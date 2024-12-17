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армия РФ (18059) уничтожение (6257) дроны (3566)

Оккупант лежит под кустом и смотрит, как ему в лоб летит боеприпас из дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона попал боеприпасом оккупанту в лоб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, взрывом россиянину оторвало голову.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прихожанин РПЦ с автоматом в руках крестится на поле боя и смиренно принимает удар украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО
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Топ комментарии
+27
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17.12.2024 13:28
+18
"Параскинул мазгами..."
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17.12.2024 13:26
+13
ачєрєдноє вскритіє паказала-там в мазгу проста насрана...
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17.12.2024 13:25
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За дурною головою й ногам горе .
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17.12.2024 13:24 Ответить
"Куля в лоб - так куля в лоб"!
Дубль -2: "скид в лоб - так скид в лоб"
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17.12.2024 13:55 Ответить
Яке страшне самогубство
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17.12.2024 15:06 Ответить
ачєрєдноє вскритіє паказала-там в мазгу проста насрана...
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17.12.2024 13:25 Ответить
"Параскинул мазгами..."
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17.12.2024 13:26 Ответить
Схоже - тільки шмарклі розлетілись...
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17.12.2024 13:28 Ответить
А можна було "параскінуть мозгамі" фігурально а не буквально,та не пертися в Україну.
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17.12.2024 13:26 Ответить
Dont look up
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17.12.2024 13:27 Ответить
Колись у цирку був номер: ловили зубами кулю з револьвера. Цей далі пішов...
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17.12.2024 13:27 Ответить
Геніальна точність оператора!
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17.12.2024 13:28 Ответить
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17.12.2024 13:28 Ответить
допитливий...
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17.12.2024 13:29 Ответить
Прямо укр. Классика:" в степу Херсонському допитливий москаль на міць випробує хохляцькі дрони. Що? Бомбой трохи фейс мені пошкоджено? Ну, мамка родить ще"!
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18.12.2024 15:28 Ответить
Кацап ще тиждень-півтора буде живий, тому що життєво важливі органи не дуже зачепило.
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17.12.2024 13:31 Ответить
він, мабуть, подихав, але щоб ніяких чудес, контрольний скид не завадив
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17.12.2024 13:32 Ответить
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17.12.2024 13:36 Ответить
ахаха харош
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17.12.2024 17:23 Ответить
прямо в купол , вищий пілотаж .
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17.12.2024 13:40 Ответить
Спіймав цукерку прямо ротом
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17.12.2024 13:42 Ответить
Зате тепер зуби боліти не будуть))
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17.12.2024 13:52 Ответить
Ну вот, теперь у него сотрясение мозга основного... спинного.
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17.12.2024 13:51 Ответить
ТАК ЧЁТКО !)
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17.12.2024 13:53 Ответить
Оператор дрона просто снайпер, так тримати.
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17.12.2024 14:22 Ответить
мізки аж коптер заляпали....
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17.12.2024 14:41 Ответить
Тюк прямо в темя - и нету Кука 😁
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17.12.2024 14:46 Ответить
Анальгин исцелит.
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17.12.2024 15:47 Ответить
На одну нечисть земля очистилась.
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17.12.2024 16:16 Ответить
 
 