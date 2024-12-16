Прихожанин РПЦ с автоматом в руках крестится на поле боя и смиренно принимает удар украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе из 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировал оккупанта точным ударом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки видно, что оккупант за несколько секунд до удара опустил оружие, перекрестился и замер, смирно ожидая своей смерти.
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Наводжу цитату із Біблії стосовно деяких заповідей.
«Я - Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського кра́ю з дому ра́бства. Хай не буде тобі інших богів передо Мною! (1 заповідь)
Не вбивай! (6 заповідь)
Не чини пере́любу! (7 заповідь)»
Вихід 20 глава - Біблія в перекладе Огієнка.