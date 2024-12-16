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армия РФ (18042) Кирилл (1080) РПЦ (739) уничтожение (6249) дроны (3562) 5 ОШБр (58)

Прихожанин РПЦ с автоматом в руках крестится на поле боя и смиренно принимает удар украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировал оккупанта точным ударом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки видно, что оккупант за несколько секунд до удара опустил оружие, перекрестился и замер, смирно ожидая своей смерти.

Смотрите также: Ликвидированный российский пехотинец валяется на земле полуголый на Покровском направлении

Смотрите также: Бойцы 5-й ОШБр дронами-камикадзе атакуют российский танк, укрепления и блиндажи на Краматорском направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+14
Все бы так. А то как начнут бегать и оттягивать встречу с кобзоном
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16.12.2024 14:54
+9
Супер !!! смерть москалям і кацапам !!!
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16.12.2024 14:52
+7
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16.12.2024 16:45
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Супер !!! смерть москалям і кацапам !!!
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16.12.2024 14:52 Ответить
скрєпнінько
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16.12.2024 16:10 Ответить
Вони думають що попадуть в кцпський рай.
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16.12.2024 16:50 Ответить
Все бы так. А то как начнут бегать и оттягивать встречу с кобзоном
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16.12.2024 14:54 Ответить
АМІНЬ.
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16.12.2024 14:54 Ответить
Кацап тепер в в гудняєвськом рає! Амінь!
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16.12.2024 14:55 Ответить
Не залік! На коліна не встав....
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16.12.2024 14:55 Ответить
Таке відео Гундяй повинен показувати у всіх "церквах" як рекламу і як приклад.
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16.12.2024 14:59 Ответить
І поширювати набутий досвід серед своєї пастви
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16.12.2024 16:56 Ответить
Цей -набожний. Зрозумів що до нього летить божа кара.
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16.12.2024 15:00 Ответить
Вони називають себе "православним воїнством". Ще один привід заборонити цю дику релігію.

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16.12.2024 15:03 Ответить
Фанатики!
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16.12.2024 15:13 Ответить
Здох на раслабонє і в путінський рай...
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16.12.2024 15:14 Ответить
треба йти далі - хреститися перед відправкою в Україну й пускати собі пулю в лоба завчасно..., а не чекати, коли на тебе використають зовсім не дешевий по ********* курсу дрончик...
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16.12.2024 16:03 Ответить
Єто зачєм он так сдєлал?
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16.12.2024 16:31 Ответить
Цей, тіпа сільна вєрующій, прийшло з автоматом в чужу країну вбивати, чим порушило першу заповідь "Не вбий", і там стало хреститися про своє спасіння. Таким спасіння не буде.
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16.12.2024 16:42 Ответить
Уточнюю - «не вбивай» то є не перша, а шоста заповідь Божа.
Наводжу цитату із Біблії стосовно деяких заповідей.
«Я - Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського кра́ю з дому ра́бства. Хай не буде тобі інших богів передо Мною! (1 заповідь)

Не вбивай! (6 заповідь)

Не чини пере́любу! (7 заповідь)»
Вихід 20 глава - Біблія в перекладе Огієнка.
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16.12.2024 18:16 Ответить
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16.12.2024 16:45 Ответить
А по моему он указательным пальцев в верх показывал и кричал Пугачева акбар…
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16.12.2024 17:32 Ответить
Это поведение ИСТИННО верующего православного. Что РПЦ, что ПЦУ, везде учат, что всё в руках божьих, что правильная молитва и крест делают чудеса, пули превращаются в бавовну ( в смысле хлопок), а нервно-паралитический газ в елей. Молитесь и веруйте и будет вам жизнь вечная.
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16.12.2024 17:38 Ответить
то його господь покарав
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16.12.2024 17:44 Ответить
Хутин акбар и Кобзон его пророк!
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16.12.2024 17:49 Ответить
Таку модель поведінки як зразкову, треба популізувати серед військових орків.
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16.12.2024 17:53 Ответить
Теперь уже и не РыПаеЦа! 💀
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17.12.2024 12:37 Ответить
 
 