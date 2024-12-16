Прихожанин РПЦ с автоматом в руках крестится на поле боя и смиренно принимает удар украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировал оккупанта точным ударом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки видно, что оккупант за несколько секунд до удара опустил оружие, перекрестился и замер, смирно ожидая своей смерти.

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