанту в лоб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, взрывом россиянину оторвало голову.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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Дубль -2: "скид в лоб - так скид в лоб"